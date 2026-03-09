Hành trang đặc biệt của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Phạm Duy Trang

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri trên cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Nhân dịp này, Báo Tiền Phong trò chuyện với Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam Nguyễn Phạm Duy Trang - ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nhìn lại hành trình từ một cán bộ Đoàn địa phương và đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, đến khi đảm nhiệm trọng trách tại Trung ương Đoàn và nay là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sợi dây gắn kết giữa chị và những người lao động đã được hình thành như thế nào?

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam Nguyễn Phạm Duy Trang. Ảnh: Trọng Quân

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Tôi luôn tự hào mình là người con được sinh ra và lớn lên tại vùng đất Sông Bé – Bình Dương giàu truyền thống cách mạng. Những năm tháng làm công tác Đoàn tại địa phương, tôi đã được sống trong nhịp đập của một vùng đất công nghiệp năng động nhất cả nước.

Trong thời gian này, tôi đã chứng kiến hàng trăm nghìn lao động trẻ từ mọi miền quê tụ hội về đây với khát vọng của tuổi trẻ. Nhưng phía sau những con số tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng ấy là những mảnh đời rất thực: những căn phòng trọ chật hẹp, những người mẹ công nhân vừa tan ca đã phải tất tả đón con, là những đứa trẻ thiếu không gian vui chơi, thiếu sự an toàn.

Lớp mầm non Ngôi Sao Nhỏ hay những "Nhà trọ kiểu mẫu thanh niên", "Nhà khăn quàng đỏ" mà chúng tôi thực hiện ngày ấy không chỉ là những mô hình phong trào, mà là câu trả lời cho những nhu cầu thiết thực của nhân dân, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Kinh nghiệm từ một đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 giúp tôi hiểu rằng: Một chính sách lớn đôi khi bắt đầu từ một câu chuyện rất nhỏ. Nếu người đại biểu không thực sự lắng nghe những thanh âm nhỏ bé ấy từ xóm trọ, chính sách sẽ mãi nằm trên giấy, xa rời hơi thở cuộc sống.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang ca hát cùng với các em thiếu nhi Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ. Ảnh: Đỗ Trường

Địa bàn chị ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 2, TP.HCM, là một khu vực rất đặc thù: vừa có những đô thị công nghiệp sầm uất như Bến Cát, Tân Uyên, vừa có những vùng nông nghiệp, sinh thái giàu truyền thống lịch sử như Dầu Tiếng, Phú Giáo. Chị nhìn nhận thế nào về việc giữ gìn "hồn cốt" văn hóa trong vòng xoáy của đô thị hóa?

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn là nơi hội tụ khát vọng vươn lên mạnh mẽ nhất. Đây là nơi hội tụ nguồn lực và khát vọng phát triển của nhân dân từ mọi miền Tổ quốc. Trong đó, các phường, xã tại khu vực đơn vị bầu cử số 2 nơi tôi ứng cử, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và nghĩa tình, đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp - đô thị gắn với nông nghiệp hiện đại.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tiễn thanh niên TPHCM lên đường nhập ngũ. Ảnh PV

Tuy nhiên, bên cạnh việc phát triển kinh tế luôn đặt ra vấn đề gìn giữ văn hóa, lịch sử. Văn hóa chính là nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững. Bởi vậy, phát triển kinh tế mà bỏ quên văn hóa, lịch sử là một sự phát triển thiếu bền vững. Những địa danh như Dầu Tiếng, Bến Cát, Phú Giáo hay các di tích "địa chỉ đỏ" tại vùng đất Sông Bé – Bình Dương cũ là tài sản vô giá.

Tôi cũng luôn trăn trở về việc làm sao để các em thanh thiếu niên, nhi đồng hôm nay không chỉ giỏi về công nghệ mà còn phải thấu hiểu chiều sâu lịch sử của quê hương. Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ luôn dành sự quan tâm cho các chính sách bảo tồn di tích gắn liền với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch sinh thái.

Chúng ta cần những không gian văn hóa cộng đồng, những điểm sinh hoạt lành mạnh cho thanh niên xa quê, để họ thấy mình thực sự thuộc về vùng đất này, coi đây là quê hương thứ hai để "An cư lạc nghiệp". Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, "không gian sống" của trẻ em không chỉ là công viên hay lớp học mà còn là không gian mạng.

Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tôi sẽ quyết liệt thúc đẩy các khung pháp lý để bảo vệ trẻ em trước bạo lực, xâm hại và những luồng văn hóa độc hại trên internet. Đây không chỉ là trách nhiệm nhân văn, mà là sự đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia.

Theo chị, đâu là những "điểm nghẽn" lớn nhất đang cản trở chất lượng sống của cử tri tại các khu công nghiệp và vùng nông thôn đang chuyển đổi?

