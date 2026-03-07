Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Đài Bắc Trung Hoa 0-0 (H1): Thanh Nhã đá chính

TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng tới một kết quả tốt trước Đài Bắc Trung Hoa để mở toang cửa đi tiếp...

foul Trận đấu bắt đầu report Đội tuyển đang làm nóng, sẵn sàng bước vào trận report Đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như dự bị trận này. Hải Yến sẽ đá chính ở vị trí mũi nhọn. Ngoài ra, đội không có bất cứ thay đổi nào so với trận gặp Ấn Độ.

Tại bảng C, Việt Nam đã giành chiến thắng đầy quan trọng 2-1 trước Ấn Độ. Bàn thắng của Vạn Sự ở phút bù giờ thứ 3 đã thắp lên hy vọng để đội tuyển tiến vào tứ kết và xa hơn là giành vé World Cup 2027.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa thua trận mở màn trước Nhật Bản. Đó là một trận đấu mà họ phòng thủ rất tốt. Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi nhưng họ hiếm khi đưa bóng xuống đáy biên để thực hiện các pha dàn xếp sở trường. Hàng thủ có thể hình và thể lực của Đài Bắc Trung Hoa đã chơi lăn xả, bọc lót tốt khiến Nhật Bản hầu như cứ lên bóng là bế tắc.

Dù vậy, Đài Bắc Trung Hoa vẫn phải nhận bàn thua sau 2 pha rót bóng vào vòng cấm của đối thủ. Thua Nhật Bản 0-2 là một kết quả chấp nhận được và giờ là lúc Đài Bắc Trung Hoa hạ quyết tâm cải thiện thành tích. Vì trong lịch sử tại Asian Cup, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ. Trái ngược hoàn toàn, Việt Nam đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại Cúp bóng đá nữ châu Á.

Hàng thủ của Đài Bắc Trung Hoa rất đáng gờm

Trong khi đó ở tương quan đối đầu với Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa cũng lép vế. Họ thua ở vòng play-off giành vé World Cup 2023 và vòng bảng Asian Cup 2006. Các trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa thường rất kín kẽ, giằng co. Thực tế là chỉ 1 lần Việt Nam ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng khi gặp Đài Bắc Trung Hoa tại Cúp châu Á.

Hôm nay, Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng có thể giành kết quả tốt. Đài Bắc Trung Hoa đã không ghi bàn trong 6/7 trận đấu vòng bảng gần nhất tại Cúp châu Á, bao gồm cả trận thua 0-2 trước Nhật Bản trong trận mở màn năm 2026. Trận duy nhất họ có bàn trong giai đoạn này là chiến thắng 5-0 trước Iran năm 2022.