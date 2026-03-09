Tuyển thủ nhập tịch gian dối của tuyển Malaysia bị chấm dứt hợp đồng

Trong một tuyên bố mới đây với truyền thông địa phương, HLV Guillermo Schelotto nói: "Những gì xảy ra với Machuca không như chúng tôi mong đợi. Chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ được phép thi đấu cả năm. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể sử dụng cầu thủ này. Chúng tôi sẽ xem xét điều gì là tốt nhất cho cậu ấy và cho CLB".

Bất chấp khoảng trống trong đội hình Velez Sarsfield sau khi Machuca phải tiếp tục thi hành án treo giò (tới tháng 11/2026), HLV Schelotto cho biết ông sẽ không mua người thay thế. "Chúng tôi sẽ không tìm người thay thế... chúng tôi sẽ sử dụng những cầu thủ hiện có trong đội hình hoặc các cầu thủ trẻ để lấp đầy vị trí đó", ông nói.

Truyền thông Argentina cho biết Velez Sarsfield dự định sẽ kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng đơn phương với Machuca. Đây là điều khoản có trong thỏa thuận cho mượn giữa CLB Fortaleza (đội bóng sở hữu Machuca) và Velez Sarsfield (đội bóng mượn). Velez sẽ tiếp tục trả lương cho cầu thủ người Malaysia đến giữa năm, đồng thời cho phép anh tập luyện "ké". Sau đó anh sẽ trở về Brazil để chấp hành án treo giò kéo dài đến tháng 11 và chưa rõ khi đó, Fortaleza có chấp nhận trả lương cho anh hay không.

Machuca sẽ phải rời Velez Sarsfield

Như đã biết, FIFA đã ra lệnh cấm Machuca cùng 6 cầu thủ khác của tuyển Malaysia tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. Sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia kháng cáo lên CAS, quyết định cuối cùng là giữ nguyên lệnh cấm 12 tháng, giới hạn ở các trận đấu chính thức.

Như vậy, Machuca sẽ có cơ hội tập luyện và tham gia các trận đấu giao hữu, nhưng anh sẽ phải đợi thêm 8 tháng nữa mới có thể trở lại sân cỏ (đã thi hành án phạt được 4 tháng).

Imanol Machuca gia nhập Velez Sarsfield vào đầu năm 2025 theo dạng cho mượn từ Fortaleza. Kể từ đó, anh đã ra sân 28 trận, ghi được 1 bàn thắng và có 1 pha kiến ​​tạo. Anh cùng đội bóng Argentina giành được 2 danh hiệu: Siêu cúp Argentina và Siêu cúp Nam Mỹ, cả hai đều vào năm 2025.