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Quá trình sát cánh cùng cử tri, tôi nhận diện rõ ba "điểm nghẽn" đang gây nhức nhối.

Thứ nhất là sự thiếu hụt trầm trọng về hạ tầng xã hội đi kèm công nghiệp. Chúng ta mở rộng nhà máy nhưng nhà ở xã hội cho công nhân, trường học cho con em họ và các thiết chế văn hóa lại không theo kịp. Điều này tạo áp lực cực lớn lên cuộc sống của người lao động.

Thứ hai là sự vênh nhau giữa kỹ năng lao động và yêu cầu của nền kinh tế số. Nhiều thanh niên công nhân đang đứng trước nguy cơ bị tụt lại phía sau vì thiếu kỹ năng số và đào tạo nghề chưa thích ứng kịp với chuyển đổi công nghệ.

Thứ ba là vấn đề ô nhiễm môi trường và sinh kế bền vững tại các vùng nông thôn đang đô thị hóa nhanh chóng như Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm, chúc Tết công nhân khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Vậy nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, chị sẽ "gỡ khó" cho những vấn đề này như thế nào, đặc biệt là vấn đề nhà ở và việc làm cho người lao động?

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử là một vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao của mỗi ứng cử viên. Tôi không mang đến nghị trường những lời hứa suông. Tôi mang đến những cam kết hành động cụ thể.

Về nhà ở, tôi sẽ kiến nghị Quốc hội hoàn thiện cơ chế đặc thù thúc đẩy nhà ở xã hội gắn với các thiết chế văn hóa. Nhà ở phải có giá thành phù hợp thu nhập người trẻ, nhưng phải đảm bảo chất lượng và không gian sống văn minh.

Còn về việc làm, tôi sẽ thúc đẩy các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là việc tiếp cận vốn và môi trường thử nghiệm (sandbox) cho thanh niên. Phải có chiến lược "đào tạo lại" và nâng cao kỹ năng số cho công nhân ngay tại nhà máy để họ có việc làm bền vững.

Đối với khu vực nông nghiệp như Phú Giáo hay Dầu Tiếng, tôi sẽ tập trung vào chính sách hỗ trợ chuyển đổi mô hình công nghệ cao, nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế xanh.

Suy cho cùng, sự tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người nông dân cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong ví tiền và môi trường sống của họ hàng ngày.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Xuân Tùng

Trong bối cảnh mới với yêu cầu cao hơn, chị nghĩ gì về vai trò và bản lĩnh của đại biểu Quốc hội trong việc đại diện cho lợi ích của nhân dân?

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Rõ ràng, khi được cử tri tín nhiệm trao quyền đại diện, điều quan trọng với đại biểu dân cử là mang trong mình trọng trách lớn lao trước cử tri và nhân dân. Nghị trường không phải nơi nói cho hay, mà phải là nơi phản ánh trung thực nhịp sống của xã hội.

Bài học lớn nhất tôi rút ra được từ khi làm đại biểu HĐND là sự kiên trì theo đuổi kiến nghị của cử tri đến cùng. Có những vấn đề tưởng nhỏ như một thủ tục hành chính phiền hà hay một con đường xuống cấp, nhưng nếu đại biểu không giám sát quyết liệt, sẽ kéo dài từ năm này qua năm khác.

Tôi sẽ ứng dụng công nghệ số để giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với cử tri, để mọi kiến nghị đều được theo dõi và phản hồi minh bạch. Một đại biểu Quốc hội bản lĩnh là người dám đưa "hơi thở" của xóm trọ công nhân, của những vùng quê đang chuyển mình vào từng phiên thảo luận chính sách.

Chính bởi vậy, tôi muốn mỗi điều khoản luật được thông qua phải trả lời thấu đáo câu hỏi: Quy định này giúp gì được cho người dân trong cuộc sống hằng ngày?

Chị muốn gửi gắm điều gì nhất đến cử tri trước ngày hội bầu cử 15/3/2026 sắp tới?

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang: Tôi đến với cử tri bằng tất cả sự chân thành và kinh nghiệm thực tiễn của mình. Tôi cam kết sẽ luôn giữ cho mình một tinh thần lắng nghe, một thái độ trách nhiệm và một sự kiên định trong hành động.

Tôi tin rằng, khi nghị trường mang được hơi thở cuộc sống, khi đại biểu thực sự hành động vì lợi ích chung, nghị trường sẽ không chỉ là nơi ban hành luật, mà là nơi kết tinh trí tuệ và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi vẫn sẽ là người bạn đồng hành tin cậy của thanh thiếu nhi, của người lao động, nguyện đem hết sức mình để góp phần xây dựng một Thành phố hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn chị!