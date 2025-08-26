Lịch truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

TPO - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 từ 6h đến 9h15 sáng 2/9 trên kênh VTV1. Nhà đài không cung cấp tín hiệu trực tiếp để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Chiều 26/8, Đài Truyền hình Việt Nam thông báo về lịch phát sóng, quy trình tiếp sóng truyền hình trực tiếp và chia sẻ trên mạng xã hội Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp từ 6h đến 9h15 sáng 2/9 trên kênh VTV1. Các cơ quan báo chí trong nước chủ động thời gian tiếp sóng theo các nội dung cụ thể. Theo đó, từ 6h đến 6h25 là không khí trước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và những thông tin về một số cuộc diễu binh, diễu hành từ trước đến nay. Từ 6h25 đến 8h45 dự kiện là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Từ 8h45 đến 9h15 là không khí sau Lễ kỷ niệm và hậu trường tập luyện, chuẩn bị.

bao20-3550.jpg
bao18-5409.jpg
Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 được thực hiện với quy mô cấp quốc gia.

Đài Truyền hình Việt Nam cũng cho biết không cung cấp tín hiệu trực tiếp để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp phát trực tiếp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể chia sẻ, lấy tín hiệu từ hệ thống các trang mạng xã hội của VTV để đưa lên các tài khoản mạng xã hội của mình.

Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 được thực hiện với quy mô cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành của đông đảo nhân dân và du khách, Hà Nội lắp đặt 22 màn hình lớn tại 18 vị trí trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Hệ thống màn hình giúp người dân thuận tiện tiếp cận sự kiện trọng đại, đồng thời giảm áp lực tập trung đông tại Quảng trường Ba Đình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Bên cạnh 22 màn hình lắp mới, thành phố huy động 136 màn hình LED hiện có tại các điểm công cộng, trường học, cơ quan, sân vận động cùng 127 màn hình xã hội hóa để phát sóng, phục vụ công tác tuyên truyền và cổ động trực quan cho chuỗi hoạt động chào mừng dịp lễ lớn.

Ngọc Ánh
