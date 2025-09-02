Triệu trái tim chung nhịp đập tự hào

TP - Trong không khí trang nghiêm và rạo rực của cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Quảng trường Ba Đình lịch sử không chỉ là nơi diễn ra các nghi lễ trọng đại còn là nơi lan toả niềm tự hào và để những người trẻ biểu đạt tình yêu Tổ quốc.

Vinh dự sải bước trên Quảng trường lịch sử

Mai Văn Đồng (SN 2006) và Vũ Khánh Linh (SN 2005) đều là sinh viên trường Sư phạm Thể dục Thể thao, là hai trong số 180 thành viên khối diễu hành Thanh niên Việt Nam trong dịp đại lễ 80 năm của đất nước. Để trở thành mảnh ghép của khối diễu hành nổi bật với màu áo xanh và biểu tượng ngọn đuốc, sải những bước chân mạnh mẽ và trẻ trung trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Văn Đồng và Khánh Linh đã trải qua những ngày luyện tập “dầm mưa, dãi nắng”.

Với họ, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống nơi sân tập là niềm vinh dự, trách nhiệm. “Những buổi tập mồ hôi đẫm áo không chỉ để đổi lấy đội hình chỉnh tề, ngay hàng thẳng lối và thể hiện được khí thế của tuổi trẻ, mà còn để xứng đáng với nhiệm vụ được giao phó trong sự kiện quan trọng của đất nước”, Văn Đồng tự hào.

Tiếp thêm mạch cảm xúc của đồng đội, Khánh Linh bộc bạch niềm tự hào ấy càng được nhân lên nhiều lần qua từng buổi hợp luyện, tổng duyệt, ngày đại lễ tại Ba Đình và được đón nhận sự cổ vũ, theo dõi của người dân. Dù đã có nhiều dịp đến Quảng trường Ba Đình và vào lăng viếng Bác, nhưng cảm giác có mặt ở nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, trong dịp đại lễ 80 năm lập nước là niềm hạnh phúc to lớn và may mắn “như được hoà mình vào sự kết nối thiêng liêng của lịch sử”.

Khối diễu hành Thanh niên Việt Nam hợp luyện tại Ba Đình Ảnh: Xuân Tùng

Đó không chỉ là việc đi đều, đi đúng, mà là đang bước tiếp những bước chân của các thế hệ cha anh, khẳng định sức sống và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam.

“Tiếp sức” trong ngày hội non sông

Cùng xuất hiện với màu áo xanh thanh niên những ngày sục sôi khí thế dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Tạ Lệ Chi và Hoàng Thị Thu Trang (sinh viên trường Quốc tế, ĐHQG Hà Nội) là hai trong số hàng nghìn tình nguyện viên tham gia phục vụ cho ngày lễ lớn.

Họ tham gia “tiếp sức” cho khối lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành; hỗ trợ lực lượng bảo đảm an ninh trật tự; cũng như phát nước miễn phí cho người dân… xuyên suốt những ngày hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, lễ chính thức.

Phạm Thiên Trang. Ảnh: Xuân Tùng

Tại lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bên tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh (Hà Nội), anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta là người Việt Nam, và đó là niềm tự hào không gì so sánh được”. Dù bạn ở thành phố hay vùng quê, dù công việc lớn hay nhỏ, hãy để mọi việc bạn làm đều góp phần khắc họa hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam năng động, bản lĩnh và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc. “Tám mươi năm trước, thế hệ cha anh đã trao lại cho chúng ta một đất nước độc lập, tự do. Hôm nay, sứ mệnh của thế hệ trẻ không chỉ là giữ gìn, mà là làm cho Tổ quốc vươn mình mạnh mẽ hơn, tỏa sáng hơn trên bản đồ thế giới. Hãy để mỗi trái tim, mỗi bàn tay, mỗi câu chuyện hôm nay kết nối thành bản trường ca bất tận mang tên: Tôi yêu Tổ quốc tôi!”, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Tại trạm tiếp nước nổi bật với dòng chữ “Hà Nội xin chào, yêu thương gửi trao” hay nơi hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn người dân, Lệ Chi góp phần làm cho không khí ngày hội thêm ấm áp bằng chính những nụ cười rạng rỡ, tinh thần tình nguyện. Lệ Chi chia sẻ, cảm thấy may mắn khi được chứng kiến niềm hân hoan của người dân từ khắp mọi miền đổ về Ba Đình, và hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé vào niềm vui chung đó.

