Hồ Đống Đa được gắn biển công trình chào mừng bầu cử Quốc hội

TPO - Công trình cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa có giá trị đầu tư gần 300 tỷ đồng được tổ chức gắn biển chào mừng mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 8/3, phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển công trình cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ Đống Đa chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự án “Cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đô thị hồ Đống Đa” được UBND quận Đống Đa (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 29/3/2024, phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 với tổng mức đầu tư hơn 297 tỷ đồng.

z7598534961261-63d5c78db7ee8d40a3cdb0c6ee08a729.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Phạm Mạnh

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường Ô Chợ Dừa tiếp tục kế thừa dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Mục tiêu dự án nhằm cải tạo, nâng cấp hồ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng không gian công cộng, phục vụ đời sống văn hóa - tinh thần của nhân dân trên địa bàn phường. Với cơ sở vật chất được nâng cấp, hồ Đống Đa trở thành địa chỉ thu hút nhân dân trong khu vực và lân cận tới sinh hoạt, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí với quy mô đầu tư chính là cải tạo hạ tầng kỹ thuật hè, cây xanh, chiếu sáng, lan can đường dạo, điểm nhấn cảnh quan và bổ sung trang thiết bị vui chơi quanh hồ.

