Lãnh đạo AFC lên tiếng về trận Việt Nam tái đấu Malaysia

TPO - Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ lượt về vòng loại Asian Cup 2027 ngày 31/3 vẫn diễn ra bình thường, đó là tuyên bố từ Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul.

"Các trận đấu vẫn phải diễn ra bình thường. Đây là những trận gắn với các hợp đồng thương mại, không nên hủy giữa chừng, trừ khi các quốc gia yêu cầu điều đó. Cả tuyển Việt Nam và Malaysia đều có các giao kèo thương mại cần phải hoàn thành. Và trận đấu giữa 2 đội tuyển cũng ảnh hưởng đến thứ hạng vòng loại Asian Cup 2027. Hủy trận giữa chừng không bao giờ là lựa chọn tốt trong bóng đá", The Star dẫn lời ông Windsor.

Tổng thư ký AFC cho biết Ủy ban Kỷ luật của AFC đã bắt đầu quá trình xử lý sau phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Ngay lúc này, AFC vẫn đợi phản hồi từ LĐBĐ Malaysia. Từ phản hồi của FAM và bằng chứng do FIFA cung cấp, AFC sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong 7 đến 10 ngày.

CAS đã bác đơn kháng cáo từ FAM, nghĩa là không công nhận 7 tuyển thủ Malaysia nhập tịch đúng quy định. Những cầu thủ này đã ra sân ở trận Malaysia đối đầu Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Do đó, trách nhiệm của AFC sau khi được FIFA ủy quyền là ra phán quyết có xử thua Malaysia 0-3 ở 2 trận dùng cầu thủ trái quy định hay không.

Trong trường hợp Malaysia bị xử thua 2 trận, "Những chú hổ Malay" sẽ hết cửa vượt qua vòng loại Asian Cup 2027. Chuyến làm khách đến sân Thiên Trường của Malaysia sẽ chỉ mang tính chất thủ tục. Ngược lại, nếu phán quyết từ AFC có lợi cho Malaysia, trận tái đấu giữa 2 đội trên sân Thiên Trường sẽ rất nóng khi Việt Nam rơi vào thế chân tường.

Malaysia đang hơn Việt Nam 3 điểm cùng hiệu số vượt trội. Việt Nam phải thắng đậm Malaysia để vượt lên đối thủ bằng chỉ số phụ và tiến đến VCK Asian Cup 2027.