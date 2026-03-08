Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Khoản thu nhập khổng lồ của Messi ở Mỹ được tiết lộ

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lionel Messi đang nhận từ 70 đến 80 triệu USD mỗi năm ở Mỹ, đây là tiết lộ từ đồng sở hữu CLB Jorge Mas.

Xem Messi ghi bàn mới nhất cho Inter Miami sáng 8/3.

"Số tiền chúng tôi trả cho Messi xứng đáng đến từng xu. Con số đó lên tới 70 đến 80 triệu USD, bao gồm tất cả nguồn thu", ông Mas tiết lộ.

Theo ESPN, Messi đang là cầu thủ được trả lương cao nhất ở MLS. Siêu sao người Argentina nhận mức lương cơ bản 12 triệu USD. Các khoản thu nhập tiếp theo của Messi tại xứ cờ hoa bao gồm: Ăn chia cổ phần tại CLB và các hợp đồng thương mại. Messi đang có hợp đồng thương mại với Adidas. Apple cũng chia một phần doanh thu từ bản quyền truyền hình MLS cho Messi.

Theo thông tin từ Forbes, Messi kiếm về 135 - 150 triệu euro trong năm 2025. Trong đó, khoảng 75 triệu USD đến từ thu nhập liên quan bóng đá, trùng khớp với tiết lộ từ ông chủ Mas. Số tiền còn lại đến từ các hợp đồng thương mại khác của Messi, như đóng quảng cáo cho Pepsi, Budweiser và làm đại sứ cho một số thương hiệu du lịch ở Saudi Arabia.

Messi còn "hái" ra tiền từ thương hiệu thời trang cá nhân The Messi Store và kinh doanh chuỗi khách sạn ở Tây Ban Nha.

dc-united-v-inter-miami-cf.jpg
Messi vẫn duy trì phong độ rất cao.

Ở tuổi 38, Messi vẫn đứng trên đỉnh cao bóng đá thế giới cả về mức thu nhập lẫn phong độ trên sân cỏ. Sáng 8/3, Leo ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước DC United.

Tại MLS 2025, Messi ra sân 28 trận, ghi 29 bàn, đưa Inter Miami lên ngôi vô địch MLS Cup. Tính trên mọi mặt trận, Leo ghi đến 43 bàn sau 49 trận cho Inter Miami.

Messi đã ghi bàn trong 8 trận liên tiếp tại chặng nước rút, đưa Inter Miami thẳng tiến vào trận chung kết tổng MLS Cup. Dưới sự dẫn dắt của người đội trưởng 38 tuổi, "Quỷ đỏ" vùng Florida đã hiện thực hóa tham vọng vô địch. Messi đã và đang duy trì phong độ tốt để hướng đến mục tiêu bảo vệ ngai vàng bóng đá thế giới cùng tuyển Argentina ở World Cup 2026.

Hương Ly
