Doanh nghiệp sản xuất trước áp lực xăng dầu, tỷ giá bật tăng

TPO - Giá xăng dầu leo thang cùng với đồng USD mạnh lên đang tạo sức ép mới đối với nhiều ngành sản xuất trong nước. Không chỉ chi phí vận chuyển tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp còn phải đối mặt với việc giá nguyên liệu nhập khẩu tăng trong bối cảnh thị trường tiêu thụ chưa thực sự phục hồi.

Tỷ giá tăng nhanh

Căng thẳng quân sự tại Trung Đông đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Ở trong nước, chỉ sau hai kỳ điều hành liên tiếp trong vòng một tuần, giá xăng RON95 đã tăng gần 7.000 đồng/lít, còn dầu diesel tăng mạnh hơn, tổng mức tăng lên tới trên 10.000 đồng/lít.

Bên cạnh chi phí nhiên liệu leo thang, nhiều doanh nghiệp còn phải đối mặt với việc đồng USD tăng giá, khiến nguyên, nhiên liệu nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn.

Sáng 10/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.059 đồng/USD, tăng 2 đồng so với sáng qua. Với biên độ 5% theo tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được niêm yết giá mua - bán USD trong biên độ 23.806 - 26.311 đồng/USD. Một số ngân hàng thương mại lớn niêm yết giá USD quanh mức 26.041-26.311 đồng/USD (mua - bán), tăng khoảng 40 đồng ở chiều mua và 2 đồng ở chiều bán so với sáng qua.

Ông Trần Văn Lĩnh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản và thương mại Thuận Phước - cho biết, doanh nghiệp đang chịu tác động đồng thời từ giá nhiên liệu và tỷ giá. Theo ông Lĩnh, khi giá dầu tăng mạnh, chi phí logistics của ngành thủy sản lập tức bị đẩy lên ở nhiều khâu trong chuỗi vận chuyển và bảo quản.

Doanh nghiệp thủy sản đối mặt nhiều áp lực khi chi phí tăng cao.

Chi phí vận chuyển container lạnh đường bộ từ nhà máy ra cảng đã tăng khoảng 8-12%, tương đương mỗi container tăng thêm 2-3 triệu đồng so với trước khi giá dầu tăng mạnh. Trong khi đó, các hãng tàu biển cũng bắt đầu điều chỉnh phụ phí nhiên liệu khiến cước vận tải biển cước tàu biển tăng thêm từ 2.000-4.000 USD cho mỗi container trên nhiều tuyến xuất khẩu.

Ngoài chi phí vận chuyển, ông Lĩnh cho biết, doanh nghiệp còn chịu thêm áp lực từ biến động tỷ giá, khiến chi phí nhập khẩu thức ăn thủy sản, phụ gia chế biến, bao bì và một số nguyên liệu đầu vào trở nên đắt đỏ hơn.

“Hiện công ty vẫn phải nhập khẩu một số nguyên liệu thủy sản để phục vụ chế biến sâu và tái xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản nhằm bảo đảm nguồn hàng ổn định cho các đơn hàng xuất khẩu. Doanh nghiệp đang phải rà soát lại toàn bộ chi phí vận chuyển và nguyên liệu.

Giá dầu tăng khiến cước logistics, vận tải biển và kho lạnh đều tăng, còn tỷ giá tăng làm chi phí nhập khẩu đội lên. Trong khi đó, khách hàng quốc tế rất nhạy cảm với giá. Nếu tăng giá bán sẽ khó giữ đơn hàng, còn giữ giá thì lợi nhuận bị thu hẹp,” ông Lĩnh chia sẻ.

Đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cho biết, hạt nhựa nguyên sinh nguyên liệu đầu vào chính của ngành chủ yếu được nhập khẩu và thanh toán bằng USD, trong khi giá hạt nhựa thường biến động theo giá dầu thế giới.

Khi cả giá dầu và tỷ giá cùng tăng, chi phí nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp bị đẩy lên nhanh chóng. Trong bối cảnh sức mua trên thị trường chưa phục hồi mạnh, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm chi phí, tối ưu sản xuất để hạn chế tác động đến giá bán sản phẩm.

Doanh nghiệp khó xoay xở

Đại diện Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam cho hay, các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đang chịu sức ép chi phí rõ rệt khi giá xăng dầu và tỷ giá USD cùng tăng trong thời gian gần đây.

Thức ăn chăn nuôi của Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu như ngô, khô đậu tương, lúa mì… với tỷ lệ lên tới 60-70%. Khi tỷ giá USD tăng, chi phí nhập khẩu các loại nguyên liệu này lập tức tăng theo. Đồng thời, giá xăng dầu tăng cũng khiến chi phí vận chuyển nguyên liệu từ cảng về nhà máy và phân phối thức ăn tới các trang trại tăng đáng kể.

Doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi đối diện với sức ép kép chi phí khi giá nhiên liệu và tỷ giá tăng.

“Thức ăn chăn nuôi có đặc thù khối lượng rất lớn. Chỉ cần giá nhiên liệu tăng vài phần trăm là chi phí logistics đã tăng lên đáng kể. Khi cộng thêm tác động từ tỷ giá, chi phí sản xuất của doanh nghiệp bị đội lên khá nhanh,” vị này cho hay.

Theo TS. Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài chính, khi giá năng lượng tăng cùng lúc với đồng USD mạnh lên, nền kinh tế có thể chịu áp lực “lạm phát nhập khẩu”. Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu phải thanh toán bằng USD. Khi tỷ giá tăng và giá năng lượng cũng tăng, chi phí sản xuất sẽ bị đẩy lên theo hai hướng cùng lúc.