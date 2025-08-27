Toàn cảnh sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành

TPO - Đúng 20h hôm nay, dàn pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) khai hỏa, bắt đầu buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Ba Đình.

Các khối diễu binh, diễu hành tiến vào lễ đài. Bắt đầu sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Dàn pháo lễ tại Mỹ Đình đã "khai hỏa". Người dân ngồi ngay ngắn, háo hức chờ đợi các đoàn diễu binh, diễu hành. Khu khán đài, khu Quảng trường chật kín người. Đoàn xe khí tài quân sự, chiến sỹ di chuyển về Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò của "biển người". Các lực lượng vào vị trí tập kết chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.

Như Ý photo Các khối diễu hành tập luyện Các khối diễu hành tập luyện trên quảng trường Ba Đình trước giờ sơ luyện

Như Ý - Trọng Tài report Các khối quân đội nước ngoài tập luyện Khối lực lượng vũ trang Liên bang Nga tập luyện trên quảng trường Ba Đình trước giờ sơ luyện.

Khối quân đội Hoàng gia Campuchia tập luyện trên quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt.

Khối quân đội Nhân dân Lào tập luyện trên quảng trường Ba Đình trước giờ sơ duyệt.

Trong chương trình sơ duyệt, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài: Nga, Lào, Campuchia...; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng; 11 khối quần chúng.

Cùng với đó, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cũng thực hiện nội dung trong chương trình sơ duyệt.