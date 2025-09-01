Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Vang tiếng ghita của các bạn trẻ hòa chung khí thế chờ xem diễu binh, diễu hành A80

Xuân Tùng

Xuân Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tinh thần tự hào dân tộc, muốn hòa mình vào khí thế ngày hội lớn của đất nước đã kết nối nhóm bạn trẻ cùng chơi ghi ta, cùng hát vang chờ xem diễu binh, diễu hành A80.

Giữa dòng người đón đợi sự kiện A80, nhóm bạn trẻ Nguyễn Dương Nhật Quang cùng khuấy động không khí bằng tiếng ghita bập bùng và những lời ca tuổi trẻ.

Họ hát vang “Nối vòng tay lớn”, “Cô gái mở đường”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”… và nhiều những bài hát người trẻ đang yêu thích.

Nhóm bạn trẻ là học sinh THPT đàn hát trên phố Điện Biên Phủ tối 1/9. Clip: Xuân Tùng

Điều thú vị, gần chục bạn quây quần bên “tay ghita” Nhật Quang đến từ những trường, lớp khác nhau. Họ tình cờ quen biết.

Cả nhóm tâm đắc: “Chúng em được kết nối từ niềm tự hào Việt Nam và qua từng cơn mưa nặng hạt”.

Nhật Quang (SN 2008) đã có 8 năm gắn bó với ghita. Cậu mang theo cây đàn với mong muốn góp thêm tiếng đàn, tiếng hát trong thời gian chờ đợi diễu binh diễu hành; cũng như thể hiện tinh thần nhiệt huyết của người trẻ.

mxt-0333.jpg
Cả nhóm hát vang "Nối vòng tay lớn".
﻿Ảnh: Xuân Tùng

Nhật Quang chia sẻ, nhóm nhỏ ban đầu là các bạn học cùng trường THPT Xuân Phương (Xuân Phương, Hà Nôi) là Tạ Thanh Thảo, Đặng Hoàng Minh, Nguyễn Thái An, Nguyễn Vinh Hiển.

Chính không khí, sự cởi mở của nhóm đã có thêm nhiều bạn trẻ khác nhập hội, như Nguyễn Thanh Phương (Trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội), Lê Phương Anh (THPT Quang Trung, Đống Đa) nhập nhóm.

Là một thành viên trong nhóm, Tạ Thanh Thảo chia sẻ động lực để họ sẵn sáng dậy sớm từ 6h sáng để di chuyển đến phố Điện Biên Phủ và thức đêm chờ đón sự kiện A80.

“Đây là sự kiện lớn của đất nước, không chỉ riêng chúng em mà cả nhiều bạn trẻ khác đều mong muốn được hòa mình vào khí thế lịch sử này”, Thanh Thảo chia sẻ.

Thanh Thảo cho biết thêm, điều thú vị chính khí thế của sự kiện, cơn mưa nặng hạt… đã kết nối những bạn trẻ đến từ những trường, nhóm khác nhau, cùng trò chuyện cùng ca hát để có thêm kỷ niệm của tháng năm tuổi trẻ.

Xuân Tùng
#A80 #GenZ #Ghita #Diễu binh #Diễu hành #Tự hào Việt Nam #Quốc khánh 2/9

