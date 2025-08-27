Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Công an lập biên bản xử lý một số người 'bán ghế' xem diễu binh, diễu hành

Trần Hoàng
TPO - UBND các phường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã xử lý hàng loạt cá nhân xếp ghế giữ chỗ, sau đó bán lại chỗ với giá cao trên địa bàn.

Từ chiều 26/8, một số hàng quán ở dọc phố Nguyễn Thái Học và một số tuyến phố, đường khác có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã xếp sẵn những chiếc ghế hoặc trải bạt để giữ chỗ ngồi bán cho người đi xem diễu binh. Mức giá bán chỗ phổ biến dao động khoảng 20.000-30.000 đồng/ghế. Người dân cần trả tiền trước để được đánh dấu và giữ vị trí ngồi.

Tương tự tại phường Ba Đình, tình trạng xếp ghế giữ chỗ rồi bán lại cũng diễn ra. Giá bán ghế ở đây lên tới 50.000 đồng/ghế.

z6950073741087-e6514000753f46e1ac3878e8a14e699f.jpg
Tình trạng xếp ghế, bán chỗ diễn ra tại các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội cho biết, đã xử lý tình trạng xếp ghế giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành trong chuỗi sự kiện A80.

Ngay từ chiều 26/8, đơn vị đã cử các cán bộ, chiến sĩ xử lý, dẹp bỏ những trường hợp này, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh các hàng quán. "Từ 8h hôm nay, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã cắt cử cán bộ chốt trực", lãnh đạo Công an phường thông tin.

Đại diện phường Ba Đình cho biết thêm, tính đến 13 giờ ngày 27/8, lực lượng chức năng đã xử lý 5 trường hợp bán hàng rong; 5 trường hợp giữ chỗ bán ghế; yêu cầu 3 trường hợp tháo dỡ lều bạt trái quy định.

img-4202.jpg
Công an làm việc với trường hợp xí chỗ "bán ghế" xem diễu binh, diễu hành

UBND phường Ba Đình cho biết, mọi hoạt động trục lợi từ việc tổ chức lễ sơ duyệt, đặc biệt là bán ghế giữ chỗ, đều vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng kiên quyết xử lý để bảo đảm không khí trang nghiêm, an toàn và văn minh cho người dân cũng như du khách tham dự.

Cùng với đó, cán bộ phường Ba Đình cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tham gia mua/bán ghế giữ chỗ, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an, dân phòng kiểm tra, xử phạt theo quy định.

Theo lịch trình, 20h hôm nay 27/8 sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Buổi tổng duyệt diễn ra vào 6h30 ngày 30/8. Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 2/9.

Trần Hoàng
#bán ghế xí chỗ diễu binh #xếp ghế giữ chỗ diễu hành #giá bán ghế diễu binh #xử lý bán chỗ trái phép #an ninh diễu hành Hà Nội #pháp luật bán ghế giữ chỗ #quản lý hoạt động diễu binh #tuyên truyền chống trục lợi lễ hội #công an xử lý bán ghế diễu hành #trật tự lễ kỷ niệm quốc khánh

