Hà Nội: Cự cãi việc để xe ven đường bị bà hàng nước thu tiền gửi, người phụ nữ bị hành hung dã man

TPO - Xe máy để ở ven đường, nhưng sau đó có người ra thu phí 20.000 đồng. Chị Ánh phản ứng thì bị hành hung dã man.

Thanh Hiếu

Ngày 8/3, UBND xã Phù Đổng cho biết, Công an xã đang làm rõ vụ việc một phụ nữ bị hành hung liên quan đến việc thu phí giữ xe.

Trước đó, ngày 7/3 mạng xã hội xuất hiện clip, ghi lại cảnh 1 phụ nữ bị người hành hung. Người này bị một phụ nữ khác có hành vi túm tóc, tát vào mặt. Bên cạnh là 2-3 phụ nữ khác, người thì can ngăn, người thì túm giữ. Vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực gần trường mầm non Ninh Hiệp.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, anh Đ.H.N. (trú tại Chùa Dận, Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, người phụ nữ bị hành hung trong clip là vợ anh- chị Ng.T.A. (SN 1999). Khoảng 14h ngày 6/3, vợ anh đến quán ăn gần trường mầm non Ninh Hiệp và để xe máy ở ven đường rồi vào quán ăn uống. Sau khi ăn, chị ra lấy xe thì có người phụ nữ bán nước ở bên cạnh tới thu tiền phí gửi xe là 20.000 đồng.

1000048145.jpg
Một số thương tích trên cơ thể chị Ánh sau vụ việc

Chị A. bức xúc vì khi để xe không thấy ai nói gì, đến lúc lấy xe thì chạy ra thu tiền nên có nói lại. Khi vừa ngồi lên xe chuẩn bị đi về thì 2 phụ nữ xông ra, kéo xuống hành hung. Một lúc sau, người dân can ngăn thì sự vụ mới dừng lại.

Vụ việc đã khiến chị A. có nhiều thương tích trên cơ thể, như đầu, mặt, tay, chân...Tối ngày 6/3, chị A. được gia đình đưa đến bệnh viện, hiện vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn.

Anh N. cũng cho biết, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Đến sáng ngày 7/3, gia đình đã làm việc với cơ quan công an về vụ việc trên.

"Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật", anh Nam nói.

