Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tuyển thủ nhập tịch gian dối của tuyển Malaysia bị chấm dứt hợp đồng

Đặng Lai

TPO - HLV Guillermo Schelotto của Velez Sarsfield tiết lộ CLB này không có kế hoạch giữ chân Imanol Machuca, cầu thủ vừa thất bại trong nỗ lực kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao thế giới.

81752033393-imanolmachuca.jpg

Trong một tuyên bố mới đây với truyền thông địa phương, HLV Guillermo Schelotto nói: "Những gì xảy ra với Machuca không như chúng tôi mong đợi. Chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ được phép thi đấu cả năm. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể sử dụng cầu thủ này. Chúng tôi sẽ xem xét điều gì là tốt nhất cho cậu ấy và cho CLB".

Bất chấp khoảng trống trong đội hình Velez Sarsfield sau khi Machuca phải tiếp tục thi hành án treo giò (tới tháng 11/2026), HLV Schelotto cho biết ông sẽ không mua người thay thế. "Chúng tôi sẽ không tìm người thay thế... chúng tôi sẽ sử dụng những cầu thủ hiện có trong đội hình hoặc các cầu thủ trẻ để lấp đầy vị trí đó", ông nói.

Truyền thông Argentina cho biết Velez Sarsfield dự định sẽ kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng đơn phương với Machuca. Đây là điều khoản có trong thỏa thuận cho mượn giữa CLB Fortaleza (đội bóng sở hữu Machuca) và Velez Sarsfield (đội bóng mượn). Velez sẽ tiếp tục trả lương cho cầu thủ người Malaysia đến giữa năm, đồng thời cho phép anh tập luyện "ké". Sau đó anh sẽ trở về Brazil để chấp hành án treo giò kéo dài đến tháng 11 và chưa rõ khi đó, Fortaleza có chấp nhận trả lương cho anh hay không.

720.jpg
Machuca sẽ phải rời Velez Sarsfield

Như đã biết, FIFA đã ra lệnh cấm Machuca cùng 6 cầu thủ khác của tuyển Malaysia tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. Sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia kháng cáo lên CAS, quyết định cuối cùng là giữ nguyên lệnh cấm 12 tháng, giới hạn ở các trận đấu chính thức.

Như vậy, Machuca sẽ có cơ hội tập luyện và tham gia các trận đấu giao hữu, nhưng anh sẽ phải đợi thêm 8 tháng nữa mới có thể trở lại sân cỏ (đã thi hành án phạt được 4 tháng).

Imanol Machuca gia nhập Velez Sarsfield vào đầu năm 2025 theo dạng cho mượn từ Fortaleza. Kể từ đó, anh đã ra sân 28 trận, ghi được 1 bàn thắng và có 1 pha kiến ​​tạo. Anh cùng đội bóng Argentina giành được 2 danh hiệu: Siêu cúp Argentina và Siêu cúp Nam Mỹ, cả hai đều vào năm 2025.

Đặng Lai
#Asian Cup 2027 #vòng loại Asian Cup 2027 #Việt Nam vs Malaysia #Peter Cklamovski #Kim Sang-sik #Malaysia #Malaysia gian lận #FIFA #FAM #nhập tịch gian lận #AFC

Xem thêm

Cùng chuyên mục