Nhận định Athletic Bilbao vs Barcelona, 03h00 ngày 8/3: Xây chắc ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Athletic Bilbao vs Barcelona, La Liga - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona đang vượt trội Bilbao trên mọi phương diện. Vậy nên họ đủ khả năng giành chiến thắng để xây chắc ngôi đầu.

Nhận định trước trận đấu Athletic Bilbao vs Barcelona

Thời gian dẫn dắt Athletic Bilbao của Ernesto Valverde đang dần đi đến hồi kết. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha bị đánh giá là thiếu sự linh hoạt cần thiết khiến Athletic Bilbao liên tục phải nhận những kết quả bất lợi.

Sau 26 vòng đấu, Athletic Bilbao đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 35 điểm. Điều đáng chú ý là khoảng cách giữa họ đến các vị trí dự cúp châu Âu vẫn không hề nhỏ: 5 điểm.

Một đội bóng từng đứng thứ 4 mùa trước nay chỉ xếp thứ 9, rõ ràng Athletic Bilbao đang để lại nhiều nỗi thất vọng. Và khu vực gây ra nỗi phiền muộn nhất của đội bóng này chính là hàng công. Từ đầu mùa, họ ghi trung bình 1,15 bàn thắng mỗi trận. Con số thấp hơn nhiều đội đứng ở nửa dưới BXH.

Anh em nhà Williams, những người từng gánh vác hàng công của Athletic Bilbao, chỉ ghi được tổng cộng 6 bàn thắng trong mùa giải hiện tại. Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Athletic ở La Liga vẫn là Gorka Guruzeta, với vẻn vẹn 6 bàn thắng sau 23 trận.

Athletic Bilbao vừa phải chịu thất bại trước Real Sociedad ở trận đấu Cúp Nhà vua giữa tuần (0-1). Trước đó họ cũng rớt đài ở Champions League. Điều này đồng nghĩa với việc họ chỉ còn La Liga để phấn đấu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Athletic Bilbao vs Barcelona

Trái ngược với sự yếu ớt của Athletic Bilbao là phong độ bùng nổ của Barcelona. Hansi Flick tiếp tục biến Barcelona thành một cỗ máy chiến thắng. Mặc dù bị loại khỏi Cúp Nhà vua, song đội bóng vẫn tạo ấn tượng tích cực trong suốt chiến dịch La Liga. Họ vẫn đang ở thế thượng phong trong cuộc đua với Real Madrid. Barcelona dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga Tây Ban Nha, hơn đội xếp thứ 2 là Real Madrid tới 4 điểm.

Chính Barca là đội ghi bàn nhiều nhất giải đấu, trung bình 2,73 bàn thắng mỗi trận. Tổng bàn thắng mà họ ghi được (71) gấp hơn 2 lần của Athletic Bilbao (30). Chỉ riêng 2 cây săn bàn hàng đầu của Barca là Yamal và Torres đã gần bằng cả đội Athletic Bilbao cộng lại.

Tại La Liga, Barcelona vẫn có xu hướng vùi dập những đối thủ “cứng đầu”. Mới nhất, họ hạ đội bóng mạnh Villarreal 4-1. Chiến thắng này là minh chứng thêm cho tiềm năng của đội bóng xứ Catalan. Ngôi sao của trận đấu là Lamine Yamal, người đã lập hat-trick.

Hôm nay, một chiến thắng tương tự có thể được Barcelona thể hiện trước Athletic Bilbao