Giá xăng dầu leo thang 'làm nóng' hội nghị tiếp xúc cử tri ở miền núi

TPO - Tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 (Gia Lai), cử tri Trương Đình Khỏe (phường Ayun Pa) gửi gắm, mong muốn cơ quan nhà nước có hỗ trợ, giải quyết việc giá xăng dầu leo thang, ảnh hưởng nhiều tới người dân, giá cả vật tư leo thang.

Giá cả leo thang, cần có chính sách hỗ trợ, điều tiết

Ngày 9/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 ở 4 xã Ia Tul và Ia Sao (buổi chiều), phường Ayun Pa và xã Ia Rbol (buổi sáng).

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc cử tri buổi sáng, nhiều cử tri đã gửi gắm những quan tâm, ý kiến tới các ứng cử viên. Cử tri Trương Đình Khỏe (phường Ayun Pa) cho biết, xem quá trình công tác, bản thân thấy cả 5 ứng cử viên đều đủ đức, đủ tài. Cử tri Khỏe mong ứng cử viên quan tâm về quyền lợi của những người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Ông Khỏe lấy ví dụ, một người ở phường Ayun Pa đi công tác ở Hà Nội, nếu bị gì, để thực hiện theo bước, trình tự để được hưởng BHYT phải quay lại địa phương làm thủ tục. Cử tri cũng đặt thắc mắc, giá tiền mua BHYT giống nhau nhưng lại được hưởng khác nhau khi đi thăm khám ở các cơ sở khác nhau.

Cử tri Trương Đình Khỏe tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ở một nội dung khác, theo cử tri Khỏe, cơn bão số 13 và mưa lũ năm 2025, ngoài những yếu tố thiên nhiên còn có những yếu tố tác động của con người, cụ thể việc xả lũ của các công trình thủy điện ảnh hướng tới người dân. Nhiều máy móc phục vụ nông nghiệp của người dân bị ngập, hư hỏng, việc khắc phục rất tốn kém.

Cử tri Trương Đình Khỏe kiến nghị chính sách hỗ trợ khi giá xăng dầu leo thang.

Đặc biệt, theo cử tri Khỏe, hiện nay, giá xăng dầu đang leo thang, ảnh hưởng nhiều tới người dân, giá cả vật tư leo thang. Cử tri Khỏe đề nghị quý đại biểu quan tâm tới các vấn đề này, có chính sách hỗ trợ người dân điều tiết giá cả.

Điểm tiếp xúc cử tri tại xã Ia Tul chiều 9/3.

Đề xuất cơ chế, đặc thù cho vùng Tây Nguyên

Trong khi đó, tại hội nghị, cử tri Dương Thanh Trung (trú phường Ayun Pa) mong muốn tạo việc làm cho thanh niên vùng núi, địa phương nói riêng, cử tri mong có cơ chế đặc thù, dành cho vùng Tây Nguyên. Ông Trung mong muốn thời gian tới, đại biểu trúng cử quan tâm về thực tiễn, nắm, không báo cáo trên giấy.

Các cử tri gửi gắm ý kiến tới 5 người ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6, phường Ayunpa.

Cử tri Võ Thanh Lâm (trú Ayun Pa) đề nghị, nếu trúng cử, các đại biểu nói được, làm được, theo đuổi đến cùng lợi ích, ý kiến chính đáng của cử tri.

Cũng tại hội nghị, ông Lâm gửi gắm mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội nếu trúng cử sẽ có tiếng nói trong việc đầu tư mở rộng cơ sở vật chất tại các trường cấp hai. Bởi theo ông Lâm, một số lớp học có sự “nhồi nhét” học sinh, gây bất cập, khó khăn trong việc học tập.

Cử tri Dương Thành Trung kiến nghị.

Cử tri Ksor Gon (trú xã Ia Rbol) đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của 5 người ứng cử. Đồng thời mong muốn người trúng cử sau này sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, đời sống bà con nơi đây.

Các cử tri tại hội nghị.

