Dầu thô vượt 100 USD/thùng, dự báo giá xăng trong nước tiếp tục tăng

Dương Hưng
TPO - Căng thẳng quân sự tại Trung Đông đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu bị tác động khi giá dầu thô vượt mốc 100 USD/thùng, tăng mạnh so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát. Diễn biến này đang tạo áp lực lớn lên công tác điều hành giá xăng dầu trong nước.

Theo dữ liệu thị trường năng lượng quốc tế, trong phiên giao dịch đầu tuần (9/3), giá dầu Brent giao dịch quanh 109,5 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng vượt 109 USD/thùng. Đây là mức cao nhất của thị trường dầu kể từ năm 2022.

So với thời điểm trước khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran nổ ra vào cuối tháng 2, giá dầu đã tăng rất mạnh. Cụ thể, vào khoảng 20/2, dầu Brent chỉ quanh 71-72 USD/thùng, còn dầu WTI khoảng 66-67 USD/thùng. Như vậy, chỉ sau hơn hai tuần, giá dầu Brent đã tăng khoảng 36-38 USD/thùng, trong khi WTI tăng hơn 40 USD/thùng, tương đương mức tăng khoảng 50-60%.

Đà tăng mạnh này chủ yếu xuất phát từ lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn khi căng thẳng quân sự lan rộng tại Trung Đông. Thị trường đặc biệt quan ngại rủi ro vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này cũng có thể khiến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu rơi vào trạng thái căng thẳng.

Nhiều tổ chức tài chính quốc tế cảnh báo nếu xung đột kéo dài hoặc lan rộng sang các nước sản xuất dầu trong khu vực, giá dầu có thể tiếp tục leo lên 120 USD/thùng hoặc cao hơn trong thời gian tới.

xang-dau-1-compresse.jpg
Giá dầu thế giới tăng vượt 100 USD/thùng khiến giá xăng trong nước dự báo tiếp tục tăng trong những ngày tới.

Trước áp lực giá năng lượng thế giới tăng mạnh, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo sửa đổi quy định về kinh doanh xăng dầu nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành thị trường. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất tăng mức trích sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thêm khoảng 20% trong các kỳ điều hành khi giá thế giới biến động mạnh, nhằm tạo dư địa để giảm mức tăng của giá bán lẻ trong nước và hạn chế tác động lan tỏa tới chi phí sản xuất, vận tải.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất cho phép doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu được quyền điều chỉnh giá bán trong một biên độ nhất định so với giá cơ sở, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào mức giá điều hành tập trung như hiện nay. Theo cơ chế này, thương nhân bán lẻ sẽ thực hiện kê khai và điều chỉnh giá theo phương pháp, nguyên tắc do cơ quan quản lý ban hành, đồng thời phải công bố và niêm yết giá công khai trong hệ thống phân phối.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng liên tục, các doanh nghiệp dự báo, giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 12/3 tới có thể tăng mạnh.

Theo dữ liệu theo dõi giá năng lượng, xăng RON95 có thể tăng khoảng 5.300 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng hơn 4.100 đồng/lít, trong khi dầu diesel có thể tăng tới hơn 7.300 đồng/lít nếu xu hướng giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở vùng trên 100 USD/thùng. Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, mức tăng có thể thay đổi.

Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một trong những đợt tăng mạnh nhất của giá xăng dầu trong nhiều năm gần đây.

Dương Hưng
