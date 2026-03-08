Vì sao nhiều người khó chịu về cách kiểm soát trận đấu của Arsenal?

TPO - Cách tiếp cận trận đấu của Arsenal đã khiến HLV Fabian Hurzeler của Brighton tỏ ra rất tức giận. Chiến lược gia người Đức đã không ngần ngại gọi lối chơi đó là "Phản bóng đá".

Lời qua tiếng lại giữa Fabian Hurzeler và Mikel Arteta.

"Không còn luật lệ rõ ràng nào nữa. Bạn được phép dành bao nhiêu thời gian cho một quả phạt góc? Bạn được phép dành bao nhiêu thời gian cho một quả ném biên?". Cách tiếp cận các tình huống cố định của Arsenal đã khiến Fabian Hurzeler thất vọng trước trận đấu giữa hai đội, và 97 phút sau đó cũng không làm thay đổi quan điểm đó.

"Ban tổ chức của giải đấu cần phải tìm ra một luật lệ bởi vì những gì Arsenal làm không phải là bóng đá," Hurzeler, huấn luyện viên của Brighton nói sau khi đội bóng của ông bại trận trước Arsenal. Theo Hurzeler, đó là hành vi câu giờ trắng trợn, chiến lược gia người Đức nhấn mạnh rằng Arsenal đôi khi mất hơn một phút để thực hiện một quả phạt góc khi họ đang dẫn trước.

Arsenal có thực sự câu giờ trong trận đấu với Brighton?

Theo dữ liệu của Opta, Arsenal mất tổng cộng 30 phút và 51 giây để đưa trái bóng trở lại cuộc chơi trong trận gặp Brighton - tổng thời gian dài nhất của họ trong một trận đấu Premier League mùa này. Con số này nghe có vẻ nhiều, nhưng bảng dưới đây cho thấy 13 câu lạc bộ Premier League đã mất nhiều thời gian hơn để đưa trái bóng trở lại cuộc chơi.

Arsenal mất tổng cộng 30 phút 51 giây để đưa bóng trở lại cuộc chơi trong trận gặp Brighton.

Tuy nhiên, liệu Hurzeler có lý khi nói về Arsenal? Phải chăng họ đang tự đặt ra luật lệ riêng cho các tình huống cố định? Để cố gắng trả lời những câu hỏi đó, các phóng viên của The Athletic đã dùng đồng hồ bấm giờ và phân tích từng cú phát bóng từ khung thành, quả ném biên, quả đá phạt và quả phạt góc trong chiến thắng giữa tuần của đội đầu bảng tại sân vận động Amex.

Các cổ động viên của Brighton dường như đã tìm hiểu khá kỹ trước trận. Khi đồng hồ mới trôi qua hơn 5 phút, sự bức xúc trên khán đài về cách Arsenal kéo dài thời gian đã thể hiện rất rõ.

Arsenal được hưởng quả ném biên sâu trong phần sân của Brighton, Piero Hincapie di chuyển dọc đường biên, đã giữ bóng trong tay 14 giây trước khi tung ra cú ném.

Piero Hincapie thực hiện pha ném biên trong 14 giây.

Tổng cộng 26 giây trôi qua kể từ thời điểm bóng rời sân, và điều đó lập tức kéo theo những tiếng huýt sáo từ các khán đài của cổ động viên Brighton. Bảng thống kê dưới đây đặt con số này vào bối cảnh cụ thể hơn, đồng thời chỉ ra những đội bóng “khét tiếng” nhất tại Premier League về thời gian thực hiện các quả ném biên, thường là những đội sở hữu chuyên gia ném biên xa.

Thời gian các đội chuẩn bị cho các tình huống ném biên.

Arsenal thực hiện 12 quả phát bóng từ khung thành trước Brighton - con số cao nhất của họ trong mùa giải này. Thật khó để trách họ về điều đó: nói một cách hiển nhiên, những quả phát bóng đó xuất hiện là do các cầu thủ Brighton đã đưa bóng ra ngoài sân.

Trong ví dụ dưới đây, ngay sau khi cú sút của Bukayo Saka dẫn đến bàn thắng mở tỷ số, đã có 24 giây trôi qua từ lúc bóng ra ngoài sân cho đến khi quả phát bóng lên được thực hiện. Điều này tiếp tục khiến các cổ động viên đội chủ nhà tỏ ra khó chịu. Sau khi nhận bóng từ Gabriel trong hình ảnh bên dưới, thủ môn David Raya đã thực hiện một cú phát bóng dài.

