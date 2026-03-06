Malaysia nói gì sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao?

TPO - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận đã bị Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo. FAM tiếp nhận trong tinh thần tôn trọng nhưng không hài lòng 100%.

New Straits Times dẫn lời từ FAM, cho biết phán quyết từ CAS dường như không tương xứng nếu so sánh với các vụ việc mà Tòa án Trọng tài Thể thao từng tiếp nhận và đưa ra hướng xử lý. Nội bộ FAM đã đặt ra câu hỏi liệu bóng đá Malaysia có đang bị đối xử khác biệt không? Và nếu có thì tại sao?

CAS chưa công bố toàn bộ nội dung sau khi bác kháng cáo từ FAM. FAM cho biết sẽ giữ kín trọn vẹn thông tin cho đến khi vụ việc được xử lý xong. Ngay lúc này, CAS đã công bố thông tin quan trọng nhất là án phạt của FAM từ FIFA được giữ nguyên. 7 cầu thủ nhập tịch vẫn bị treo giò 12 tháng nhưng được giảm nhẹ hình phạt bằng việc được tập luyện tại CLB hoặc bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào.

Các cuộc điều tra từ FIFA với FAM vẫn tiếp diễn. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với các bên có liên quan. Trước đó, các lãnh đạo FAM đã từ chức hàng loạt, ngay sau khi rộ tin FIFA sẽ tiếp quản và tái cơ cấu bộ máy lãnh đạo FAM.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang xem xét vụ từ chức tập thể của lãnh đạo FAM. Bên cạnh đó, AFC thông báo sẽ vào cuộc xem xét các trận đấu Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép. Đội tuyển Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị xử thua các trận dùng sai cầu thủ theo quy định ở vòng loại Asian Cup 2027.

FAM vẫn lên tiếng đòi lại công bằng cho 7 cầu thủ bị treo giò 12 tháng. "Kết quả lần này (phán quyết của CAS - PV) vẫn đáng thất vọng, đặc biệt với các cầu thủ. Họ là người Malaysia, đã có quốc tịch theo luật pháp Malaysia", FAM tuyên bố.

Sau cùng, FAM gửi lời cảm ơn CĐV vì mọi sự ủng hộ. FAM khẳng định đội tuyển Malaysia vẫn tập trung vào mục tiêu trong thời gian tới, sẽ nỗ lực vì mục tiêu chung của bóng đá Malaysia.

Vào tháng 10/2025, bóng đá Đông Nam Á rúng động trước tin Malaysia bị FIFA vạch trần vụ làm giả giấy tờ nhập tịch cho 7 cầu thủ. Sau những cuộc điều tra mở rộng, FIFA quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, cấm 7 cầu thủ hoạt động bóng đá chuyên nghiệp trong 12 tháng và phạt 2.500 franc/cầu thủ. FAM đã kháng cáo lên CAS, xem đây là cứu cánh cuối cùng để thoát khỏi án phạt của FIFA.

Vụ việc trở nên phức tạp khi đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ trong 2 trận gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. FIFA đã ủy quyền cho AFC quyết định kết quả 2 trận đấu này. Ngay sau khi CAS bác đơn kháng cáo của FAM, AFC sẽ làm nhiệm vụ cuối cùng và xác định liệu Malaysia có bị xử thua 0-3 trong 2 trận hay không.