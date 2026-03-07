Nhận định Mansfield Town vs Arsenal, 19h15 ngày 7/3: Pháo thủ dạo chơi

TPO - Nhận định Mansfield Town vs Arsenal, FA Cup - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước một đối thủ kém xa về đẳng cấp như Mansfield Town, đoàn quân của Mikel Arteta nhiều khả năng giành chiến thắng với cách biệt lớn để tiến vào tứ kết.

Arsenal đụng độ Mansfield Town tại vòng 5 FA Cup.

Nhận định Mansfield Town vs Arsenal

Sau giai đoạn dài liên tục bị loại sớm tại FA Cup, Arsenal cuối cùng cũng phá bỏ được chuỗi thành tích đáng quên khi lần đầu tiên trở lại vòng 5 kể từ mùa giải 2019-2020. Ở các vòng đấu trước, đội bóng của HLV Mikel Arteta không gặp quá nhiều khó khăn để tiến bước. Hai đối thủ Portsmouth và Wigan Athletic đều nhanh chóng bị khuất phục. Thống kê cũng đang ủng hộ đội bóng Bắc London. Kể từ mùa 2012-2013, Arsenal chưa từng dừng bước ở vòng 5 FA Cup. Ngoài ra, nếu xét các trận gặp những đội thuộc hạng ba hoặc thấp hơn, Arsenal đã phải quay lại tận năm 1992 mới tìm thấy lần gần nhất họ bị loại bởi đối thủ như vậy.

Hiện tại, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách 7 điểm so với Man City nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Phong độ của họ cũng rất ổn định khi đã trải qua chuỗi 10 trận bất bại trên mọi đấu trường. Đặc biệt, thành tích sân khách của thầy trò Arteta đang rất ấn tượng với 12 trận liên tiếp không thua.

Trong khi đó, đối thủ của Arsenal tại vòng 5 là Mansfield Town vừa tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của giải đấu. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội bóng có biệt danh The Stags đã xuất sắc loại Burnley ngay tại sân Turf Moor ở vòng bốn. Chiến thắng trước Burnley giúp Mansfield lần đầu tiên sau 51 năm góp mặt ở vòng 5 FA Cup.

Tuy nhiên, sau chiến thắng gây chấn động tại FA Cup, phong độ của Mansfield tại giải quốc nội lại không thực sự khả quan. Tại EFL League One, họ đã trải qua bốn trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Dẫu vậy, cuộc chạm trán sắp tới vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ Mansfield. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 97 năm họ gặp lại Arsenal. Vì vậy, bất kể kết quả ra sao, việc được tiếp đón một trong những đội bóng lớn nhất nước Anh cũng đã là dịp đáng nhớ đối với đội chủ sân Field Mill.

Mặc dù được chơi trên sân nhà, nhưng cơ hội tạo ra cú sốc trước Arsenal hùng mạnh là rất thấp. Arsenal nhiều khả năng dễ dàng giành chiến thắng, bất chấp việc HLV Arteta có thể không sử dụng đội hình mạnh nhất. Trận đấu này sẽ là cơ hội để các trụ cột của đội bóng thành London có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức nhằm chuẩn bị cho chặng nước rút quan trọng. Mục tiêu của đội chủ sân Field Mill sẽ là cố gắng hạn chế số bàn thua phải nhận trước Arsenal.

Phong độ, lịch sử đối đầu Mansfield Town vs Arsenal

Arsenal thắng 8/10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Lần gần nhất đội bóng của Arteta bại trận đã diễn ra cách đây hơn 1 tháng.

Mansfield Town đang có thành tích thắng 4, hòa 6, thua 3 trong năm 2026.

Trong lần đối đầu gần nhất diễn ra năm 1929 tại FA Cup, Pháo thủ đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Thông tin lực lượng Mansfield Town vs Arsenal

Arsenal thiếu Merino do chấn thương. Saliba, Odegaard và Ben White bỏ ngỏ khả năng ra sân. Lewis-Skelly bị treo giò.

Mansfield Town không có sự phục vụ của Ryan Sweeney, Baily Cargill và Luke Bolton.

Đội hình dự kiến Mansfield Town vs Arsenal

Mansfield Town: Roberts; Knoyle, Oshilaja, Blake-Tracy; Akins, Lewis, Reed, McLaughlin; Evans, Roberts; Oates.

Arsenal: Kepa; Mosquera, Salmon, Gabriel, Calafiori; Eze, Norgaard, Havertz; Madueke, Jesus, Trossard.

Dự đoán tỷ số Mansfield Town 0-4 Arsenal