Raya phát bóng dài.

Ở phút thứ 14, một pha ném biên bên cánh phải của Arsenal đã khiến khán giả hô vang "Arsenal vẫn vậy, lúc nào cũng gian lận" khi thời gian trôi qua. Có 19 giây giữa lúc bóng ra ngoài sân và lúc Jurrien Timber thực hiện pha ném biên. Một phần thời gian đó được dành cho việc Timber nhặt bóng (cần nhớ rằng các cậu bé hoặc cô bé nhặt bóng không còn được phép trả bóng cho cầu thủ ở Premier League nữa; thay vào đó, họ được hướng dẫn đặt bóng lên một vị trí quy định trên các chiếc cọc để cầu thủ nhặt).

Tuy nhiên, hậu vệ phải của Arsenal rõ ràng không vội vàng. Nhưng, thành thật mà nói, tại sao anh ta lại phải vội khi đội của mình đang dẫn trước trên sân khách?

Timber ném biên.

Có vẻ hợp lý khi cho rằng tỷ số trận đấu sẽ ảnh hưởng đến tốc độ đưa bóng vào cuộc trong nhiều trường hợp. Về vấn đề đó, chỉ có Manchester City là đội duy nhất có tỷ lệ trận đấu ở thế dẫn trước cao hơn (51%) so với Arsenal (45%) tại Premier League mùa này.

Manchester City và Arsenal thường xuyên ở vào thế dẫn trước tại Premier League 2025/2026.

Mặc dù bị dẫn trước, Brighton vẫn chơi rất tích cực. Một pha tấn công đầy hứa hẹn kết thúc bằng cú sút của Georginio Rutter bật ra từ người đồng đội Ferdi Kadioglu, dẫn đến quả phát bóng lên cho Arsenal.

Hurzeler biết điều gì sắp xảy ra và quyết định đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng này. Ông tiến đến chỗ David Webb, trọng tài thứ tư, để phàn nàn về sự chậm trễ. Webb nhìn đồng hồ và ghi chú vào sổ tay.

Có rất nhiều tiếng la ó trong sân vận động. Bốn mươi bốn giây trôi qua kể từ khi bóng đi ra ngoài sân sau cú sút của Kadioglu cho đến khi Cristhian Mosquera thực hiện quả phát bóng lên.

Hurzeler và trọng tài thứ tư David Webb.

Một cú sút thiếu chính xác của Carlos Baleba dẫn đến một quả phát bóng lên cho Arsenal. Hurzeler tiến về phía rìa khu vực kỹ thuật của mình, trông giống như một người có thể biến thành nhân vật của Michael Douglas trong bộ phim Falling Down bất cứ lúc nào. Quả phát bóng lên này được thực hiện nhanh hơn - 26 giây sau khi bóng đi ra ngoài sân.

Arsenal được hưởng một quả đá phạt trong phần sân của Brighton. Declan Rice và Gabriel đang trò chuyện sôi nổi, lên kế hoạch cho bàn thắng có thể là bàn thắng thứ 22 từ tình huống cố định của đội bóng trong mùa giải này - cảnh tượng quen thuộc và là điều khiến các cổ động viên Brighton khó chịu. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian trì hoãn không quá lâu - chỉ 37 giây giữa pha phạm lỗi và quả đá phạt được thực hiện.

Gabriel và Rice.

Arsenal lại được hưởng một quả đá phạt nữa. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng. Arteta và Hurzeler lời qua tiếng lại, HLV người Tây Ban Nha giận dữ chỉ tay về phía đối thủ. Cùng lúc đó, đội trưởng của Brighton, Pascal Gross, phàn nàn với trọng tài Chris Kavanagh. Khi Rice cuối cùng thực hiện quả đá phạt, đã 62 giây trôi qua kể từ khi Timber bị phạm lỗi.

Nếu việc Arsenal mất khá nhiều thời gian trước mỗi tình huống cố định khiến Brighton bực bội, thì cũng khó phủ nhận rằng đội bóng của Hurzeler phần nào tự làm khó mình. Một pha phạm lỗi khác của Diego Gomez với Gabriel Martinelli mang về cho Arsenal một quả đá phạt ở vị trí khá thuận lợi. Lần này, 61 giây trôi qua từ lúc xảy ra pha phạm lỗi cho đến khi bóng được đưa trở lại cuộc chơi.

