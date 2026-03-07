Trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Đài Bắc Trung Hoa 0-1 (H2): Việt Nam gặp khó

TPO - HLV Mai Đức Chung cho các học trò đẩy cao đội hình tấn công, nhưng đội tuyển Việt Nam chưa tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Đài Bắc Trung Hoa.

report Không có penalty cho tuyển nữ Việt Nam 68': Thái Thị Thảo tạt bóng rất tốt và Huỳnh Như ập vào dứt điểm đưa bóng trúng tay trung vệ đối phương. Nhưng rõ ràng cầu thủ áo xanh đã để tay sát người, không thể có penalty cho tuyển nữ Việt Nam. report Gần như toàn bộ cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa đã về phần sân nhà 63': Tuyển nữ Việt Nam vẫn đang loay hoay tấn công khi đối thủ lui về chơi chắc chắn. Sau hơn 1 tiếng thi đấu, tuyển nữ Việt Nam chưa dứt điểm trúng đích lần nào. report Quá tiếc 58': Thanh Nhã xuống biên trái rất tốt, cô có đủ thời gian và không gian để đưa ra lựa chọn tiếp theo nhưng tiền vệ này tạt bóng vội vàng, bóng đi ra ngoài khiến một pha tấn công của tuyển nữ Việt Nam bị bỏ phí. report Vẫn chưa có pha bóng nào đáng chú ý 53': Trước sức chắc chắn của đối thủ, tuyển nữ Việt Nam như đang đâm đầu vào tường. Các cầu thủ gần như không có ý tưởng gì trước vòng cấm. report Huỳnh Như và Hải Linh đã vào sân 46': Các cầu thủ Việt Nam dĩ nhiên không thể chấp nhận thất bại. Huỳnh Như và Hải Linh đã xuất hiện để giúp đội cải thiện mặt trận tấn công. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hiệp 1 kết thúc, đội tuyển nữ Việt Nam bị dẫn 0-1 45'+4: Hiệp 1 diễn ra với thế trận bí bách của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội sẽ phải cải thiện rất nhiều sau giờ nghỉ nếu muốn hướng đến ít nhất một kết quả hòa. report Cú sút của Thái Thị Thảo 41': Nhận bóng từ gần cột cờ phạt góc, Thái Thị Thảo quăng chân sút volley đầy táo bạo. Bóng đi chệch khung thành. Pha bóng vừa qua cho thấy sự bế tắc của các cô gái áo đỏ. report Việt Nam vẫn đang nỗ lực lên bóng 35': Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân (ảnh) và Vạn Sự đang tích cực giành bóng để tổ chức các đợt tấn công. Nhưng thực sự Việt Nam vẫn chưa tạo được sức ép về phía đối thủ. report Không được 28': Trần Thị Duyên có pha áp sát khung thành. Nhưng hậu vệ này lại dứt điểm bóng vừa nhẹ vừa thiếu chính xác từ cự ly chỉ vài mét. goal VÀO, Đài Bắc Trung Hoa ghi bàn 26': Xuất phát từ một pha tấn công bên cánh trái, Đài Bắc Trung Hoa đã mở tỷ số. Bóng đập xà ngang bật ra và Su Yu Hsuan dứt điểm nhẹ nhàng bằng đầu vào lưới trống. Đài Bắc Trung Hoa dẫn 1-0. report Tuyển nữ Việt Nam đang phải chơi bóng dài 25': Thời tiết nắng nóng lên tới 36 độ C khiến các cầu thủ áo đỏ phải chơi bóng dài, ít luân chuyển bóng nơi hàng tiền vệ để tiết kiệm sức. Tuy nhiên các tiền đạo như Vạn Sự, Bích Thùy quá nhỏ bé. report Thời tiết nắng nóng khiến hai đội đang gặp khó 21': Tuyển nữ Việt Nam chưa thể tìm được sự nhuần nhuyễn trong những pha lên bóng. Thời tiết đang là trở ngại của đội. report Cánh phải của Đài Bắc Trung Hoa đang hoạt động tốt 16': Những pha xuống cánh bên phải đang là bài tủ trong cách vận hành của Đài Bắc Trung Hoa. Trong khi đó, Thanh Nhã và Vạn Sự cũng phải lui về để hỗ trợ hơn cho các hậu vệ. report Nguy hiểm 10': Tuyển nữ Việt Nam để hổng hành lang trái. Chen băng xuống thoải mái và tung ra cú sút căng. Bóng đi vọt xà. report Trận đấu diễn ra dưới trời nắng 5': Điều kiện thời tiết khiến 2 đội không thể đẩy cao tốc độ trận đấu. Các pha chuyền bóng ở đoạn cuối trở nên thiếu chính xác do nắng chói, tầm nhìn của các cầu thủ bị ảnh hưởng. foul Trận đấu bắt đầu report Đội tuyển đang làm nóng, sẵn sàng bước vào trận report Đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như dự bị trận này. Hải Yến sẽ đá chính ở vị trí mũi nhọn. Ngoài ra, đội không có bất cứ thay đổi nào so với trận gặp Ấn Độ.

Tại bảng C, Việt Nam đã giành chiến thắng đầy quan trọng 2-1 trước Ấn Độ. Bàn thắng của Vạn Sự ở phút bù giờ thứ 3 đã thắp lên hy vọng để đội tuyển tiến vào tứ kết và xa hơn là giành vé World Cup 2027.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa thua trận mở màn trước Nhật Bản. Đó là một trận đấu mà họ phòng thủ rất tốt. Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi nhưng họ hiếm khi đưa bóng xuống đáy biên để thực hiện các pha dàn xếp sở trường. Hàng thủ có thể hình và thể lực của Đài Bắc Trung Hoa đã chơi lăn xả, bọc lót tốt khiến Nhật Bản hầu như cứ lên bóng là bế tắc.

Dù vậy, Đài Bắc Trung Hoa vẫn phải nhận bàn thua sau 2 pha rót bóng vào vòng cấm của đối thủ. Thua Nhật Bản 0-2 là một kết quả chấp nhận được và giờ là lúc Đài Bắc Trung Hoa hạ quyết tâm cải thiện thành tích. Vì trong lịch sử tại Asian Cup, đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ. Trái ngược hoàn toàn, Việt Nam đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại Cúp bóng đá nữ châu Á.

Hàng thủ của Đài Bắc Trung Hoa rất đáng gờm

Trong khi đó ở tương quan đối đầu với Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa cũng lép vế. Họ thua ở vòng play-off giành vé World Cup 2023 và vòng bảng Asian Cup 2006. Các trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa thường rất kín kẽ, giằng co. Thực tế là chỉ 1 lần Việt Nam ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng khi gặp Đài Bắc Trung Hoa tại Cúp châu Á.

Hôm nay, Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng có thể giành kết quả tốt. Đài Bắc Trung Hoa đã không ghi bàn trong 6/7 trận đấu vòng bảng gần nhất tại Cúp châu Á, bao gồm cả trận thua 0-2 trước Nhật Bản trong trận mở màn năm 2026. Trận duy nhất họ có bàn trong giai đoạn này là chiến thắng 5-0 trước Iran năm 2022.