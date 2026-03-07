Nhận định bóng đá nữ Đài Bắc Trung Hoa vs nữ Việt Nam, 12h00 ngày 7/3: Vượt thử thách giành vé?

TPO - Nhận định bóng đá trận đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa vs đội tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng C giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026 diễn ra lúc 12h00 ngày 7/3. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Thầy trò HLV Mai Đức Chung dự báo sẽ gặp thách thức lớn trước Đài Bắc Trung Hoa.

Nhận định trước trận đấu Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Chiến thắng 2-1 ở trận ra quân trước Ấn Độ đã đem lại chút lợi thế cho đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, tại bảng C cả 2 đối thủ còn lại là Đài Bắc Trung Hoa và đặc biệt Nhật Bản đều không phải đối thủ dễ chơi.

Trước mắt, trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là đối thủ Việt Nam vẫn có khả năng giành điểm. Nhật Bản vốn dĩ là ứng viên nhất bảng, có đẳng cấp ở tầm cao hơn hẳn.

Về thực lực, Đài Bắc Trung Hoa ngang ngửa Việt Nam. Tuy nhiên ở trận ra quân, họ để thua Nhật Bản 0-2 nên hiện đang ở cuối bảng. Bất lợi của Việt Nam như chia sẻ của HLV Mai Đức Chung, là phải thi đấu lúc 12h.

"Đó là 1 thử thách, nhưng tinh thần của đội rất tốt và chúng tôi sẽ nỗ lực để giành kết quả cao nhất"-HLV Mai Đức Chung cho biết.

Sức ép sẽ lớn khi đối thủ có thực lực ngang bằng, đồng thời đang cần điểm để vượt lên khỏi đáy bảng. Đây là điều đã được BHL đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lường trước và lên kế hoạch để ứng phó. Trận đấu như dự đoán của giới chuyên môn sẽ gay cấn và khó đoán tỷ số. Bên nào chơi tập trung với tinh thần chiến đấu cao sẽ có cơ hội để giành 3 điểm rời sân.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 3 lần gặp nhau gần đây, Đài Bắc Trung Hoa thắng 2, thua 1 trước Việt Nam. Kết quả phần nào cho thấy sự ngang ngửa giữa đôi bên. Về phong độ, Đài Bắc Trung Hoa thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất.

Dù vậy, các thất bại của họ đều trước những đối thủ hơn tầm như Nhật Bản hay Trung Quốc, Hàn Quốc. Bên kia chiến tuyến, Việt Nam cũng thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Cả 2 đội đều sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu.

Đội hình dự kiến

ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa: Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Wu Kai Ching, Chen Ying Hui, Chen Jin Wen, Huang Ke Sin, Hsu Yi Yun, Matsunaga Saki, Pu Hsin Hui, Chen Yu Chin.

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thu Thảo, Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Vạn Sự, Hải Yến.