Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

4 cầu thủ không còn tương lai ở Man Utd

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau màn trình diễn thảm họa trước Newcastle, hậu vệ Tyrell Malacia đã tự đẩy tương lai của chính anh ra xa Man Utd. Bên cạnh đó, Zirkzee, Ugarte và Onana cũng đếm ngược ngày chia tay "Quỷ đỏ".

19h15-73-1.jpg

Malacia sẽ đứng đầu trong danh sách rao bán của MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Trước Tottenham, Malacia có cơ hội vào sân từ ghế dự bị khi Luke Shaw và Noussair Mazraoui không còn trên sân. Dù vậy, hậu vệ Hà Lan trực tiếp mắc lỗi trong tình huống phòng ngự, khiến MU nhận đòn kết liễu 1-2.

Malacia vừa vào sân và hoàn toàn sung mãn. Trong pha bóng đối đầu trực tiếp với William Osula, Malacia phòng ngự hớ hênh và hời hợt. Khi Osula tung cú cứa lòng ngoạn mục để đánh bại Lammens, Malacia đang trong thế quay lưng và... "né bóng". Chỉ một pha bóng biến Malacia thành tội đồ, khiến anh hứng chỉ trích dữ dội từ CĐV.

Đó chỉ là lần thứ 2 Malacia vào sân tại Ngoại hạng Anh 2025/26 và đều từ ghế dự bị. Từ kỳ chuyển nhượng hè 2025, Malacia được dọn đường rời MU nhưng vụ chuyển nhượng không xảy ra. Đến tháng Giêng 2026, Malacia vẫn trụ lại dù từng có tin đồn đã đạt thỏa thuận với CLB khác. Trong bất kỳ kịch bản nào, chuyện Malacia ở lại MU khi mùa giải 2025/26 khép lại là không thể.

Trận đấu với Newcastle cũng phơi bày bộ mặt kém cỏi của Manuel Ugarte. Tiền vệ Uruguay vào sân thế chỗ Casemiro. Song, như mọi khi, sự xuất hiện của Ugarte cũng là tín hiệu cho thấy tuyến giữa của MU sẽ sụp đổ. Hết trận này đến trận khác, MU vỡ vụn vì Casemiro rời sân, Ugarte thế chỗ nhưng chơi nhạt nhòa. Theo Goal, giới thượng tầng MU đã quyết định chia tay nốt Ugarte để "đập đi xây lại" hàng tiền vệ.

newcastle-united-v-manchester-united-premier-league-1469.jpg
Malacia chơi tệ trong lần hiếm hoi có cơ hội.

Ở vị trí thủ môn, MU đã hoàn toàn hài lòng với Lammens. Andre Onana trở lại sân Old Trafford khi hết hợp đồng cho mượn sau mùa này nhưng không còn tương lai. Mới đây, Phó chủ tịch CLB Trabzonspor, ông Zeyyat Kafkas tiết lộ MU ra giá bán Onana khoảng 45-50 triệu euro. Nghĩa là "Quỷ đỏ" đã xác định chia tay Onana, giờ chỉ đợi đàm phán cùng CLB khác để chốt một con số cho vụ chuyển nhượng.

Cái tên cuối cùng chắc chắn nằm trong diện rao bán của MU gọi tên Joshua Zirkzee. Tiền đạo người Hà Lan đã thất bại trong công cuộc chứng tỏ khả năng ở MU. Mùa này, Zirkzee chỉ là quân bài dự bị của MU. Tùy vào thế trận, Michael Carrick đang xoay tua Sesko và Mbeumo cho vị trí đá chính.

Zirkzee sẽ trở lại Italia hoặc cân nhắc lời mời của các CLB Thổ Nhĩ Kỳ. Mức phí chuyển nhượng của Zirkzee dao động từ 20-25 triệu euro, kém xa con số MU từng chi ra cho thương vụ này (42,5 triệu euro). Tuy nhiên, MU vẫn phải nhanh chóng cắt lỗ Zirkzee để đưa về sân Old Trafford tiền đạo dự phòng chất lượng hơn.

Sau một kỳ chuyển nhượng hè thành công, chất lượng đội hình của MU được nâng lên đáng kể, đồng thời đẩy các vị trí thừa thãi khỏi "Nhà hát" như Rashford, Antony, Garnacho và Sancho. Hướng đến kỳ chuyển nhượng hè năm nay, MU sẽ tập trung nguồn lực để chiêu mộ ít nhất 2 tiền vệ trung tâm đẳng cấp.

Tonali, Anderson, Baleba và Wharton là những mục tiêu chuyển nhượng của MU ở tuyến giữa. Tất cả đều có giá trị chuyển nhượng không dưới 70 triệu euro.

Hương Ly
#Man Utd #Malacia #Onana #Zirkzee #Chuyển nhượng #Premier League #Cầu thủ #chuyển nhượng mu #tin chuyển nhượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục