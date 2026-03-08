Đỗ Hoàng Hên lập cú 'đúp', CLB Hà Nội thắng đẹp Công an Hà Nội

TPO - Tiền đạo Đỗ Hoàng Hên ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-1 của CLB Hà Nội trước Công an Hà Nội, vòng 15 LPBank V.League 2025/26 diễn ra tối 8/3 trên sân Hàng Đẫy. Kết quả khiến Công an Hà Nội lỡ cơ hội nới rộng cách biệt với Thể Công Viettel và Ninh Bình trong cuộc đua ở đầu bảng xếp hạng.

time HẾT GIỜ!!! Hà Nội 2-1 CAHN Ngay sau khi Artur ghi bàn trên chấm phạt đền, trọng tài thổi còi hết trận. Thất bại của CAHN trước Hà Nội sẽ giúp cuộc đua vô địch V.League trở nên hấp dẫn hơn. Trên BXH, khoảng cách giữa CAHN và đội đứng nhì Ninh Bình được giữ nguyên 7 điểm, thầy trò HLV Polking còn một trận chưa đấu. Trong khi đó, Hà Nội đã đòi lại vị trí thứ 4 từ tay Công An TPHCM. goal VÀO!!! Artur rút ngắn tỷ số 1-2 Phút 90+10: Artur dứt điểm quyết đoán ghi bàn cho CAHN. var VAR vào cuộc phút cuối Phút 90+8: Trọng tài kiểm tra phạt đền cho CAHN. Quyết định cuối cùng của trọng tài là thổi lỗi từ Xuân Mạnh, thổi phạt đền cho đội khách. report Bóng dội xà Hà Nội Phút 90+6: CAHN phối hợp hay, Alves có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng lại sút dội xà. report CAHN đá nửa sân Phút 90+1: Hà Nội đã lùi hết đội hình về sân nhà nhằm bảo toàn tỷ số 2-0. time Hiệp 2 có 6 phút substitution Tuấn Hải, Văn Tùng vào sân Phút 86: Những sự thay đổi cuối mang tính chiến thuật của HLV Kewell. 2 cầu thủ nhường chỗ là Ariel và Fisher. report Thủ môn Văn Chuẩn vẫn xuất sắc Phút 85: Mất 2 nhịp ôm bóng, Văn Chuẩn giải quyết pha dứt điểm của Artur và Alves. Thủ môn của Hà Nội chơi rất hay trong trận này. report KHÔNG VÀO!!! Alves lại dứt điểm hỏng Phút 82: Alves thoát xuối đối mặt thủ môn ở góc hẹp, lần này góc sút rộng hơn, anh đưa bóng vượt tầm với của Văn Chuẩn nhưng lại đi ra ngoài. Hai lần liên tiếp, ngoại binh của CAHN thất bại theo kịch bản tương tự. report Hà Nội gia cố chất thép Phút 81: Hùng Dũng rời sân nhường chỗ cho Tiến Long. Đội chủ nhà giờ chỉ cần gia cố sự chắc chắn để bảo toàn tỷ số. report Văn Chuẩn lại chơi xuất sắc Phút 79: Alves dứt điểm ở góc hẹp không thắng Văn Chuẩn. Một lần nữa thủ môn của Hà Nội đã chơi tập trung. report CAHN thay thêm người Phút 78: Minh Phúc vào sân thế chỗ Thành Long. CAHN sẽ chơi tất tay và mạo hiểm. goal VÀO!!! Hoàng Hên nâng tỷ số 2-0 Phút 73: Hoàng Hên dễ dàng đánh lừa Filip Nguyễn, giúp Hà Nội nhân đôi cách biệt. report Phạt đền cho CLB Hà Nội Phút 71: Filip Nguyễn phạm lỗi thô thiển với Fisher trong khu vực cấm địa. Trọng tài ngay lập tức thổi phạt đền cho đội chủ nhà. report Văn Quyết rời sân Phút 67: Văn Quyết và Hai Long rời sân, nhường chỗ cho Xuân Tú và Fernando. report CAHN thay người Phút 61: Alves vào sân thế chỗ Đình Trọng. Rút một trung vệ và thay bằng cầu thủ tấn công, đội khách bắt đầu đẩy mạnh áp lực. report Văn Chuẩn cứu thua Phút 57: Lại là Văn Chuẩn đổ người xuất sắc, cứu Hà Nội bàn thua sau cú sút phạt từ Văn Đô. report KHÔNG VÀO!!! Chưa có bàn cho Leo Artur Phút 55: Artur xử lý tinh tế trong phạm vi hẹp, 2 lần liên tiếp tâng bóng để vượt qua Duy Mạnh và thủ môn Văn Chuẩn. Dù vậy, ở bước xử lý cuối cùng là dứt điểm, ngoại binh CAHN không thể kết liễu Hà Nội. Duy Mạnh đã cản phá ở nhịp cuối cùng. report Việt Anh sút cầu may