David Raya khiến các cổ động viên Brighton khó chịu khi ngã xuống sau pha va chạm với Kaoru Mitoma, người đã đặt tay lên anh sau khi thủ môn này bắt gọn quả tạt. Đó là một pha phạm lỗi rõ ràng, nhưng cũng có phần cường điệu từ Raya. Quy định thủ môn chỉ được giữ bóng trong tay tối đa tám giây đã biến thành 39 giây vì tình huống đá phạt sau đó.

Raya nằm sân.

Brighton lại phạm lỗi không đáng có ở giữa sân của Arsenal, và sau một hồi tranh luận ngắn về việc ai nên thực hiện quả đá phạt, cuối cùng Raya bước lên. Ba mươi sáu giây trôi qua và bạn có cảm giác như 36 tiếng đồng hồ đã trôi qua đối với Hurzeler, người đang phát điên lên.

HLV Hurzeler đang tỏ ra rất tức giận.

Một pha phát bóng từ khung thành của Arsenal đến từ David Raya. Đó là một tình huống lặp đi lặp lại trong trận đấu với Brighton (xem bản đồ bên dưới), trận đấu mà thủ môn đội khách thực hiện nhiều đường chuyền dài nhất mùa này.

Phong cách và rủi ro, hay sự thực dụng? Với một đội bóng đã ba mùa liên tiếp về nhì, câu trả lời khá rõ ràng. Làm khách trên sân Brighton, nơi mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ là Manchester City từng thất bại mùa này, là lúc cần sự thực dụng, không phải những màn trình diễn hoa mỹ.

Những đường chuyền của Raya trong trận gặp Brighton.

Trước trận đấu giữa Arsenal và Brighton, HLV Hurzeler đã nhận định rằng đội bóng thành phố London thường mất hơn 1 phút cho các tình huống phạt góc. Đáng chú ý, phải đến phút 63 Arsenal mới được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu, và đó là lúc người ta có cơ hội kiểm chứng nhận định trước trận của Hurzeler. Quả thật, phải hơn một phút trôi qua trước khi tình huống cố định đó được thực hiện. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng Arsenal đã tranh thủ thay người trong quãng thời gian này, khi đưa Riccardo Calafiori vào sân thay Cristhian Mosquera.

Một quả phạt góc khác của Arsenal chỉ vài phút sau đó mất 42 giây để thực hiện.

Arsenal mất 42 giây cho 1 tình huống đá phạt góc.

Con số này thực ra khá "chuẩn" với Arsenal mùa này. Theo dữ liệu của Opta, trung bình một quả phạt góc của Arsenal mất 44 giây, lâu nhất trong số các đội ở Premier League. Từ góc nhìn của họ, việc chờ đợi đó hoàn toàn xứng đáng, bởi Arsenal đã ghi 16 bàn từ các quả phạt góc mùa này, một con số đáng kinh ngạc.

Trung bình thời gian trì hoãn cho các pha phạt góc.

Sự trưởng thành của "Pháo thủ" sau nhiều năm vấp ngã

Thực tế, Arsenal đã không thể hiện lối chơi đẹp mắt xuyên suốt trận đấu với Brighton. Tuy nhiên, họ đã chơi rất quyết liệt, và đó là điều mà họ thường bị chỉ trích là còn thiếu trong những năm gần đây. Để minh họa điều đó, chỉ trong hơn một phút bù giờ, đầu tiên là Hincapie, sau đó là Gabriel, tiếp theo là Timber, và cuối cùng là Trossard đã đánh đầu phá bóng trong vòng cấm của Arsenal.

Các cầu thủ Arsenal tranh chấp bóng bổng rất quyết liệt.

Khi đồng hồ điểm phút thứ 97, một quả phát bóng từ khung thành nữa được thực hiện sau một đường chuyền thiếu chính xác của Brighton. Raya, như thường lệ, đã bình tĩnh tung cú sút mạnh mẽ đưa bóng bay vút lên bầu trời đêm khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Bóng không lăn nhiều trong trận đấu này, nhưng từ góc nhìn của Arsenal, điều quan trọng nhất là nó đã nằm trong lưới Brighton. Có lẽ điều bất ngờ duy nhất là bàn thắng duy nhất của trận đấu lại không đến từ một tình huống cố định.

(Theo The Athletic)