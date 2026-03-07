Ninh Bình mất điểm trước đội cuối bảng trong ngày ra mắt của HLV Vũ Tiến Thành

TPO - Dẫn bàn trước đối thủ nhưng Ninh Bình không bảo vệ được thành quả khi để SHB Đà Nẵng gỡ hoà 1-1, lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Kết quả khiến Ninh Bình có nguy cơ để Công an Hà Nội nới rộng cách biệt trong cuộc đua vô địch LPBank V.League 2025/26.

foul HẾT GIỜ! Ninh Bình 1-1 SHB Đà Nẵng Ninh Bình FC đã phải trả giá khi lùi về phòng ngự quá sớm ở trong hiệp 2 và bị Đà Nẵng gỡ hòa. Khi chủ nhà đẩy cao tấn công ở giai đoạn cuối trận, họ quá vô duyên để ghi bàn thứ 2 và chấp nhận kết quả hòa 1-1. report KHÔNG VÀO! Văn Toản cứu thua xuất sắc 90+8': Từ quả đá phạt của Hoàng Đức, Friday bật cao đánh đầu cận thành. Bóng đi đập đất cực khó nhưng Văn Toản vẫn bay người đẩy bóng thành công. report KHÔNG VÀO! Friday bỏ lỡ cơ hội mười mươi 90+2': Friday tận dụng ưu thế thể lực càn lướt hậu vệ Đà Nẵng và đi bóng vượt qua cả thủ môn Văn Toản. Tuy nhiên, cú sút cuối cùng của anh lại bị hậu vệ áo xanh khác là Anh Tuấn cản lại ngay trước vạch vôi. Bóng đập cột bật ra và Geovane cũng lỡ đà để đá bồi. time Hiệp 2 có 6 phút bù giờ report KHÔNG VÀO! Hoàng Đức sút bóng chệch cột dọc 88': Hàng thủ Đà Nẵng để lộ khoảng trống cho Hoàng Đức sút xa ngay trước vòng 16m50, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. report KHÔNG VÀO! Geovane bỏ lỡ không tưởng 79': Ninh Bình có cơ hội mười mươi để ghi bàn sau khi thủ môn Văn Toản băng ra khung thành nhưng không thể phá bóng. Tuy nhiên, Geovane sút quá nhẹ trước khung thành rộng mở và bóng bị hậu vệ Đà Nẵng phá ngay trước vạch vôi. goal VÀO! Ribamar gỡ hòa 1-1 cho Đà Nẵng 70': Ninh Bình phải trả giá vì lùi sâu quá sớm. Sai lầm của hàng thủ chủ nhà bị Văn Long tận dụng, kiến tạo cho Ribamar ghi bàn dễ dàng. 1-1 cho Đà Nẵng. yellow Geovane nhận thẻ vàng 68': Ngôi sao của Ninh Bình, Geovane nhận thẻ vàng vì lỗi kê chân. report KHÔNG VÀO! Văn Lâm lại cứu thua cho Ninh Bình 67': Đà Nẵng có pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2, nhưng Văn Lâm vẫn xuất sắc cản phá. report Đà Nẵng bế tắc 65': Thế trận đang trở thành một chiều cho Đà Nẵng, nhưng ngoài việc kiểm soát bóng nhiều hơn thì đội khách chưa tạo ra cơ hội nào. report Ninh Bình điều chỉnh chiến thuật 60': Ở đầu hiệp 2, HLV Vũ Tiến Thành dường như đã yêu cầu Ninh Bình đổi sang chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh. Rất nhiều câu thủ áo đỏ ở lại phần sân nhà để phòng thủ. corner Văn Long đá phạt góc không tốt 55': Đà Nẵng được hưởng 2 quả phạt góc liên tiếp ở bên trái, nhưng Văn Long thực hiện không tốt. report Bóng cắt ngang khung thành Đà Nẵng 51': Ninh Bình phản công nhanh, Geovane thoát xuống bên cánh trái và căng ngang cực mạnh. Bóng đi cắt ngang khung thành Đà Nẵng, nhưng quá mạnh và Gustavo không thể chạm chân. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1: Ninh Bình 1-0 SHB Đà Nẵng Cho dù nhập cuộc khá chậm, nhưng Ninh Bình vẫn tìm được bàn thắng sớm nhờ công Gustavo. Ở hướng ngược lại, Đà Nẵng cực kỳ đen đủi khi phải thay 3 người vì chấn thương ngay trong hiệp 1. time Hiệp 1 có 5 phút bù giờ report KHÔNG VÀO! Makaric sút vọt xà ngang Ninh Bình 43': Từ ngoài vòng cấm Ninh Bình, Makaric tung ra cú sút xa uy lực bằng chân trái, nhưng bóng đi sát xà ngang bay ra ngoài. report Không có phạt đền cho Đà Nẵng 42': Ribamar thoát xuống và bị hậu vệ Ninh Bình đẩy ngã trong vòng cấm, nhưng không có phạt đền cho Đà Nẵng vì tiền đạo này đã việt vị. report Đà Nẵng gặp khó 36': Liên tiếp phải thay người, lối chơi của Đà Nẵng bị ảnh hưởng trông thấy. Họ nhanh chóng rơi vào bế tắc khi Ninh Bình lùi sâu phòng ngự. report KHÔNG VÀO! Ribamar dứt điểm nguy hiểm 30': Ribamar tiếp tục đe dọa khung thành của Ninh Bình với pha xoay người sút bóng vào góc gần. Dù vậy, Văn Lâm vẫn làm chủ tình hình. substitution Đà Nẵng thay người thứ 3 28': Đà Nẵng phải thay người thứ 3 sau chưa đầy 30 phút. Số 9 Makaric vào thay Henen. report QUÁ ĐEN ĐỦI cho SHB Đà Nẵng 27': Vừa vào sân thay Nguyên Hoàng vài phút, Henen đã bị đau và phải rời sân bằng cáng. Nhiều khả năng số 10 không thể tiếp tục thi đấu. report KHÔNG VÀO! Văn Lâm cứu thua cho Ninh Bình 23': Đà Nẵng có lời đáp trả với pha đánh đầu cận thành của tiền đạo Ribamar. Tuy nhiên, Văn Lâm phản xạ xuất thần để cứu thua cho Ninh Bình. goal VÀO! Gustavo mở tỷ số trận đấu 20': Ninh Bình phối hợp tấn công nhanh bên cánh phải, Trương Tiến Anh tạt bóng chính xác cho Gustavo băng vào đánh đầu tung lưới Đà Nẵng. Đội chủ nhà có phần may mắn khi bóng đập chân một hậu vệ áo xanh khiến thủ môn Văn Toản không kịp phản ứng. 1-0 cho Ninh Bình. substitution Henen vào sân! 19': Trận đấu diễn ra chưa đầy 20 phút nhưng Đà Nẵng đã phải thay 2 người vì chấn thương. Henen đã được HLV Đức Tuấn tung vào thay Nguyên Hoàng. injury Thêm một cầu thủ Đà Nẵng bị đau 15': Đà Nẵng khá đen đủi ở giai đoạn đầu trận khi liên tiếp dính chấn thương. Lần này là tiền đạo Võ Nguyên Hoàng. report Hoàng Đức móc bóng không thành công 10': Từ quả tạt của Trương Tiến Anh, Bảo Toàn đánh đầu chuyền cho Hoàng Đức ở bên trong vòng cấm Đà Nẵng. Hoàng Đức ngả người móc bóng cực nhanh, nhưng một hậu vệ đội khách vẫn kịp cản phá. substitution SHB Đà Nẵng tay người bất đắc dĩ 9': Đội khách chịu tổn thất sớm khi trung vệ Ngọc Sơn dính chấn thương và phải nằm cáng rời sân. Thay anh là Đức Anh. report Ninh Bình đang bế tắc 5': Hai đội nhập cuộc khá chậm và chưa tạo ra tình huống tấn công nào đáng kể trong những phút đầu tiên. Ninh Bình FC tỏ ra bế tắc khi đối mặt với hàng thủ dày đặc của Đà Nẵng. start Trận đấu bắt đầu Ninh Bình giao bóng trước. report SHB Đà Nẵng chỉ dùng 2 ngoại binh Cho dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng SHB Đà Nẵng chỉ dùng 2 ngoại binh ở trận này là Pissano và Bibiano. Trong khi đó, số 9 Makaric và số 10 Henen ngồi dự bị. report Danh sách đăng ký của hai đội