Thanh niên tình nguyện tiếp nước người dân xem diễu binh, diễu hành Ảnh: CTV

Tạ Lệ Chi (trái ảnh) và Hoàng Thị Thu Trang tham gia tình nguyện dịp kỷ niệm 2/9.

﻿ Ảnh: Xuân Tùng

Với Thu Trang, trở thành tình nguyện viên dịp đại lễ càng thêm đặc biệt hơn để bước vào năm cuối đại học, “dấu mốc trong hành trình sinh viên tình nguyện”. Cô cho hay, khoảng cách gần 30 cây số, di chuyển từ nhà ở Đan Phượng (Hà Nội) đến điểm thực hiện hoạt động tình nguyện, là cơ hội để cảm nhận, tự hào hơn về đất nước.

Đó là những con đường rực rỡ màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc; những bài hát cách mạng, về tình yêu quê hương đất nước, về tuổi trẻ sôi nổi… “Chính những điều này đã giúp tôi có thêm động lực, cũng như thấy may mắn khi trở thành tình nguyện viên được hoà vào không khí lịch sử của đất nước, được đóng góp cho cộng đồng”, Thu Trang nói.

Yêu nước từ hành động đẹp

Buổi hợp luyện diễu binh diễu hành kết thúc, Phạm Thiên Trang (SN 1995) với trang phục cờ đỏ sao vàng, lặng lẽ thu gom vỏ chai, túi nilon, áo mưa vương lại ở góc phố Trần Phú - Hùng Vương. Nói về hành động này, Trang chia sẻ “đơn giản từ suy nghĩ nên làm điều gì đó có ích, đúng với ngày hội yêu nước”.

Trang hiện làm ở công ty công nghệ ở Hà Nội, đã xin nghỉ phép để “trẩy hội non sông”. “Hoành tráng”, “tự hào” là cảm xúc trào dâng khi cô có mặt sớm trên phố Hùng Vương và chứng kiến sức mạnh và vẻ đẹp của các khối diễu binh, diễu hành, của dàn khí tài hiện đại.

Đặc biệt, niềm tự hào ấy còn được kết nối, dâng trào từ cuộc gặp tình cờ. “Tôi may mắn khi được làm quen và trò chuyện với cô Thu ở Chương Mỹ, từng công tác trong quân đội và tham gia diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 40 năm Quốc khánh 2/9, năm 1985. Từ đó, cảm nhận thêm sự phát triển của đất nước, sự đóng góp, hy sinh của thế hệ cha anh”, Thiên Trang nói.

Dịp này, các chiến dịch truyền thông và hành trình mang tên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Tự hào Việt Nam” của tổ chức Đoàn, Hội lan tỏa mạnh mẽ, tạo thành “trend” trong giới trẻ, các nhà sáng tạo nội dung hưởng ứng trên các không gian ảo và thực. Đồng thời, nhiều hoạt động về nguồn, tri ân, kể chuyện lịch sử - văn hóa, gặp gỡ nhân chứng lịch sử… và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, được triển khai trên khắp dải đất hình chữ S. Tại Hà Nội, Thành Đoàn đã huy động, tổ chức lực lượng 8.800 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, sinh viên thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Công việc được thực hiện trên địa bàn rộng trải dài từ khán đài tại Quảng trường Ba Đình đến hơn 10km đường phố trên các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Cùng với Phạm Thiên Trang, nhiều bạn trẻ khác trong “biển người” theo dõi diễu binh, diễu hành dịp 2/9 cũng đã thể hiện tình yêu nước, trách nhiệm bằng rất nhiều hành động đẹp, văn minh. Họ đến với ngày hội của non sông không chỉ để xem, để cổ vũ, mà còn để cống hiến.

Một hành động nhặt rác, một cử chỉ giúp đỡ người bên cạnh, một ý thức giữ gìn trật tự chung, trân trọng lá cờ Tổ quốc… hay chia sẻ hình ảnh đẹp, câu chuyện hay khi xem diễu binh, diễu hành lên không gian mạng, góp phần tạo nên sắc màu tự hào Việt Nam trong dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 thật sự trọn vẹn, ý nghĩa và văn minh.