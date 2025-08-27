Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Toàn cảnh sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành

TPO
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đúng 20h hôm nay, dàn pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) khai hỏa, bắt đầu buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình.

z6951289210902-105d33ca559567798300eb726347317d.jpg
z6951292943318-229412e47e68be66d08603523ae6330e.jpg
z6951290255860-1592f93bd38fd5ec00e7a7238dd5413c.jpg
z6951292773951-5977d441602e092320b891b492075958.jpg
z6951290455963-b632f4684fec0846d276cbde0444f88c.jpg

Dương Triều

report Các khối diễu binh, diễu hành tiến vào lễ đài
z6951257285680-a865726a8d37da8511cf4e5c005959cc.jpg
z6951256786356-2b8ef9f3f880a2af5bc9f48beec163f1.jpg
z6951314793540-a6bbfc8d40d2f1554e30618eb30413c6.jpg
z6951312350360-edbe8359800e4287b8c0b48328edcfb2.jpg
z6951312238409-88f0155d2a0aa6bf8919fc80ae9f221e.jpg
z6951312313839-7102231b445b4ca21a7e792a3dbc3e8b.jpg

Dương Triều-Xuân Tùng

report Bắt đầu sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình
gen-h-65b.jpg
gen-h-65.jpg

Trọng Tài

report Dàn pháo lễ tại Mỹ Đình đã "khai hỏa"
z6950963260765-e71d04592431c30f42adeeaa46425202.jpg
z6950963241308-753acd3c0f435e05467d0d64cbf2e2d8.jpg
z6950963260761-454efea3f87e5237c47798d2c38b981e.jpg
z6950963235722-dbb238aff8f7eba711f84760e5ba5387.jpg
z6950976622994-0830d0f683c012bee9877dbe38e47495.jpg
z6950976842564-4bb7c1643cf99f2a4ecf8daccb946431.jpg
z6951180194543-dd472b38bed5fe8f262a8fd55410f186.jpg
z6951167370468-7d9326dab6994998691451d70312682b.jpg

Trọng Tài-Trần Hiếu

Tiền Phong TV

report Người dân ngồi ngay ngắn, háo hức chờ đợi các đoàn diễu binh, diễu hành
z6950999131195-05030938c407c59958848ad19fa65596.jpg
z6950989263716-08a211faf9d4ecb471966b04fa68dcd9.jpg
z6951001172388-d64b0a7df078de6812056130bcad771e.jpg
z6951001253255-56fba8f5e84f98a766065cb73adc21dd.jpg
z6951001372672-aed4d15f2e2d790ae62873d60f932c64.jpg
z6950954941789-e4f7096dbf56059d17b509021bff3773.jpg
z6950954956246-ed069af4a17bf595ab13c6157022ffe4.jpg
z6951015019011-ae3ca62b15783b7c3d7cf8680ba7caa4.jpg
z6951015003353-ef65b46648b06fc5b69052565b422fdf.jpg
z6951014948593-b136bb403e432c6b30ac6afb7390da73.jpg
z6951014932743-70a13282e1684c113e8f3ddda66ee973.jpg
z6951014848488-bb6d93e758cca8d941204e0a81c91a94.jpg
z6951014855565-8bdd948fd50c3882c43de6edc0b29df1.jpg

Nhóm PV

report Khu khán đài, khu Quảng trường chật kín người
z6950870885341-afeeb543696500aac0c4925f10cebf62.jpg
z6950924871860-0fbcfb6d27796e3e22d501a449c84472.jpg
z6950858583938-58177ab4c39256e8cb09b8cc8a17241a.jpg
z6950872552742-c434bc9bf4711080f5b6458a577e786f.jpg
z6950896957381-cb28f5eaa2d18cdbbe8f6cc47f201ddb.jpg
z6950896961776-acab9c8caead6de72eb12e88878147f7.jpg
z6950896983851-ed3e1aa145b7adbcbaae5653295dd6d4.jpg
z6950896993477-c28521fe0122418d7ff3999d47d2982e.jpg
z6950896997883-4db0524998b61e935650a2ba3b048a53.jpg

Trọng Tài-Như Ý

report Đoàn xe khí tài quân sự, chiến sỹ di chuyển về Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò của "biển người"
z6950791999244-9773ff3048d8fec4e0f6c61f8ac25184.jpg
z6950792143410-ea1be599e86f2af88272ad4c749657cb.jpg
z6950792324098-dfb235bfc46de0bc2333b43aeb3709a0.jpg
z6950793249267-4da600bbee84381d279239ac26da1cc4.jpg
z6950793708732-59dbae99eed556cf1ec69028693e44fd.jpg
z6950794080507-93b7482a67ff8ccbae881a193781ca9a.jpg
z6950796037962-4376c56afbd39150419b58f5a076ece8.jpg
z6950790250017-69d57ab05a4805fa697066f560acdaad.jpg
z6950789556053-a59a09a0b277822c9b521048b4b681d5.jpg
z6950790229822-9e25a77b42a69c7fd6ee15e1c04fdd2f.jpg
z6950774940400-2aa6abb0cda94a2c1914328f39eef451.jpg
z6950790795042-69a1e65f338fdc480c1d439f822d24d1.jpg
z6950790922910-ea2ca056983725060a3e8aa0a3e1a18c.jpg

Hồng Vĩnh-Trọng Quân

gen-o-43.jpg
gen-h-44.jpg
gen-o-45.jpg
gen-o-40.jpg
Các lực lượng vào vị trí tập kết chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.

Như Ý

photo Các khối diễu hành tập luyện
gen-h-bn-3513.jpg
Các khối diễu hành tập luyện trên quảng trường Ba Đình trước giờ sơ luyện
gen-h-39.jpg
gen-h-38.jpg
gen-h-39b.jpg

Như Ý - Trọng Tài

report Các khối quân đội nước ngoài tập luyện
gen-h-ngoai.jpg
Khối lực lượng vũ trang Liên bang Nga tập luyện trên quảng trường Ba Đình trước giờ sơ luyện.
gen-h-34.jpg
Khối quân đội Hoàng gia Campuchia tập luyện trên quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt.
gen-h-33.jpg
img-0637.jpg
Khối quân đội Nhân dân Lào tập luyện trên quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt.
img-0642.jpg

Trọng Tài

Trong chương trình sơ duyệt, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng; 11 khối quần chúng.

Cùng với đó, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cũng thực hiện nội dung trong chương trình sơ duyệt.

TPO
#diễu binh quốc khánh 2/9 #quảng trường Ba Đình #lực lượng vũ trang nhân dân #đội hình diễu hành quốc gia #tham gia lễ diễu binh #quân đội nước ngoài tại Việt Nam #pháo binh lễ 105mm #buổi lễ sơ duyệt quốc gia #sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm #diễu binh #diễu hành

Xem thêm

Cùng chuyên mục