Thi công trở lại dự án thoát lũ 85 tỷ đồng bị nghẽn do 1 hộ dân ‘án ngữ’ mặt bằng

TPO - Sau nhiều tháng đình trệ vì vướng căn nhà của một hộ dân lấn chiếm đất công, hạng mục đường gom và nút giao cầu Mỹ An - Quốc lộ 49 thuộc dự án tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê (TP. Huế) đã được thi công trở lại khi mặt bằng vừa mới được bàn giao.

Ngày 8/3, ông Trương Văn Giang - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP. Huế cho biết, đơn vị nhà thầu đã triển khai thi công trở lại hạng mục còn dang dở của dự án tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê sau thời gian dài bị ngưng trệ do vướng giải phóng mặt bằng tại phường Dương Nỗ.

Điểm nghẽn giải phóng mặt bằng hạng mục cuối thuộc dự án tiêu thoát lũ trị giá 85 tỷ đồng tại Huế đã được tháo gỡ. Ảnh: N.V

Theo ông Giang, phần hạng mục dang dở dự kiến sẽ thi công hoàn thành dứt điểm vào cuối tháng 3 này.

Dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT TP. Huế làm chủ đầu tư, có tổng mức vốn khoảng 85 tỷ đồng, khởi công cuối năm 2021, gồm các hạng mục nạo vét dòng chảy, xây dựng kè chống sạt lở bờ sông, cầu Mỹ An và hệ thống nút giao kết nối với Quốc lộ 49 qua phường Dương Nỗ.

Mặt bằng này từng bị một hộ dân lấn chiếm sau khi đã được nhà nước thực hiện chính sách di dời ra khỏi hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 49 và bố trí đất tái định cư. Ảnh: N.V

Sau gần 4 năm triển khai, nhiều hạng mục chính đã hoàn thành. Tuy nhiên, hạng mục mở rộng đường gom và hoàn thiện nút giao từ Quốc lộ 49 lên cầu Mỹ An tại tổ dân phố Mỹ An (phường Dương Nỗ) phải dừng thi công kéo dài do vướng một căn nhà nằm “án ngữ” trong phạm vi dự án.

Căn nhà này thuộc hộ ông Dương Thanh Lững, nằm trên diện tích khoảng 40,5m2, tại thửa đất số 33 theo bản đồ quy hoạch thu hồi đất. Theo UBND phường Dương Nỗ, khu đất này do Nhà nước quản lý, nằm trong diện phải thu hồi để thực hiện dự án.

Mặt bằng bị lấn chiếm kéo dài khiến dự án bị ngưng trệ trong nhiều tháng, cừ cọc bê tông nằm chất đống. Ảnh: N.V

Khoảng 10 năm trước, trong quá trình giải phóng mặt bằng hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 49, UBND huyện Phú Vang (cũ) đã bố trí cho gia đình ông Lững một lô đất tái định cư rộng 158m2 tại thôn Mỹ An. Tuy nhiên sau khi nhận đất và xây nhà, gia đình đã bán lại lô đất này rồi quay về vị trí cũ để sinh sống, buôn bán.

Khi giải phóng mặt bằng triển khai dự án kè sông, đường gom Quốc lộ 49, chính quyền địa phương nhiều lần thông báo trường hợp hộ ông Lững không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ hay bố trí tái định cư theo quy định.

Đơn vị nhà thầu đã tập kết xe máy tiến hành san ủi, cải tạo mặt bằng để tiếp tục xây dựng đoạn kè sông Phổ Lợi và phần đường gom còn lại. Ảnh: N.V

Việc chậm bàn giao mặt bằng khiến đoạn đường gom và nút giao cầu Mỹ An - Quốc lộ 49 dang dở kéo dài, dù các hạng mục khác của dự án đã hoàn thành. Thời gian qua, phương tiện lưu thông từ trung tâm TP. Huế về ven biển Thuận An khi qua khu vực này phải chuyển làn đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau quá trình vận động, đến nay, gia đình ông Dương Thanh Lững đã thu dọn tài sản, rời đi nơi khác sinh sống và bàn giao mặt bằng. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế đã tiếp nhận khu đất, bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư để tiếp tục thi công.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà cấp 4 rộng hơn 40m2 cùng quán bán thịt bò của gia đình ông Lững đã được tháo dỡ. Máy móc đã được nhà thầu huy động san ủi, cải tạo mặt bằng để tiếp tục xây dựng đoạn kè sông Phổ Lợi và phần đường gom còn lại, đồng thời thi công hoàn thiện nút giao dẫn lên cầu Mỹ An.