Phút 59: Từ khoảng cách hơn 35m, Việt Anh vẫn quyết định dứt điểm và đường bóng đi quá thiếu chính xác. report Duy Mạnh va chạm Đình Bắc Phút 48: Trận đấu gián đoạn vì pha tranh chấp giữa Duy Mạnh và Đình Bắc. Không có gì bất thường xảy ra sau tình huống này. time Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp một: Hà Nội 1-0 CAHN Ảnh: Hanoi Football Club. time Hiệp một có 3 phút bù giờ report Đình Bắc dứt điểm hỏng Phút 45: Đình Bắc dứt điểm thất bại trong pha đối mặt thủ môn. Nếu thành công, bàn thắng của Đình Bắc cũng sẽ bị hủy vì lỗi việt vị. report Đình Bắc dứt điểm Phút 40: Đình Bắc thoát xuống sau đường chuyền vượt tuyến, dứt điểm ngay ở nhịp chạm đầu nhưng chưa đủ bất ngờ để đánh bại Văn Chuẩn. report 19 pha phạm lỗi sau 38 phút Cầu thủ 2 đội thay nhau phạm lỗi, đẩy sức nóng trên sân Hàng Đẫy lên tới đỉnh điểm. yellow Văn Quyết nhận thẻ vàng Phút 36: Văn Quyết kéo người và đá chân vào Quang Vinh, nhận thẻ vàng. Trận đấu đang gãy vụng vì các pha phạm lỗi liên tiếp của cầu thủ 2 đội. report NGUY HIỂM!!! Hai Long sút phạt bất thành Phút 33: Hai Long sút phạt thẳng từ khoảng cách gần 35m, bóng đi căng nhưng vọt xà. yellow Văn Hậu bị cảnh cáo Phút 30: Văn Hậu va chạm quyết liệt với Văn Quyết. Trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo hậu vệ của CAHN. report VÀO!!! Hà Nội mở tỷ số Phút 27: Hoàng Hên xử lý gọn và dứt điểm quyết đoán trong vùng cấm, đưa Hà Nội vượt lên. Tổ VAR vào cuộc để kiểm tra tình huống Hoàng Hên khống chế bóng bằng tay. Quyết định cuối cùng của trọng tài là công nhận bàn thắng. report Văn Chuẩn cứu thua Phút 31: Mauk tung cú sút từ khoảng cách gần 20m, bóng đi nhẹ nhưng hiểm hóc, khiến Văn Chuẩn phải đổ người hết cỡ để cứu thua. report Cơ hội cho CAHN Phút 19: CAHN thực hiện một loạt cú dứt điểm nhưng bất thành. Ở pha bóng quyết định, Văn Chuẩn đã chủ động lao ra bắt bóng trước khi Quang Vinh kịp dứt điểm. report Trận đấu giảm nhiệt Phút 17: Sau 1/3 thời gian hiệp một, ý đồ của 2 CLB thể hiện rõ. CAHN muốn áp đặt thế trận chủ động để tấn công. Trọng khi đó, Hà Nội chủ động chơi chậm, đưa đối thủ vào thế "cò cưa" để tìm cơ hội phản công nhanh. Đến lúc này, chưa có cơ hội được 2 CLB tạo ra. report Đình Bắc xử lý bất thành Phút 8: CAHN phản công nhanh bằng bóng dài. Đình Bắc nhận bóng từ cánh trái và căng ngang vào trong cho Quang Hải. Dù vậy, hậu vệ Hà Nội đã phá bóng thành công. report CAHN chủ động tấn công Phút 5: Đội khách nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và tổ chức tấn công áp đảo về phần sân Hà Nội. report Pha tấn công đầu tiên Phút 2: Hoàng Hên đi bóng và thực hiện quả tạt từ cánh trái. Filip Nguyễn đã làm chủ tình huống này. start Trận đấu bắt đầu report Dàn sao CAHN cũng đã sẵn sàng report Cầu thủ CLB Hà Nội sẵn sàng cho trận derby report Thành tích đối đầu Hà Nội vs CAHN Lần gần nhất gặp nhau, CAHN hạ Hà Nội 4-2. Đó là trận đấu diễn ra ở vòng 3 V.League mùa này. Alan đã thi đấu chói sáng với cú hat-trick vào lưới Hà Nội. report CAHN trước thời cơ bứt phá trên BXH Sau cú sẩy chân đầy bất ngờ của Ninh Bình trước SHB Đà Nẵng, CAHN có cơ hội nới rộng cách biệt lên thành 10 điểm với đội xếp sau. report Đội hình xuất phát CLB Hà Nội CLB Hà Nội XI: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Hùng Dũng, Hoàng Hên, Văn Quyết, Hai Long, Perreira Da Silva, Fisher. report Đội hình xuất phát CAHN

