Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ô tô tải biến dạng sau va chạm với xe đầu kéo ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau va chạm giữa hai phương tiện, thùng container tách rời cabin, phần đầu xe tải biến dạng. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Mỹ Phước Tân Vạn khiến tuyến huyết mạch này ở TPHCM gần như bị tê liệt.

Ngày 9/3, Công an TPHCM đang xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ va chạm giữa hai ô tô trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, xe đầu kéo container và ô tô tải lưu thông cùng chiều trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai đi TPHCM. Khi tới đoạn thuộc địa phận xã Bàu Bàng (TPHCM), hai phương tiện xảy ra va chạm.

tn-3.jpg
Hiện trường vụ tai nạn
tn.jpg
Đầu xe tải biến dạng sau va chạm với xe đầu kéo container

Cú va chạm đã làm thùng container tách rời cabin, trong khi phần đầu xe tải biến dạng. Vụ tai nạn khiến hai phương tiện hư hỏng nặng, nằm chắn ngang giữa đường, giao thông gần như bị tê liệt. May mắn, tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, một đầu của thùng container rơi xuống đường, chắn ngang 3 làn xe của đường Mỹ Phước Tân Vạn. Ở chiều ngược lại, xe tải nằm chắn ngang 3 làn xe. Một mảng bê tông của dải phân cách cũng bị hất văng ra lòng đường.

tn-1.jpg
Thùng container chắn ngang giữa đường
tn-2.jpg
Xe tải chắn giữa đường sau va chạm

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông và công an địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hương Chi
#va chạm #ô tô tải #xe đầu kéo #đường huyết mạch #TPHCM #tai nạn #hiện trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục