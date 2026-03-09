Xe khách 19 chỗ chở 60 người, chủ và lái xe bị phạt hơn 200 triệu đồng

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện và xử phạt một xe khách 19 chỗ chở tới 60 người, vượt hơn 300% số người được phép chở theo quy định.

Ngày 9/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 vừa phát hiện xe khách biển kiểm soát 22H-010.72 chạy tuyến cố định Nà Hang – Bắc Ninh chở quá số người quy định, chạy sai tuyến vận tải được cấp phép.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 kiểm tra xe khách BKS: 22H-010.72. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Cụ thể, xe khách do ông Nguyễn Văn S. (SN 1973, trú tại xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có tới 60 hành khách trong khi phương tiện chỉ được phép chở 19 người (không tính lái xe).

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về các hành vi chở quá số người quy định và không chạy đúng tuyến đường vận tải được phép hoạt động. Đồng thời, lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và du lịch C.A về hành vi giao phương tiện cho người làm công chở quá số người quy định và không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe.

Xe giường nằm 19 chỗ nhưng nhồi nhét tới 60 người. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 223,2 triệu đồng. Ngoài ra, lái xe bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu xe trong thời hạn 2 tháng. Theo quy định, nếu tái phạm hành vi chở vượt trên 100% số người được phép chở, phương tiện có thể bị tịch thu.

Đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông cho hay dù công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm đã được tăng cường, song vẫn còn một số nhà xe vì lợi nhuận mà bất chấp quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.