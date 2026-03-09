Hai tàu cá cùng 70 ngư dân Quảng Ngãi hỏng máy, đang cầu cứu giữa biển

TPO - Hai tàu cá của ngư dân xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cùng 70 ngư dân đang hành nghề câu mực xà trên biển bất ngờ bị hỏng máy, phải thả trôi tự do trong điều kiện thời tiết có gió lớn.

Trưa 9/3, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện tàu của Vùng 4 hải quân đang ra hỗ trợ tàu cá QNg 95157 TS, đồng thời đơn vị cũng đang triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu QNg 90459 TS.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá QNg 95157 TS do ông Bùi Hầu làm chủ, ông Bùi Minh Long (36 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 34 ngư dân, hành nghề câu mực xà.

Tàu xuất bến ngày 3/3. Đến đêm 5/3, khi đang hoạt động trên biển thì tàu bất ngờ bị hỏng máy tại khu vực có tọa độ khoảng 112 độ bắc, 111 độ đông. Do không khắc phục được sự cố, tàu phải thả trôi tự do trên biển.

Theo gia đình các ngư dân, hiện khu vực tàu gặp nạn có gió lớn nên rất nguy hiểm cho người và phương tiện. Gia đình đã báo cáo sự việc đến UBND xã Bình Sơn, Trạm kiểm soát biên phòng Bình Thạnh, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi và Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Sơn để nhờ hỗ trợ.

Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cho biết, vào lúc 16h50 ngày 8/3, tàu cá QNg 95157 TS đang trôi tại tọa độ 12°39′N - 111°50′E, cách đông đông bắc Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 100 hải lý. Thời tiết khu vực có gió đông bắc cấp 4.

Trong khi đó, một tàu cá khác của ngư dân Quảng Ngãi cũng đang thả trôi trên biển. Đó là tàu QNg 90459 TS do ngư dân Ngô Văn Cần (54 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 36 ngư dân, cũng hành nghề câu mực xà.

Tàu câu mực của ngư dân xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần.

Tàu QNg 90459 TS xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh ngày 28/2. Đến ngày 6/3, tàu bị hỏng máy giữa biển. Sau khi sửa chữa tạm thời, các ngư dân cho tàu chạy vào bờ. Tuy nhiên, đến sáng 9/3, tàu tiếp tục bị hỏng máy và không thể khắc phục nên buộc phải thả trôi tự do trên biển.

Theo thuyền trưởng Ngô Văn Cần, thời điểm hiện tại tàu đang cách đất liền khu vực Vũng Rô khoảng 40 hải lý. Gia đình chủ tàu đã báo cáo sự việc đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh và chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ.

Trước tình hình trên, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai và các lực lượng liên quan để phối hợp hỗ trợ.

Cụ thể, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam được yêu cầu tiếp tục phát thông báo hàng hải, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng và địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ tàu gặp sự cố.

Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu chuẩn bị tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 273 sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai cùng Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng được đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chủ tàu, triển khai các biện pháp hỗ trợ. Các tàu cá đang hoạt động trong khu vực cách tàu gặp sự cố từ 2 - 10 hải lý cũng được kêu gọi tiếp cận để hỗ trợ các tàu bị nạn.

Bộ Tham mưu Hải quân và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã thông báo cho các phương tiện của đơn vị đang hoạt động gần khu vực tàu gặp sự cố để chủ động có biện pháp hỗ trợ khi cần thiết.