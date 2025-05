Bản tin Hình sự: Xác minh clip thực khách bị hành hung bằng ghế vì chê quán cơm gà bán đắt

TPO - TIN NÓNG ngày 27/5: Cô gái bị tống tiền vì livestream 'hở ngực' trên mạng; Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Viện KSND Tối cao tiếp nhận tố giác tội phạm; Triệt phá đường dây ‘chăn dắt’ tiếp viên karaoke...

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa có thông báo tiếp nhận tố giác về tội phạm của luật sư và thân nhân cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) - nạn nhân vụ tai nạn giao thông năm 2024. Vụ tai nạn này được cho là nguyên nhân dẫn tới việc Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha cháu Trân) đã nổ súng bắn Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992 - tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông), rồi tự sát vào sáng 28/4 vừa qua.

TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đậu Thị Tâm (SN 1980, trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) mức án 10 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo cáo buộc, bị cáo Tâm đã đăng tải 8 video, clip trên tài khoản mạng xã hội Facebook “Thanh Tâm Đâu” với nhiều nội dung xuyên tạc Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu bắt khẩn cấp Lò A Hạnh (19 tuổi, trú tại xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là một cháu gái 15 tuổi. Lò A Hạnh đến nhà người quen ở xã Nậm Ban ăn cơm, uống rượu. Tại đây, Hạnh thấy cháu N.T.N được bạn đưa vào phòng ngủ trong nhà anh L.V.T vì đã say rượu. Quan sát thấy cháu N. không có người trông coi và không còn tỉnh táo, Hạnh đã nảy sinh ý định đồi bại.

Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 14 đối tượng để điều tra về hai hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật. Lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng tại thôn Kìm, xã Vũ Lạc, TP Thái Bình có dấu hiệu tổ chức “chăn dắt” các cô gái trẻ phục vụ tại các quán karaoke và giữ người trái pháp luật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 28 nhân viên nữ đang ăn ở tập trung trong khu nhà có tường bao, rào dây thép gai và hệ thống camera giám sát.

Đầu tháng 5/2025, chị M. (SN 2003, trú tại Hà Nội) tham gia nền tảng mạng xã hội Mango “livestream hở ngực”. Khi livestream trên nhóm, chị M. bị một đối tượng quay lại hình ảnh. Sau đó đối tượng sử dụng để đe doạ bắt chị chuyển tiền nếu không sẽ phát tán lên mạng. Do lo sợ, chị M. đã chuyển cho đối tượng trên. Tuy nhiên đối tượng không dừng lại, vẫn tiếp tục đe doạ chị chuyển thêm tiền nên chị đã đến cơ quan Công an trình báo.

Lực lượng chức năng huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đang xác minh thông tin liên quan đoạn clip ghi lại cảnh chủ quán cơm gà 5 tấn, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định dùng ghế đánh khách vì chê quán bán đắt.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 vị khách đến ăn tối tại quán cơm gà kể trên. Khi khách thắc mắc về giá cả thì bị chủ quán cầm ghế đuổi đánh tới tấp. Vụ việc khiến cộng đồng mạng bức xúc và cho rằng đây là hành vi côn đồ.