Nhận định HAGL vs CA TP.HCM, 17h00 ngày 7/3: Sức ép bủa vây

TPO - Nhận định bóng đá HAGL vs CA TP.HCM, vòng 15 LPBank V.League 2025/26, lúc 17h00 ngày 7/3. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội bóng phố Núi cần điểm để tránh bị cuốn sâu vào cuộc đua trụ hạng, trong khi đối thủ cũng đặt mục tiêu tìm lại cảm hứng chiến thắng sau hai thất bại liên tiếp trên sân nhà.

Nhận định trước trận đấu

Thất bại 1-3 trước Công an Hà Nội ở vòng 14 đã kéo HAGL trở lại thực tại khắc nghiệt của cuộc đua trụ hạng. Với 14 điểm sau 14 vòng đấu và vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, đội bóng phố Núi chỉ còn cách nhóm nguy hiểm một khoảng cách mong manh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Quang Trãi, HAGL mùa này mang diện mạo thực dụng hơn so với hình ảnh kiểm soát bóng quen thuộc trước đây. Lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật giúp họ có những kết quả tích cực ở một số thời điểm, nhưng sự non trẻ của dàn cầu thủ vẫn khiến đội bóng gặp khó khi duy trì cường độ trong suốt 90 phút.

Trận thua trước CAHN là minh chứng rõ nét. Sau khi dẫn trước nhờ Marciel Silva, HAGL lại hụt hơi trong quãng cuối trận và để đối thủ lội ngược dòng. Đó là bài học mà họ buộc phải rút kinh nghiệm nếu không muốn tiếp tục đánh rơi điểm số.

Dẫu vậy, sân Pleiku vẫn luôn là điểm tựa đáng tin cậy. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà cùng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ có thể giúp HAGL tạo nên thế trận khó chịu trước mọi đối thủ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, CA TP.HCM bước vào trận đấu này với tâm thế không kém phần căng thẳng. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đang đứng thứ 6 với 20 điểm, song phong độ gần đây lại gây nhiều lo ngại.

Hai thất bại liên tiếp trên sân nhà trước Đông Á Thanh Hóa và Becamex Bình Dương khiến tham vọng bám đuổi nhóm đầu bị chững lại. Điều đáng nói là ở cả hai trận đấu đó, các chân sút của đội bóng ngành công an đều tạo ra không ít cơ hội nhưng lại phung phí đáng tiếc.

Với lực lượng dày dạn kinh nghiệm hơn gồm những cái tên như Tiến Linh, Đức Huy hay Patrik Lê Giang, CA TP.HCM vẫn được đánh giá cao hơn về mặt nhân sự. Tuy nhiên, nếu khâu dứt điểm tiếp tục thiếu hiệu quả, đội khách hoàn toàn có thể gặp khó trước một HAGL chơi phòng ngự kỷ luật.

Thống kê 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy CA TP.HCM chiếm ưu thế khi thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trước HAGL. Ở lượt đi mùa này, đội bóng ngành công an cũng đã giành chiến thắng 1-0. Dẫu vậy, Pleiku luôn là một trong những sân đấu khó chịu bậc nhất tại V.League, đặc biệt khi HAGL rơi vào thế buộc phải giành điểm để thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Trận đấu tại phố Núi nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ. HAGL có thể chủ động chơi thấp, chờ cơ hội phản công dựa trên sự cơ động của Marciel và các cầu thủ trẻ. Trong khi đó, CA TP.HCM nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận và tìm cách khai thác hai biên - điểm mạnh trong hệ thống chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức.

Thông tin lực lượng

Ở trận đấu này, HAGL có lợi thế khi sở hữu lực lượng gần như đầy đủ, không ghi nhận trường hợp chấn thương hay án treo giò.

Trong khi đó, CA TP.HCM sẽ không có sự phục vụ của Khổng Minh Gia Bảo, do cầu thủ này đã nhận đủ ba thẻ vàng.

Đội hình dự kiến HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Fiho Jairo, Du Học, Phước Bảo, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Silva, Ngọc Lâm, Vĩnh Nguyên, Batista. CA TP.HCM: Lê Giang, Matheus, Khoa Ngô, Quang Hùng, Quốc Cường, Việt Hoàng, Endrick, Đức Phú, Ngọc Hà, Tiến Linh, Williams Dự đoán tỷ số: HAGL 1-1 CA TP.HCM