Trở thành vận động viên tuyển quốc gia nhờ thầy giáo thể dục

TPO - Từ một lời động viên của thầy giáo dạy môn thể dục thời tiểu học, Châu Ngọc Quỳnh Anh đã nuôi dưỡng đam mê điền kinh và kiên trì theo đuổi con đường thể thao. Với nhiều nỗ lực trong tập luyện, cô gái trẻ của Huế đã giành huy chương vàng tại Giải điền kinh trẻ Đông Nam Á 2025 và trở thành vận động viên của đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia.

Ước mơ của vận động viên trẻ Châu Ngọc Quỳnh Anh (19 tuổi) bắt đầu từ lời động viên của thầy giáo thể dục khi cô còn học tiểu học. Từ khoảnh khắc ấy, cô bé ngày nào đã nuôi dưỡng tình yêu với điền kinh và bắt đầu hành trình chinh phục những đường chạy và hố cát nhảy.

Năm 2018, Quỳnh Anh quyết định theo đuổi điền kinh một cách nghiêm túc. Khi nhiều bạn bè vẫn còn bận rộn với việc học và những dự định tuổi học trò, em đã lựa chọn con đường thể thao với nhiều thử thách. Cuộc sống của Quỳnh Anh gắn liền với sân tập và lịch tập luyện đều đặn mỗi ngày.

Quỳnh Anh thi đấu ở hai nội dung là nhảy xa và nhảy ba bước. Đây là những môn đòi hỏi tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật chính xác. Chỉ cần chạy đà sai nhịp hoặc giậm nhảy không đúng điểm, thành tích có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, trong mỗi buổi tập, Quỳnh Anh phải luyện lại nhiều lần để hoàn thiện từng động tác.

"Có những ngày tập xong chân rất mỏi, nhưng em vẫn luôn cố gắng", Quỳnh Anh bày tỏ.

Quỳnh Anh phải luyện lại nhiều lần để hoàn thiện từng động tác

Trên con đường thể thao, Quỳnh Anh cũng từng gặp khó khăn. Chấn thương kéo dài khiến em phải tạm nghỉ tập một thời gian. Những ngày chỉ có thể đứng ngoài nhìn đồng đội thi đấu là khoảng thời gian rất khó khăn.

"Chấn thương kéo dài nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ từ bỏ. Thay vì chán nản, tôi kiên trì điều trị và tập phục hồi để có thể quay trở lại sân tập", Quỳnh Anh nói thêm.

Trong thi đấu, Quỳnh Anh luôn tự nhắc mình phải tin vào bản thân. Cô rất thích câu nói: “Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ.” Với nữ vận động viên trẻ, mục tiêu không chỉ là huy chương mà còn là nỗ lực hết mình để khẳng định bản thân.

Sau nhiều năm cố gắng, Quỳnh Anh đã đạt được quả ngọt khi giành huy chương Vàng nội dung nhảy ba bước tại Giải điền kinh trẻ Đông Nam Á năm 2025. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng tập luyện vất vả. Tuy vậy, Quỳnh Anh cho rằng đây chỉ là bước khởi đầu để em tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai.

Hiện nay, Quỳnh Anh đang tập luyện cùng đội tuyển điền kinh trẻ quốc gia. Môi trường tập luyện mới đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn, nhưng cũng giúp cô có thêm cơ hội phát triển.

"Được khoác lên mình màu áo đội tuyển là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn với tôi. Tôi luôn nhắc nhở mình phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với sự tin tưởng ấy", Quỳnh Anh bộc bạch.

Nói về những dự định trong tương lai, Quỳnh Anh mong muốn được tham gia nhiều giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế để thử thách bản thân và khám phá giới hạn của mình. Dù đặt ra nhiều mục tiêu phía trước, cô vẫn luôn giữ sự khiêm tốn và tinh thần quyết tâm, không bỏ cuộc trên hành trình theo đuổi đam mê.