Cử tri Võ Xuân Thi (trú phường Ayun Pa) mong muốn các ứng cử viên sẽ có tiếng nói trong việc quan tâm, ý kiến về việc xây dựng khu vực phường Ayun Pa thành vùng nông nghiệp quy mô, có thương hiệu. Điều này giải quyết việc làm cho thanh niên, cần khu công nghiệp chế biến, hiện tại chỉ có trại heo, ảnh hưởng tới môi trường.

Tuyến đường vào xã Ia Tul bị hư hỏng nặng do mưa bão năm 2025, chưa được khắc phục.

Tại hội nghị tiếp xúc buổi chiều 9/3 ở xã Ia Tul, đa số ý kiến cử tri kiến nghị các ứng cử viên quan tâm tới việc đầu tư, khắc phục hạ tầng giao thông bị hư hỏng, xuống cấp do thiên tai, bão lũ trong năm 2025. Đồng thời, một số cử tri kiến nghị các ứng cử viên quan tâm hơn tới việc đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng đoàn thanh niên các xã, chẳng hạn như hệ thống máy tính để có điều kiện tiếp cận, chuyển đổi số tốt hơn.

Đoàn viên thanh niên miền núi mong được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhiều hơn để tiếp cận, đẩy nhanh chuyển đổi số.

Kết thúc hội nghị, ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới những đại biểu trúng cử sẽ có tham mưu, đề đạt các kiến nghị của cử tri. "Chúng tôi tiếp thu, ghi nhận tất cả các ý kiến. Đồng thời gửi về Ủy ban bầu cử Quốc gia để có giải pháp tới cấp thẩm quyền sớm có giải pháp. Thư ký hội nghị tổng hợp, gửi cho đại biểu trúng cử", ông Siu Trung lưu ý.

Cử tri Nay Thị Thu Hà - Phó Bí thư Đoàn buôn Tơ Khê, trú xã Ia Tul chia sẻ, trang thiết bị ở đoàn thôn còn khó khăn, thiếu thốn, có người phải viết tay, không có máy tính làm việc. Nếu các ứng cử viên trúng cử, chẳng hạn như anh Bùi Quang Huy, cử tri mong muốn đại biểu quan tâm, từng bước hỗ trợ để thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong khi đó, cử tri Kpăh Thư (trú xã Ia Tul) mong muốn thời gian tới những đại biểu trúng cử quan tâm, có ý kiến về việc sớm xây dựng bờ kè dọc bờ sông Ba. Bởi theo cử tri Thư, hiện tình trạng ven bờ sông Ba sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi hoa màu, đất sản xuất của người dân.

Cũng tại hội nghị, cử tri Ksor Poă (trú xã Ia Tul) chia sẻ, địa bàn xã Ia Tul đất rộng, nắng nóng thường xuyên, trong khi đó bà còn ở đây thuần nông. Bởi vậy hoa màu thiếu nước nghiêm trọng. Cử tri Poă thắc mắc việc xây dựng công trình thủy lợi Ia Tul đã từ lâu nhưng tới giờ “chưa thấy gì cả”, mong đại biểu quan tâm, có tiếng nói để sớm hoàn thành đập này.

Trong khuôn khổ hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết, cả 5 ứng cử viên đã nhận được 4 ý kiến của bà con. Tuy nhiên, đây mới chỉ là buổi tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chưa phải là đại biểu chính thức. Anh Huy cho biết, sẽ cùng 4 ứng cử viên tiếp thu một cách đầy đủ, báo cấp thẩm quyền xử lý các kiến nghị sớm nhất có thể. Theo anh Bùi Quang Huy, nội dung này cơ bản thẩm quyền của xã nhưng ở diễn đàn khác nhau cả 5 ứng cử viên sẽ có những đề xuất. Ở cương vị nào cả 5 ứng cứ viên cũng sẽ quan tâm. Về ý kiến của cử tri Nay Thị Thu Hà, với vai trò là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, anh Bùi Quang Huy ghi nhận, từng bước hoàn thiện các trang thiết bị cho cấp Đoàn. Anh Huy mong muốn, là lực lượng xung kích trong chuyển đổi số, các bạn đoàn viên các cấp hỗ trợ, hướng dẫn hơn nữa trong việc chuyển đổi số với người dân.