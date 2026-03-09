Chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Gia Lai có gì đặc biệt?

TPO - Tại đơn vị bầu cử số 6 ở Gia Lai, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã thể hiện quyết tâm, ý chí của mình với cử tri, cam kết vì sự phát triển bền vững và cộng đồng địa phương.

Đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 9/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 ở phường Ayun Pa, xã Ia Rbol.

Ông Siu Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai quán triệt nội dung hội nghị, giới thiệu về tiểu sử, quá trình công tác của 5 người ứng cử.

Theo đó, 5 ứng cử viên gồm: Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; ông Phạm Ngọc Lâm - Vụ trưởng, Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Siu Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; ông Nay Chip - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Uar; bà Rơ Lan H’Ti - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

5 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 (bàn bên trái).

Trong chương trình hành động của mình, ông Nay Chip nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bản thân sẽ nỗ lực tập trung, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Qua đó, phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

Ông Nay Chip báo cáo chương trình hành động nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trước các cử tri phường Ayunpa.

Ông Chip cam kết sẽ tích cực tham gia xây dựng pháp luật, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển nông nghiệp bền vững, an sinh xã hội, giáo dục, y tế và chuyển đổi số ở cơ sở. Với đặc thù địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, ông Chip sẽ quan tâm đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

“Tôi cam kết thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao của Quốc hội, không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, giữ gìn sự gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hoạt động nghị trường”, ông Chip nói.

Cam kết phải làm, đi tới cùng và có kết quả

Tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy chia sẻ, bản thân cảm thấy vinh dự, cùng với đó là trách nhiệm lớn lao khi đại diện thế hệ trẻ ứng cử đại biểu tại đơn vị số 6 với 26 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Anh Bùi Quang Huy cam kết đem hết năng lực, ý chí của mình để đưa nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới Quốc hội. Để làm tốt điều này, theo anh Bùi Quang Huy, bản thân sẽ thường xuyên giữ mối quan hệ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri.

Đồng thời, đưa tiếng nói, theo đến cùng, bảo vệ đến cùng quyền lợi của cử tri; tham gia các kỳ họp quan trọng, chương trình giám sát của Quốc hội mà người dân quan tâm, gắn với miền núi, xoá đói giảm nghèo, các chính sách lớn về tôn giáo, việc làm cho người lao động, phòng chống tội phạm, lãng phí. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của người dân địa phương.

“Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ luôn quan tâm, đề xuất các vấn đề liên quan tới thanh thiếu nhi về nâng cao thể chất, việc làm, khởi nghiệp, kết nối nguồn lực, quan tâm thanh niên khó khăn, yếu thế. Đặc biệt chú trọng chuyển đổi số, kinh tế - khởi nghiệp xanh, qua đó bảo vệ thanh niên, thiếu nhi vùng khó khăn”, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, bản thân luôn nhận thức rằng, chính sách có đi vào đời sống hay không đại biểu trách nhiệm rất lớn, vì vậy cam kết phải làm, hứa là đi tới cùng và có kết quả.

Sát sao với thực tiễn địa phương

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV vừa qua, với tư cách là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bà Siu Hương cho biết, đã nỗ lực hết mình, luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm ở mức cao nhất, tham gia vào hoạt động lập pháp của Quốc hội, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Theo bà Hương, bản thân đặc biệt chú trọng phản ánh những vấn đề thực tiễn của tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, môi trường, năng lượng tái tạo, giáo dục, y tế, các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Siu Hương.

“Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, tôi sẽ cùng với tập thể Ban chấp hành tham mưu cho Tỉnh ủy có những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt các chương trình, đề án mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra, tham gia ý kiến kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành ở trung ương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai”, bà Hương nhấn mạnh.

Bà Hương cũng cam kết sẽ tích cực tham gia hoạt động giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Từ đó nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong cơ chế chính sách, kịp thời kiến nghị đến các cơ quan chức năng ở trung ương, địa phương xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp, đáp ứng yêu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Bản thân là cán bộ nữ, bà Hương bày tỏ, đây là cơ hội tốt để tôi tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, bảo đảm việc thực hiện quyền trẻ em.

Chú trọng tới quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và người yếu thế

Tại hội nghị, bà Rơ Lan H’Ti cho biết sẽ phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân bằng việc tích cực tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Rơ Lan H’Ti.

“Tôi sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đồng thời thu thập và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri gửi tới Quốc hội và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri”, bà Rơ Lan H’Ti chia sẻ.

Chương trình hành động của bà Rơ Lan H’Ti thể hiện vào sự quan tâm giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế. Đặc biệt, tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức thực thi các văn bản pháp luật, đưa pháp luật đi vào cuộc sống và đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đối tượng là phụ nữ và trẻ em… Điều này giúp người dân hiểu, sống và làm việc theo pháp luật, hạn chế tình trạng người dân vi phạm pháp luật do không hiểu, không biết pháp luật.

Quan tâm các chính sách đặc thù, thúc đẩy liên kết vùng

Ông Phạm Ngọc Lâm được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và được phân công về tỉnh Gia Lai, dự kiến nếu trúng cử sẽ bố trí làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại cơ quan của Quốc hội.

Ông Phạm Ngọc Lâm.

Nếu được cử tri tin tưởng, ông Lâm cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người đại biểu, thường xuyên liên hệ, gặp gỡ tìm hiểu, ghi nhận, tiếp thu những tâm tư, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của cử tri để chuyển tải, phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội và cơ quan chức năng. Cùng với đó, trách nhiệm trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

“Với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn công tác, sau hơn 23 năm làm việc, cống hiến ở Văn phòng Quốc hội qua nhiều vị trí khác nhau, trong đó có 11 năm làm Phó Vụ trưởng, 5 năm làm nhiệm vụ Vụ trưởng, Thư ký cho đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, cơ bản am hiểu quy trình thủ tục và cách thức vận hành trong hoạt động của Quốc hội, tôi có thể bắt tay ngay vào công việc và sẽ dành nhiều thời gian phát huy sở trường của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau”, ông Lâm chia sẻ.

Ông Lâm cũng cam kết tham gia tích cực cùng cấp ủy, chính quyền, Đoàn Đại biểu Quốc hội, góp phần cải thiện tốt môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, kêu gọi các dự án đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để tạo thêm việc làm cho người lao động. Đặc biệt, sẽ cùng các cơ quan, ban ngành nghiên cứu đề xuất các chính sách đặc thù, vượt trội cần thiết, phù hợp để thúc đẩy liên kết vùng, đồng thời với nâng cao năng lực tự chủ, phát huy thế mạnh nội lực của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, không chỉ mở rộng về quy mô về diện tích và dân số, mà còn là một tỉnh có tiềm năng phát triển toàn diện từ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch.