Thể thao

Google News

Trận đấu bạo lực nhất lịch sử bóng đá Brazil với 23 thẻ đỏ

Khanh Kiều

TPO - Cuộc ẩu đả giữa Cruzeiro và Atletico Mineiro đã dẫn đến 23 thẻ đỏ, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Kỷ lục trước đó là 22 thẻ đỏ, được thiết lập trong trận đấu giữa Portuguesa và Botafogo năm 1954.

Bóng đá Brazil đã chứng kiến ​​một cảnh tượng khủng khiếp trong trận chung kết giải vô địch khu vực Campeonato Mineiro. Trận derby đầy căng thẳng giữa Cruzeiro và Atletico Mineiro đã biến thành hỗn loạn tột độ trong những phút cuối cùng của trận đấu. Một cuộc ẩu đả lớn đã nổ ra, dẫn đến kỷ lục lịch sử với 23 thẻ đỏ.

Trận đấu tưởng chừng đã sắp kết thúc thì căng thẳng đột ngột bùng phát trên sân. Cuộc ẩu đả bắt đầu ở những phút cuối trận khi thủ môn Everson của Atletico Mineiro xô ngã tiền vệ Christian của Cruzeiro. Rồi mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Những cú đá được tung ra nhắm vào Everson cùng với nhiều cú đấm. Hình ảnh sau trận đấu cho thấy thủ môn này dính chấn thương đầu nghiêm trọng.

649302756-1566417985484653-6888186181094763110-n.jpg
Everson dính chấn thương nghiêm trọng sau vụ ẩu đả.

Cựu tiền đạo tuyển Brazil, Hulk là tâm điểm của cuộc ẩu đả. Chính anh ta đã lãnh một cú đá từ hậu vệ Lucas Villalba và đáp trả bằng những cú đấm. Một video gây sốc cho thấy Hulk đấm vào sau đầu Lucas Romero. Lực lượng an ninh và cảnh sát đã được điều động để lập lại trật tự.

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, trọng tài đã có hành động quyết liệt. Theo báo cáo chính thức của trận đấu, 23 cầu thủ đã bị truất quyền thi đấu, lập kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Brazil. 12 thẻ đỏ cho Cruzeiro và 11 thẻ đỏ cho Atletico Mineiro. Tất cả các thẻ đỏ này đều được đưa ra sau vụ ẩu đả lớn nổ ra vào những phút cuối trận đấu.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Cruzeiro - một chiến thắng đáng lẽ phải là điểm nhấn trong trận đấu kinh điển ở khu vực này. Nhưng kết quả đã hoàn toàn bị lu mờ bởi hành vi bạo lực của các cầu thủ ở trên sân. Đoạn video ghi lại cuộc đối đầu giữa các cầu thủ của hai đội nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sau sự việc chưa từng có này, các cơ quan kỷ luật dự kiến ​​sẽ xem xét lại vụ việc. Án treo giò nghiêm khắc và các hình phạt bổ sung đang chờ đợi các cầu thủ liên quan.

Khanh Kiều
#Derby bóng đá #Bạo lực bóng đá #Bạo lực #Brazil #Cruzeiro #Atletico Mineiro #Campeonato Mineiro

