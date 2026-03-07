Bạo lực băng đảng leo thang, Mexico huy động 100.000 người bảo vệ World Cup 2026

TPO - Chính phủ Mexico đã công bố kế hoạch an ninh quy mô lớn, huy động gần 100.000 nhân viên an ninh để bảo vệ người hâm mộ tại World Cup 2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mexico đang rung chuyển bởi làn sóng bạo lực sau cái chết của một trùm ma túy khét tiếng.

Mexico sẽ đồng đăng cai kỳ World Cup lớn nhất lịch sử cùng Mỹ và Canada từ ngày 11/6 đến 19/7/2026. Ba thành phố được chọn đăng cai tại Mexico là thủ đô Mexico City, Monterrey và Guadalajara, sẽ tổ chức tổng cộng 13 trận đấu.

Tổng thống Claudia Sheinbaum đã công bố kế hoạch an ninh tại một căn cứ quân sự ở Zapopan (ngoại ô Guadalajara). Theo Tướng Roman Villalvazo Barrios, người đứng đầu trung tâm điều phối an ninh cho World Cup 2026 tại Mexico, lực lượng triển khai sẽ bao gồm: 20.000 quân nhân (bao gồm Lực lượng Cảnh vệ Quốc gia), 55.000 cảnh sát và đội ngũ an ninh tư nhân với hàng chục nghìn người.

Hệ thống khí tài được huy động để bảo vệ World Cup 2026 tại Mexico gồm: 2.500 phương tiện quân sự và dân sự, 24 máy bay, hệ thống chống máy bay không người lái và chó nghiệp vụ truy lùng chất nổ.

Kế hoạch an ninh được đưa ra sau khi bạo lực bùng phát dữ dội tại Guadalajara. Nguyên nhân bắt nguồn từ cái chết của Nemesio "El Mencho" Oseguera, thủ lĩnh băng đảng Jalisco Thế hệ mới (JNGC) - kẻ bị truy nã gắt gao nhất Mexico với mức tiền thưởng 15 triệu USD từ phía Mỹ.

Sau khi "El Mencho" bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của quân đội vào ngày 22/2, các thành viên băng đảng đã thực hiện hàng loạt vụ đốt phá, chặn đường tại 20 trên tổng số 32 bang của Mexico. Hơn 70 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và tay súng JNGC. Riêng tại bang Jalisco, tình trạng bắt cóc và mất tích vẫn là bóng đen bao trùm với hơn 12.500 trường hợp được ghi nhận.

Khi Guadalajara - nơi tổ chức 4 trận đấu World Cup 2026 - đang nằm trong tâm điểm của bạo lực, cả FIFA và Chính quyền Mexico đều khẳng định giải đấu sẽ diễn ra an toàn. "Bạo lực không ảnh hưởng đến World Cup 2026 và người hâm mộ không có gì phải lo sợ," Tổng thống Sheinbaum tuyên bố.

Ở diễn biến khác, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông đang rất yên tâm sau cuộc điện đàm với Tổng thống Sheinbaum vào cuối tháng 2. Phía FIFA cũng nhanh chóng dập tắt những tin đồn về việc chuyển các trận đấu ra khỏi Guadalajara, khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Dự kiến, có hàng triệu CĐV đổ về 3 thành phố đăng cai World Cup 2026 của Mexico. "Chiến dịch Kukulkan" được kỳ vọng sẽ tạo ra lá chắn an ninh vững chắc, không chỉ tại các sân vận động mà còn ở các điểm du lịch lân cận, đảm bảo ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra suôn sẻ tại Mexico.