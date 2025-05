Lĩnh án tù vì đăng loạt clip có nội dung xuyên tạc Nghị định 168

TPO - Với cáo buộc đăng tải các clip trên mạng xã hội với nhiều nội dung xuyên tạc Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, bị cáo Đậu Thị Tâm đã bị tòa án phạt 10 tháng tù.

Ngày 27/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đậu Thị Tâm (SN 1980, trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) mức án 10 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cáo buộc, từ 16/1/2025, bị cáo Tâm đã đăng tải 8 video, clip trên tài khoản mạng xã hội Facebook “Thanh Tâm Đâu” với nhiều nội dung xuyên tạc Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Các video, clip của Đậu Thị Tâm có nhiều nội dung phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Đậu Thị Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Tòa đánh giá, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, song cũng cho hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm giấy phép lái xe... Nghị định đã tác động tích cực, nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự của toàn xã hội.