Tâm điểm vòng 15 LPBank V.League 1-2025/26 là cuộc chiến giữa Hà Nội và CAHN trên sân Hàng Đẫy. Đây chẳng khác gì trận chung kết của V.League, khi CAHN phải thắng để băng băng về đích. Trong khi đó, Hà Nội cũng cần 3 điểm để áp sát tốp 4 trên bảng xếp hạng. Một trận đấu của danh dự, niềm kiêu hãnh cho 2 ông lớn và các khán giả đã sẵn sàng cho "bữa tiệc bóng đá" này.

Hà Nội vừa bị Thể Công Viettel đưa trở lại mặt đất sau chuỗi 3 thắng và một hòa trong 4 vòng. Đó cũng là sự khởi đầu như mơ của "binh đoàn áo tím" dưới triều đại HLV Harry Kewell, trước khi ôm hận khi chạm trán Thể Công. Trận thua gần nhất là thước đo hữu hiệu để HLV Kewell xác định thực lực của Hà Nội khi chạm trán đối thủ lớn tại V.League. Và đêm nay, thử thách của chiến lược gia người Australia sẽ khó nhằn hơn khi CAHN đang có phong độ rất cao.

Thầy trò HLV Polking đã bật bãi khỏi đấu trường AFC Champions League và Cúp Quốc gia. Mục tiêu của CAHN giờ là tập trung toàn lực cho V.League để trở lại đỉnh cao bóng đá Việt Nam. Sau chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, Quang Hải và đồng đội đang tạo nên cơn cuồng phong thổi bay tất cả. Và nếu CAHN "gạt giò" cả Hà Nội, không nghi ngờ gì nữa, sự hưng phấn của đội bóng ngành Công An sẽ đến đỉnh điểm.

CAHN đã thăng hoa trên cảm hứng của các ngôi sao tấn công. Những Alan, Leo Artur, Quang Hải, Đình Bắc hay nhân tố dự bị như Phan Văn Đức đều đang có phong độ cực cao. Liệu Hà Nội có cản bước được CAHN dựa trên cảm hứng từ Văn Quyết, Hai Long, Hoàng Hên?

