Tàu cá chìm khi vào cửa Nhật Lệ, luồng cạn đe dọa sinh kế ngư dân

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, đã có 2 tàu cá bị chìm khi đang vào cửa Nhật Lệ (Quảng Trị). Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng luồng lạch cửa biển bị bồi lấp, gây nguy hiểm cho ngư dân, tàu thuyền và đe dọa sinh kế của hàng nghìn ngư dân địa phương.

Hiện trường tàu bị chìm và công tác cứu hộ.

Sáng 9/3, thông tin từ lực lượng Biên phòng cho biết vừa kịp thời cứu nạn các thuyền viên trên một tàu cá bị lật khi đang vào cửa Nhật Lệ.

Cụ thể, lúc 6 giờ 05 phút cùng ngày, tàu cá QB-11064 TS do ông Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1973, trú phường Đồng Hới) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 5 thuyền viên đang trên đường từ biển trở về thì gặp sự cố tại khu vực cửa Nhật Lệ. Khi tàu tiến vào cửa biển, sóng lớn kết hợp luồng lạch cạn khiến tàu bị lật nghiêng, chìm một nửa.

Bốn thuyền viên được tàu cá hoạt động gần đó kịp thời cứu vớt, riêng thuyền trưởng Nguyễn Tiến Hoàng bám lại trên tàu đang bị chìm. Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều động xuồng ST660 cùng tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, lực lượng cứu nạn đã đưa thuyền trưởng lên xuồng an toàn.

Sau đó, lực lượng biên phòng phối hợp cùng các tàu cá của ngư dân dùng dây chằng buộc, lật lại tàu bị nạn và bơm nước để kéo vào bờ sửa chữa. Con tàu dài hơn 13 m, hành nghề lưới rê, vừa xuất bến đi khai thác hải sản từ chiều hôm trước.

Đáng chú ý, đây không phải là sự cố đầu tiên xảy ra tại khu vực cửa Nhật Lệ trong thời gian gần đây. Chỉ cách đây mấy ngày, một tàu cá khác cũng bị chìm khi đang ra vào cửa biển này do mắc cạn, khiến một ngư dân mất tích và sau đó được phát hiện tử vong.

Lực lượng Biên phòng tiếp cận cứu thuyền trưởng đang ở lại trên tàu một mình.

Theo ngư dân địa phương, cửa Nhật Lệ thời gian qua liên tục bị bồi lấp, hình thành các doi cát khiến luồng tàu ngày càng cạn và khó nhận biết. Vào những thời điểm thủy triều thấp hoặc khi có sóng lớn, tàu cá ra vào rất dễ bị mắc cạn, lật úp.

Cửa Nhật Lệ là nơi hàng trăm tàu cá của ngư dân Đồng Hới và vùng lân cận ra vào mỗi ngày. Nếu tình trạng bồi lấp không được xử lý kịp thời, nguy cơ tai nạn hàng hải sẽ còn tiếp diễn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đánh bắt và sinh kế của ngư dân ven biển.