Dàn khí tài quân sự di chuyển về quảng trường Ba Đình chuẩn bị sơ duyệt

Tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), rất đông người dân có thẻ đại biểu đã kiểm tra an ninh và vào ổn định vị trí ở các khán đài.
Lực lượng biểu diễn, trống hội cũng tập kết vào vị trí, tập dượt chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.
Theo kế hoạch, 20h ngày 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn gia, ngày và đêm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 27-29°C.
Cụ thể, từ 7-13h, Hà Nội có mưa, mưa vừa, xác suất mưa 80-85%, nhiệt độ 25-28°C. Lúc 13-19h, khu vực này có lúc mưa rào, xác suất mưa 55-65%, nhiệt độ 26-28°C. Từ 19h ngày 27/8 đến 7h ngày 28/8, Hà Nội có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 27-31°C.
Theo dự báo, từ sau 14h chiều nay (27/8) đến đêm, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa. Trong khoảng nửa đêm đến sáng sớm 28/8, có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng.
Ngày 29/8, thời tiết ở thủ đô dự báo khá thuận lợi, ít mưa. Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực sẽ có mưa rải rác.
Trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8h sáng 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.
Sau hai lần tổng hợp luyện, từ 20 giờ tối nay 27-8, sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Quy mô lễ sơ duyệt tương đương lễ chính thức.
Đây là cuộc tập diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 3 tại Quảng trường Ba Đình, trước khi diễn ra lễ Tổng duyệt cấp nhà nước dự kiến vào 6 giờ 30 ngày 30/8. Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 sáng ngày Quốc khánh 2/9.
Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 diễn ra vào 20h ngày 27/8, trên Quảng trường Ba Đình. Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.
Đặc biệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.
Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng như: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.
Lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, máy bay trực thăng,...
Bên cạnh đó, tại buổi sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như: Nga, Lào, Campuchia.
Về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành:
- Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.
- Lực lượng pháo lễ.
- Lực lượng không quân bay chào mừng.
- Lực lượng diễu binh, diễu hành: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang Nhân dân (26 khối quân đội, 17 khối công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa, thể thao.
- Lực lượng đứng làm nền: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A, 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8).
- Lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); Ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); Sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám); Khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình) để phục vụ quần chúng Nhân dân tham quan Lễ diễu binh, diễu hành A80.
Sau 2 buổi tổng hợp luyện thành công tốt đẹp tại quảng trường Ba Đình trong 2 ngày 21 và 24/8, dự kiến các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối nay.
Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.
Ngoài ra, tham dự sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia...
Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm cũng sẽ khai hỏa.
Theo dự kiến, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào 20h hôm nay (27/8) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Thế nhưng từ sáng 27/8, bất chấp trời mưa tầm tã, đông đảo người dân che ô, xếp hàng trên vỉa hè một số tuyến phố như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Lê Duẩn... để giữ chỗ chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.