Nguyễn Anh Minh lập kỷ lục 61 gậy, dẫn đầu Bandon Dunes Championship 2026

TPO - Tài năng golf trẻ Việt Nam Nguyễn Anh Minh đã tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải Bandon Dunes Championship 2026 với vòng đấu 61 gậy (-10) trên sân Pacific Dunes Golf Course. Thành tích này giúp golfer sinh năm 2007 tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân sau vòng mở màn, đồng thời thiết lập nhiều cột mốc đáng chú ý cho đội golf nam của Đại học Oregon State.

'Cơn mưa birdie' trên sân Bandon Dunes Golf Resort

Thi đấu tại sân Bandon Dunes Golf Resort, (par 71), Anh Minh nhập cuộc với phong độ cực kỳ ấn tượng. Ngay trong 9 hố đầu tiên, golfer Việt Nam liên tiếp ghi điểm với 7 birdie, trong đó nổi bật là chuỗi 5 birdie liên tiếp từ hố 3 đến hố 7.

Nhịp ghi điểm dồn dập giúp Anh Minh hoàn thành nửa vòng đầu với 29 gậy (-6), một con số rất hiếm gặp ngay ở các giải đấu cấp độ golf đại học Mỹ.

Sang 9 hố sau, Anh Minh tiếp tục duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc. Golfer trẻ không mắc bất kỳ bogey nào trong suốt vòng đấu, đồng thời ghi thêm 3 birdie để khép lại ngày thi đấu với 61 gậy (-10).

Đây là vòng đấu tốt nhất của Anh Minh kể từ khi thi đấu tại hệ thống golf đại học Mỹ, đồng thời tạo ra khoảng cách đáng kể trên bảng xếp hạng so với phần còn lại.

Ba cột mốc quan trọng

Vòng đấu bùng nổ của Anh Minh đã mang lại nhiều dấu ấn đáng nhớ. Trước hết, thành tích 61 gậy của anh giúp đội golf nam Oregon State đạt tổng điểm -21 gậy, thiết lập kỷ lục vòng đấu thấp nhất trong lịch sử của đội.

Thành tích này vượt qua cột mốc cũ -16 gậy, từng được Oregon State thiết lập tại Amer Ari Invitational năm 2016 và Pac-12 Championships năm 2021.

Với vòng đấu 61 gậy, Anh Minh cũng cân bằng kỷ lục điểm số cá nhân thấp nhất trong lịch sử đội golf nam Oregon State. Kỷ lục trước đó do đồng đội Collin Hodgkinson đạt được vào năm ngoái tại giải The Tindall.

Vòng 61 gậy của Anh Minh cũng là kỷ lục mới của sân tại Bandon Dunes Golf Resort, một trong những sân đấu danh tiếng ở Mỹ.

Lợi thế lớn sau vòng mở màn

Sau vòng đấu đầu tiên của Bandon Dunes Championship 2026, Nguyễn Anh Minh độc chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân, tạo cách biệt 5 gậy so với vị trí xếp sau là đồng đội Rylan Johnson, người đánh 66 gậy (-5) ở vòng 1.

Màn trình diễn xuất sắc của golfer Việt Nam cũng giúp đội Oregon State tạm dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội, hơn đội đứng thứ hai là Oregon Ducks 5 gậy.

Hiện Anh Minh đang đứng hạng 36 trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR) và từng gây chú ý khi giành ngôi á quân tại US Junior Amateur Championship. Phong độ tại đây tiếp tục cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng của golfer trẻ Việt Nam.

Với cách biệt đáng kể sau vòng mở màn, Anh Minh đang đứng trước cơ hội lớn để cạnh tranh danh hiệu cá nhân đầu tiên trong môi trường golf đại học Mỹ.