Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tiếp Bộ trưởng Thanh niên Nicaragua

TPO - Trao đổi tại buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng Giải phóng Dân tộc Sandino của Nicaragua, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tin tưởng, cuộc gặp là cơ hội để góp phần tiếp tục tăng cường hiểu biết của hai bên về tổ chức, hoạt động và vai trò của thanh niên hai nước, đồng thời củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nicaragua.

Chiều 2/9, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp đoàn đại biểu Đảng Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN) của Nicaragua, do chị Darling Hernandez - Uỷ viên Hội đồng Thanh niên FSLN, Bộ trưởng Thanh niên Nicaragua dẫn đầu. Cùng tham dự có ông Mario Armengol - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nicaragua tại Việt Nam.

Thay mặt T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm mà bạn bè Nicaragua dành cho đất nước và thanh niên Việt Nam; cảm ơn chị Darling Hernandez và Đại sứ tại Việt Nam Mario Armengol tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Anh Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm chị Darling Hernandez tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai tổ chức thanh niên. Trước hết, hai bên thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin về tình hình thanh niên mỗi nước, chia sẻ mô hình hoạt động hiệu quả, nhằm thúc đẩy sự gắn kết và mang lại lợi ích thiết thực cho tuổi trẻ hai quốc gia.

Hai bên nghiên cứu tổ chức các hoạt động giao lưu định kỳ, trao đổi đoàn, cũng như hội đàm trực tuyến giữa lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Thanh niên FSLN. Các nội dung hợp tác có thể tập trung vào những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư và trao đổi kinh nghiệm lý luận, thực tiễn.

Anh Huy cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán Nicaragua tại Việt Nam để phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác thanh niên.

Chị Darling Hernandez - Bộ trưởng Bộ Thanh niên Nicaragua cũng mong muốn và đề xuất nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể, thiết thực. Trong đó có chuyển giao tri thức, công nghệ trong các ngành chiến lược như năng lượng sạch, y tế, nông nghiệp; thúc đẩy các chương trình giao lưu trao đổi văn hoá; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên giữa hai tổ chức.

Chị Darling Hernandez tin rằng, việc củng cố quan hệ giữa hai tổ chức thanh niên sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Nicaragua.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Tùng