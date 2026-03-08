Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk kiểm tra điểm bỏ phiếu kiểu mẫu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Khu vực bỏ phiếu số 38 là điểm bỏ phiếu kiểu mẫu của Đắk Lắk, có hơn 3.110 cử tri thuộc tổ dân phố 5 và tổ dân phố 8 tham gia bầu cử.

Ngày 8/3, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk do bà Cao Thị Hòa An - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 38, phường Buôn Ma Thuột.

Khu vực bỏ phiếu số 38 là điểm bỏ phiếu kiểu mẫu của địa phương, có hơn 3.110 cử tri thuộc tổ dân phố 5 và tổ dân phố 8 tham gia bầu cử. Tại đây, đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và diễn tập quy trình bầu cử như khai mạc, niêm phong thùng phiếu, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu.

Theo báo cáo, đến nay các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu cơ bản được triển khai đầy đủ, đúng quy định.

z7599822756671-ffe3f66c2daa2e98499b367b59eac68e.jpg
Bà Cao Thị Hòa An kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 38, phường Buôn Ma Thuột.

Tại buổi kiểm tra thực tế, bà Cao Thị Hòa An ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời bà yêu cầu, dù là điểm bỏ phiếu kiểu mẫu cũng không được chủ quan; cần rà soát kỹ việc niêm yết danh sách cử tri, bố trí luồng đi lại khoa học, thuận tiện cho người dân.

Bên cạnh đó, bà An yêu cầu tăng cường công tác cổ động, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu; các thành viên tổ bầu cử nắm chắc nghiệp vụ, hướng dẫn cử tri tận tình, chu đáo trong ngày bầu cử.

Tỉnh Đắk Lắk có 2.118 tổ bầu cử tại 2.119 khu vực bỏ phiếu thuộc 102 xã, phường. Trong đó, 11 khu vực bỏ phiếu sớm được tổ chức vào ngày 14/3, sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử trên cả nước, dành cho lực lượng vũ trang.

Các điểm bỏ phiếu sớm được bố trí tại các xã Hòa Phú, Buôn Đôn, Ia Rvê, Ia Lốp và các phường Buôn Ma Thuột, Bình Kiến, với đối tượng tham gia là cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh. Thời gian bỏ phiếu từ 7-19h ngày 14/3.

Cụ thể, Bộ đội Biên phòng tổ chức 8 điểm bỏ phiếu tại các đồn biên phòng và đơn vị trực thuộc; Công an tỉnh tổ chức tại hai địa điểm (58 Nguyễn Tất Thành và 457 Lê Duẩn); các đơn vị Quân đội tổ chức tại hội trường Tiểu đoàn Bộ binh 303 và một số đơn vị liên quan.

Huỳnh Thủy
