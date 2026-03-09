Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc tại Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
TPO - Làm việc với Đắk Lắk về công tác chuẩn bị bầu cử, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia lưu ý địa phương không được lơ là, chủ quan; tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho ngày bầu cử.

Sáng 9/3, Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia do ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 38, tổ dân phố 5 Tự An, phường Buôn Ma Thuột. Tại đây, đoàn kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, nội quy phòng bỏ phiếu; kiểm tra thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ và công tác hướng dẫn cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu.

Khu vực bỏ phiếu số 38 có hơn 3.110 cử tri thuộc tổ dân phố 5 và tổ dân phố 8 tham gia bầu cử. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng quy định.

z7602183004787-0f5446e79577b0ded4d04298bf07d7f5-4542.jpg
Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 38, tổ dân phố 5 Tự An, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Qua kiểm tra, Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động của địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử. Đồng thời đề nghị địa phương lưu ý công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối tại khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp, bố trí người hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định; đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi trong tầng lớp Nhân dân hướng về Ngày hội non sông.

Ngay sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk về tình hình chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.

Đắk Lắk hiện có hơn 2,4 triệu cử tri với 2.120 khu vực bỏ phiếu; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, quy trình bầu cử được rà soát, tập huấn thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Dự kiến địa phương bầu 15 đại biểu Quốc hội, 84 đại biểu HĐND tỉnh và 2.445 đại biểu HĐND cấp xã.

Tại buổi làm việc, ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia ghi nhận tinh thần chủ động của Đắk Lắk trong triển khai bầu cử.

z7602349092122-d353848be277ea804bf5671d3c9fd215.jpg
Ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, làm việc với tỉnh Đắk Lắk.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Đắk Lắk có địa bàn rộng, nhiều vùng sâu, vùng xa và đông đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Đắk Lắk cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Hội đồng Bầu cử quốc gia; tăng cường nắm chắc tình hình cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, bố trí lực lượng hướng dẫn cử tri thực hiện đúng quy trình bầu cử.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #bầu cử #Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

