Tiền Phong Marathon 2026 thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch Khánh Hòa

TPO - Ông Nguyễn Long Biên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026) không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hoạt động có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển thể dục thể thao, du lịch và kinh tế của tỉnh Khánh Hòa. Ông Biên mong rằng mỗi bước chạy trên cung đường ngập tràn nắng gió và sắc xanh của biển Nha Trang sẽ không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân, mà còn là hành trình trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người xứ Trầm Hương hiền hòa, nghĩa tình.

Lữ Hồ - Hồ Nam - Thái Lâm

Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 - 29/3/2026, mang theo thông điệp giàu cảm hứng: “Đón ánh bình minh”. Thông điệp không chỉ là hình ảnh mặt trời ló rạng, mà là biểu tượng của khởi đầu, niềm tin và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong hành trình đổi mới. Với Khánh Hòa - mảnh đất đón bình minh sớm nhất Tổ quốc, đặc biệt là Trường Sa - thông điệp càng mang ý nghĩa thiêng liêng: Khẳng định chủ quyền biển đảo và niềm tự hào dân tộc đồng thời đánh dấu một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế - du lịch - khoa học biển của cả nước.