Nhận định bóng đá Ninh Bình vs SHB Đà Nẵng

Sau 6 vòng liên tiếp chỉ biết hòa và thua, SHB Đà Nẵng đã thắp lại hy vọng trụ hạng ở V-League mùa này khi đè bẹp PVF-CAND với tỷ số 3-0. Đây được xem là chiến thắng “6 điểm” của thầy trò Lê Đức Tuấn, nhưng mọi chuyện vẫn còn rất khó khăn với họ.

So với PVF-CAND, Ninh Bình FC có đội hình mạnh hơn hẳn. Thực tế, Ninh Bình FC từng gây bất ngờ lớn khi liên tục dẫn đầu ở giai đoạn một và thậm chí được kỳ vọng sẽ vô địch mùa này với dàn hảo thủ đắt giá. Ngay cả khi sa sút trong thời gian gần đây, đội bóng cố đô vẫn được đánh giá cao hơn SHB Đà Nẵng về nhiều mặt.

Dù vậy, việc Ninh Bình FC quyết định sa thải HLV Gerard Albadalejo và bổ nhiệm Vũ Tiến Thành khiến giới mộ điệu “hoang mang”. Nhiều người cho rằng Ninh Bình dường như đã từ bỏ nỗ lực đua vô địch với sự thay đổi này, và điều đó sẽ tạo thêm hy vọng cho SHB Đà Nẵng.

Hãy cùng chờ xem nhận định đó có đúng hay không sau 90 phút tại sân Ninh Bình tối nay.

