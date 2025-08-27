Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Dàn khí tài quân sự di chuyển về quảng trường Ba Đình chuẩn bị sơ duyệt

TPO - Các lực lượng diễu binh, diễu hành cùng dàn khí tài quân sự di chuyển về khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), để chuẩn bị cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Các phố xung quanh quảng trường Ba Đình phủ kín người dân chờ xem buổi sơ duyệt.

Tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), rất đông người dân có thẻ đại biểu đã kiểm tra an ninh và vào ổn định vị trí ở các khán đài.

Lực lượng biểu diễn, trống hội cũng tập kết vào vị trí, tập dượt chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.

Khối xếp hình, xếp chữ với hàng nghìn người.
Đoàn quân nhân Liên bang Nga, Lào và Campuchia
Các khối đứng, khối đồng diễn, múa rồng, múa trống, khối thanh niên Việt Nam... tập luyện chuẩn bị cho sơ duyệt
Khối thanh niên Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho sơ duyệt
Đoàn xe bánh xích, thiết giáp đi qua đường Cửa Bắc trước khi tập kết tại đường Thanh Niên
Các chiến sĩ diễu binh đến điểm tập kết
TRỰC TIẾP: Không khí Hà Nội trước sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Tiền Phong TV

Các cựu chiến binh và thanh niên xung phong vui vẻ và xúc động tại lễ sơ duyệt A80
Dương Triều

Các đội dọn vệ sinh lưu động "hoạt động hết công suất" để đảm bảo vệ sinh cho nhân dân
Trọng Quân

3h trước "giờ G", người dân chọn phương tiện công cộng để đến khu vực diễn ra sự kiện
Nhiều người dân lựa chọn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông làm phương tiện di chuyển đến khu vực diễn ra sự kiện.

CTV Thuý Hằng

Bố trí riêng khu vực cho người già, cựu chiến binh, đối tượng ưu tiên tại khu vực hồ Hoàn Kiếm
Duy Phạm

Nhóm tình nguyện viên "tiếp sức" cho người dân đang diễu binh, diễu hành
Chó nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đi kiểm tra khu vực quảng trường
z

VIDEO: Hàng vạn người dân đổ về quảng trường Ba Đình

Tiền Phong TV

Các khối diễu hành di chuyển qua khu Cửa Bắc - Quán Thánh
Trọng Quân

Từ đầu giờ chiều, người dân đổ về khu vực xung quanh quảng trường Ba Đình ngày càng đông.
Lượng người đổ về càng đông khiến không khí tại khu vực xung quanh quảng trường Ba Đình càng thêm sôi động.
Như Ý - Trọng Tài

video Trời Hà Nội hửng nắng, người dân hồ hởi vẫy cờ, hòa vang tiếng hát bài ca "Như có Bác trong ngày vui đại thắng"

PV

report Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/8

Theo kế hoạch, 20h ngày 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn gia, ngày và đêm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 27-29°C.

Cụ thể, từ 7-13h, Hà Nội có mưa, mưa vừa, xác suất mưa 80-85%, nhiệt độ 25-28°C. Lúc 13-19h, khu vực này có lúc mưa rào, xác suất mưa 55-65%, nhiệt độ 26-28°C. Từ 19h ngày 27/8 đến 7h ngày 28/8, Hà Nội có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 27-31°C.

Theo dự báo, từ sau 14h chiều nay (27/8) đến đêm, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa. Trong khoảng nửa đêm đến sáng sớm 28/8, có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng.

Ngày 29/8, thời tiết ở thủ đô dự báo khá thuận lợi, ít mưa. Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực sẽ có mưa rải rác.

Trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8h sáng 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.

PV

Lực lượng chức năng bắt đầu phân luồng phương tiện chuẩn bị cho các hoạt động sơ duyệt A80
Lực lượng Công an phường, CSGT, CSCĐ làm nhiệm vụ trên các tuyến phố Lê Hồng Phong, Yên Phụ, Quán Thánh, Thanh Niên.
Nhiều thanh niên tình nguyện đã có mặt để hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng trong thời gian diễn ra buổi sơ duyệt.

Thanh Hà - Hồng Vĩnh

report Chi tiết lộ trình diễu binh, diễu hành A80

Sau hai lần tổng hợp luyện, từ 20 giờ tối nay 27-8, sơ duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Quy mô lễ sơ duyệt tương đương lễ chính thức.

Đây là cuộc tập diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 3 tại Quảng trường Ba Đình, trước khi diễn ra lễ Tổng duyệt cấp nhà nước dự kiến vào 6 giờ 30 ngày 30/8. Lễ Mít tinh, diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 sáng ngày Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 diễn ra vào 20h ngày 27/8, trên Quảng trường Ba Đình. Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Đặc biệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng như: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.

Lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, máy bay trực thăng,...

Bên cạnh đó, tại buổi sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như: Nga, Lào, Campuchia.

Về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành:

- Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.

- Lực lượng pháo lễ.

- Lực lượng không quân bay chào mừng.

- Lực lượng diễu binh, diễu hành: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang Nhân dân (26 khối quân đội, 17 khối công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa, thể thao.

- Lực lượng đứng làm nền: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A, 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8).

- Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

PV

10 nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân tham quan lễ diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa triển khai lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến tại 5 vị trí: Vườn hoa Tây Sơn (phường Hoàn Kiếm); Vườn hoa Lê Trực (phường Ba Đình); Ngã ba Núi Trúc - Kim Mã (phường Giảng Võ); Sân Ga Hà Nội (phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám); Khu vực đối diện 14B Lê Trực (phường Ba Đình) để phục vụ quần chúng Nhân dân tham quan Lễ diễu binh, diễu hành A80.

report Người dân hát vang khi chờ đoàn diễu binh

Hồng Vĩnh

report Đội mưa, háo hức chờ diễu binh

Sau 2 buổi tổng hợp luyện thành công tốt đẹp tại quảng trường Ba Đình trong 2 ngày 21 và 24/8, dự kiến các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối nay.

Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Ngoài ra, tham dự sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia...

Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm cũng sẽ khai hỏa.

Mặc dù ở Hà Nội trời vẫn còn mưa, nhưng nhiều người dân đã có mặt tại các tuyến phố từ sáng 27/8 để giữ chỗ đón chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trong buổi sơ duyệt diễn ra vào tối nay. Trong ảnh: Không khí háo hức trên phố Nguyễn Thái Học vào trưa 27/8
Hồng Vĩnh

Theo dự kiến, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào 20h hôm nay (27/8) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Thế nhưng từ sáng 27/8, bất chấp trời mưa tầm tã, đông đảo người dân che ô, xếp hàng trên vỉa hè một số tuyến phố như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Lê Duẩn... để giữ chỗ chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Khu vực giao giữa đường Hùng Vương và Nguyễn Thái Học, có hàng nghìn người dân che ô chờ đợi giữa cơn mưa lớn.
Người dân kiểm tra các đồ dùng mang theo, trước khi tìm khu vực để "giữ chỗ" chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Để phục vụ cho buổi sơ duyệt, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện trên một số tuyến phố từ 12h ngày 27/8 đến 2h ngày 28/8.
Người dân chờ đợi ở hai bên đường Nguyễn Thái Học trong cơn mưa lớn, sáng 27/8.
TPO
