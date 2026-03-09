Nhận định Nữ Triều Tiên vs Nữ Trung Quốc, 16h00 ngày 9/3: Định đoạt ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Triều Tiên vs Nữ Trung Quốc, Asian Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả 2 đội đang có 6 điểm và chắc chắn đoạt vé đi tiếp. Tuy nhiên với đội tuyển nữ Trung Quốc, họ sẽ đặt quyết tâm cao ở trận này.

Nhận định trước trận đấu Nữ Triều Tiên vs Nữ Trung Quốc

Hiện tại, Triều Tiên đang dẫn đầu với chỉ số phụ tốt hơn. Điều đó có nghĩa rằng chỉ cần kết quả hòa, họ sẽ đoạt vé đi tiếp với vị trí dẫn đầu trong khi Trung Quốc buộc phải thắng. Xét về lý thuyết, vị trí dẫn đầu chưa chắc đã thuận lợi cho Trung Quốc vì tiến vào vòng trong, nhiều khả năng họ sẽ gặp chủ nhà Australia, đội vừa bất ngờ mất ngôi số 1 bảng A vào tay Hàn Quốc.

Nhưng trong bối cảnh thường xuyên thua Triều Tiên, các cô gái Trung Quốc vẫn hạ quyết tâm cao để giành một chiến thắng tạo động lực cho mình. Điều đó đã được thể hiện bằng những tuyên bố trước trận

Tại cuộc họp báo, HLV Milicic của Trung Quốc cho biết: "Triều Tiên là đối thủ mạnh nhất bảng, sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn, và nhiều cầu thủ trẻ của họ đã vô địch U20 thế giới.

Chúng tôi đã phân tích kỹ lưỡng đối thủ và sẽ chuẩn bị mọi chi tiết có thể. Tôi tin rằng các cô gái có thể giữ bình tĩnh và tập trung, và nếu họ có thể phát huy hết tiềm năng, chúng tôi sẽ tạo ra một trận đấu khó khăn cho họ,” ông nói.

Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ Triều Tiên vs Nữ Trung Quốc

Phong độ của 2 đội không có quá nhiều khác biệt nhưng phải thừa nhận một thực tế là bóng đá nữ Triều Tiên mạnh hơn Trung Quốc. Trước các đối thủ mạnh của thế giới, Trung Quốc đang có xu hướng thất thế. Họ thua Scotland, Mexico, Australia... đặc biệt thảm bại 0-8 trước Anh.

6 lần gặp gỡ gần nhất, tuyển nữ Trung Quốc cũng chỉ thắng được Triều Tiên 1 lần, còn lại nhận tới 4 thất bại. Chi tiết này khiến các cô gái Trung Quốc buộc phải chấp nhận thi đấu "chiếu dưới" ở trận đấu vào chiều nay.

HLV Milicic cho biết: "Trước hết, chúng ta cần thiết lập vị trí, dũng cảm tranh chấp bóng và hỗ trợ đồng đội. Mọi người cần hiểu rằng sai lầm là điều bình thường trong những trận đấu cường độ cao như vậy.

Chúng tôi sẽ có những chiến lược cụ thể, và tôi tin rằng Trung Quốc có thể kiểm soát được trận đấu. Ngoài ra, mọi người cần phải tự tin và thực hiện chiến thuật một cách tốt nhất có thể. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị một số phương án chiến thuật khác cho trận đấu với một đội pressing tốt như Triều Tiên".

Chiều nay, những tuyên bố này của tuyển nữ Trung Quốc sẽ được kiểm chứng.