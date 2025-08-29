Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức Đoàn trong chuỗi hoạt động A80

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn lưu ý, các cấp bộ Đoàn tổ chức và chỉ đạo lực lượng phù hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia công việc lớn của địa phương, tỉnh và Trung ương trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025 và đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Hội nghị giao ban kết nối với các điểm cầu cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Hội nghị có sự tham dự của đại diện đoàn các xã, phường, đặc khu trên cả nước.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

"Về đích" ấn tượng, nhưng nhiệm vụ vẫn tiếp diễn

Tại hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là buổi giao ban cuối cùng trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025, khi các đơn vị đang "về đích" các chỉ tiêu theo kế hoạch vào ngày 31/8. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ trọng tâm vẫn cần duy trì, thích ứng với tình hình mới khi học sinh, sinh viên bắt đầu năm học.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu định hướng hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Báo cáo nhanh tại hội nghị, anh Nguyễn Đức Nguyên – Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi cho biết, tuần qua (22/8 - 28/8), 6.874 đội hình với trên 52.300 tình nguyện viên đã hỗ trợ 3.321 đơn vị cấp xã và 34 đơn vị cấp tỉnh, giúp đỡ hơn 341.500 lượt người dân. Đặc biệt, các đội hình còn thể hiện vai trò xung kích trong khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh, kịp thời sửa chữa các trung tâm hành chính bị thiệt hại.

Về hỗ trợ cấp đổi thẻ đảng viên theo mẫu mới, đã có 6.386 đội hình vận hành với gần 38.900 thanh niên đã giúp 647.480 đảng viên cập nhật dữ liệu. Đồng thời, 3.484 đội hình đã hỗ trợ tuyên truyền và vận hành nền tảng Mặt trận số đến gần 214.000 lượt người dân được hỗ trợ tạo tài khoản, sử dụng nền tảng số.

Anh Nguyễn Đức Nguyên – Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Tiếng nói từ các cơ sở

Đến từ xã biên giới, anh Trần Bảo Quang - Bí thư Đoàn xã Sin Suối Hồ (Lai Châu) cho biết, 2 đội hình tình nguyện với 16 đoàn viên, thanh niên trong xã thường xuyên hỗ trợ trung tâm dịch vụ hành chính công.

Các tình nguyện viên đã hỗ trợ người dân làm hơn 520 lượt hồ sơ trực tuyến. Bên cạnh đó, Đoàn xã đã huy động lực lượng tham gia làm hơn 10km đường giao thông nông thôn mới; đóng góp hơn 200 ngày công xóa nhà tạm; chủ động đến từng thôn, bản thu nhận, hỗ trợ cấp đổi thẻ đảng cho 521/573 đảng viên (đạt 90%).

Tuy nhiên, anh Quang cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn: "Người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức và kỹ năng công nghệ còn hạn chế. Địa bàn rộng, đường sá xa xôi, đặc biệt mùa mưa thường sạt lở. Tỉ lệ cài đặt định danh điện tử mức độ 2 còn thấp. Cơ sở vật chất như trụ sở, hệ thống mạng internet ở một số bản còn thiếu ổn định”.

Để khắc phục, Sin Suối Hồ đã áp dụng cách làm "đi từng ngõ, hỏi từng nhà", kết hợp tuyên truyền song ngữ (phổ thông và tiếng dân tộc) để bà con dễ tiếp cận. Anh Quang đề xuất T.Ư Đoàn quan tâm bố trí nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, cân đối tiêu chí của Đoàn phù hợp với đặc thù vùng núi, biên giới, tổ chức tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số và kết nối giao lưu giữa các đơn vị vùng khó với vùng thuận lợi.

Đại diện Đoàn xã Lóng Phiên (Sơn La) cho biết, trong Chiến dịch tình nguyện hè đã huy động trên 120 đoàn viên thanh niên tham gia sửa chữa 5km đường giao thông, tặng 34 suất quà cho các đối tượng chính sách, xây dựng hai công trình thắp sáng vùng biên trị giá hơn 100 triệu đồng.

Các đội hình đã hỗ trợ xử lý trên 120 hồ sơ trực tuyến, tổ chức 3 buổi truyền thông hướng dẫn cài đặt VNeID, thanh toán điện tử và thành lập 5 tổ đoàn viên hỗ trợ cài đặt thẻ đảng viên điện tử cho hơn 600 đảng viên.

Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục tham gia hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý chính quyền hai cấp, phấn đấu 100% thanh niên có tài khoản định danh điện tử và nâng cao chất lượng hoạt động chuyển đổi số phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong khi đó, theo đại diện Đoàn Thanh niên đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Đồn là địa bàn đặc thù, sáp nhập 12 xã, thị trấn cũ thành một đặc khu. Đoàn Thanh niên tại đây đã tổ chức 15 đội hình với 177 thành viên để hỗ trợ các điểm dịch vụ công.

Đặc biệt, với 7 tổ địa bàn để tiếp nhận thủ tục hành chính, trong đó có 5 xã đảo (cũ), việc di chuyển hồ sơ giấy tờ và ký số của lãnh đạo đặc khu là một thách thức lớn. Vân Đồn cũng đã hỗ trợ cấp đổi hơn 3.255 thẻ đảng viên.

Tư duy linh hoạt, sáng tạo, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy đánh giá cao những kết quả triển khai các nội dung Chiến dịch TNTN Hè và các nội dung hỗ trợ chính quyền hai cấp trong bối cảnh bộ máy tinh gọn; sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm và năng lực của cán bộ Đoàn.

"Trước khi sáp nhập chúng ta đông người hơn, địa bàn nhỏ hơn, nhưng bây giờ ít người hơn, địa bàn rộng hơn nhưng vẫn làm được và thậm chí là làm rất tốt. Đây là một tín hiệu rất tốt”, anh Huy nói.

Anh Huy ghi nhận, chia sẻ những khó khăn thực tế được nhiều điểm cầu nêu, như dữ liệu chưa thống nhất, phần mềm chưa tối ưu thuận tiện, hạn chế kinh phí.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, các cấp bộ Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn cần phát huy tinh thần không ngại khó khăn của tuổi trẻ; phải suy nghĩ những cách thức, phương pháp làm việc để vượt qua khó khăn, để thích ứng với mô hình mới; cần sự linh hoạt hơn và sẵn sàng nhận những nhiệm vụ mới phát sinh không nằm trong kế hoạch ban đầu.

Các bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu cần suy nghĩ sâu sắc hơn về hiệu quả công việc, học hỏi những đơn vị làm tốt dù địa bàn rộng, dân cư đông.

Anh Huy cũng lưu ý, trong bối cảnh thông tin đa chiều và nhiệm vụ mới phát sinh liên tục, các hoạt động của Đoàn, của cán bộ Đoàn, nhất là những người đứng đầu, bí thư tỉnh Đoàn, bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu phải xuất hiện cùng với những thông tin tích cực.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong thời gian tới, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy yêu cầu các cấp bộ Đoàn rà soát nhu cầu trong việc hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc hỗ trợ đổi thẻ đảng viên, cần tiếp tục cố gắng dứt điểm phần còn lại, đặc biệt tại các địa bàn lớn, đông đảng viên. Quan tâm triển khai công tác vệ sinh môi trường và cách thức truyền thông, trong đó có việc xoá điểm đen về môi trường.

Anh Huy cũng yêu cầu Ban Công tác Thanh Thiếu nhi phối hợp với Tỉnh Đoàn Phú Thọ và Lào Cai tiến hành tổng kết, sơ kết việc tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên.