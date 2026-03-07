Tiền Phong Marathon 2026 thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch Khánh Hòa

TPO - Ông Nguyễn Long Biên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026) không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hoạt động có ý nghĩa chiến lược trong định hướng phát triển thể dục thể thao, du lịch và kinh tế của tỉnh Khánh Hòa. Ông Biên mong rằng mỗi bước chạy trên cung đường ngập tràn nắng gió và sắc xanh của biển Nha Trang sẽ không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân, mà còn là hành trình trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người xứ Trầm Hương hiền hòa, nghĩa tình.