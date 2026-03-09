Máy đo nhiệt độ tại THB Việt Nam được nhiều doanh nghiệp ứng dụng trong sản xuất

Trong các dây chuyền sản xuất, việc kiểm soát nhiệt độ đóng vai trò quan trọng giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm, duy trì sự ổn định, an toàn cho nhà máy và con người. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn máy đo nhiệt độ do THB Việt Nam cung cấp - đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm phân phối thiết bị đo lường cho các khu công nghiệp, nhà máy hay các xưởng sản xuất trên toàn quốc.

Các dòng máy đo nhiệt độ chuyên dùng trong hoạt động sản xuất

Ở mỗi dây chuyền, mỗi khu vực sản xuất có yêu cầu phương pháp đo nhiệt độ khác nhau. Vì vậy, các doanh nghiệp thường kết hợp nhiều dòng dụng cụ đo nhiệt độ nhằm kiểm soát nhiệt độ hiệu quả trong toàn bộ hệ thống vận hành.

Đầu tiên là dòng súng bắn nhiệt độ đo không cần tiếp xúc, cho kết quả nhanh và chính xác được dùng tại nhiều công ty sản xuất. Các sản phẩm có dải đo rộng từ khoảng -50°C đến đến hơn 1000°C, độ chính xác cao giúp kỹ thuật viên kiểm tra nhiệt độ tại động cơ, tủ điện, ổ bi, băng tải hoặc đường ống đang hoạt động. Với chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả cao, máy bắn nhiệt độ được doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn trong công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

Súng bắn nhiệt độ hồng ngoại đo nhanh, chính xác

Tiếp đến là dòng camera nhiệt hiện đại hiển thị kết quả đo và hình ảnh nhiệt trực quan của toàn bộ khu vực kiểm tra. Các sản phẩm camera nhiệt hiện nay có độ phân giải nhiệt từ 160×120 đến 320×240 pixel, dải đo nhiệt độ rộng -20°C đến hơn 1000°C với độ chính xác cao giúp phát hiện những thay đổi cực nhỏ.

Camera nhiệt đo và cung cấp các hình ảnh nhiệt rõ nét, dễ quan sát

Camera cảm biến nhiệt thường được sử dụng để kiểm tra tủ điện, trạm biến áp, dây chuyền sản xuất, đường ống công nghiệp hoặc hệ thống HVAC trong nhà máy. Thiết bị giúp doanh nghiệp phát hiện sớm điểm nóng bất thường của máy móc giúp hạn chế sự cố dừng máy đột ngột, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn vận hành. Hiện nay, các dòng camera nhiệt bán chạy đến từ những thương hiệu uy tín như FLIR, Testo, Bosch…

Máy đo nhiệt độ tiếp xúc cũng là dòng thiết bị được nhiều doanh nghiệp sử dụng trong quá trình kiểm tra và kiểm soát nhiệt độ vật liệu. Máy hoạt động bằng cách sử dụng đầu dò nhiệt điện tiếp xúc trực tiếp với bề mặt cần đo.

Nhờ khả năng đo chính xác, đo nhiệt độ lên tới 1000°C, thiết bị được sử dụng phổ biến trong ngành luyện kim, sản xuất vật liệu, phòng thí nghiệm, chế biến thực phẩm và bảo trì thiết bị công nghiệp.

Lý do nhiều doanh nghiệp lựa chọn dụng cụ đo nhiệt độ tại THB Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp sản xuất ưu tiên thiết bị đo nhiệt độ từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo độ chính xác và độ bền trong môi trường công nghiệp. Nhờ cung cấp sản phẩm chính hãng và dịch vụ chuyên nghiệp, THB Việt Nam được nhiều nhà máy và công ty tin tưởng lựa chọn.

Phân phối đa dạng thiết bị đo nhiệt độ chính hãng

THB Việt Nam đã và đang là đại lý phân phối chính hãng nhiều dòng thiết bị đo nhiệt độ đến từ các thương hiệu lớn như Bosch, Testo, Fluke, Extech, Total Meter… với độ chính xác cao và độ bền ổn định. Đơn vị phân phối đa dạng sản phẩm với đầy đủ chứng từ CO - CQ kèm theo.

THB Việt Nam phân phối các loại máy đo nhiệt độ chính hãng

Chính sách bảo hành minh bạch, giá cạnh tranh

Các thiết bị đo nhiệt độ tại THB Việt Nam đều là hàng chính hãng, được áp dụng chế độ bảo hành minh bạch theo tiêu chuẩn của hãng. Bên cạnh đó, mức giá cạnh tranh giúp doanh nghiệp dễ dàng đầu tư thiết bị chất lượng phục vụ hoạt động sản xuất.

Dịch vụ chuyên nghiệp, tư vấn tận tâm

THB Việt Nam sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn chi tiết để khách hàng lựa chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đồng thời, đơn vị còn mang đến dịch vụ hậu mãi, tư vấn kỹ thuật sau mua, hướng dẫn sử dụng chi tiết. Công ty cũng áp dụng miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 1 triệu đồng trong bán kính 5 km, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thuận tiện hơn trong quá trình mua sắm thiết bị.

Thông tin liên hệ và đặt mua máy đo nhiệt độ tại THB Việt Nam

Hiện tại, THB Việt Nam đã và đang phát triển hệ thống mua hàng trên toàn quốc để các công ty, đơn vị dễ dàng đặt mua máy nhanh chóng với mức chi phí thấp.

Thông tin liên hệ như sau:

Showroom tại Hà Nội

● Địa chỉ: 579 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh, TP Hà Nội

● Hotline: 0916610499

Showroom tại Thành phố Hồ Chí Minh

● Địa chỉ: 275F Lý Thường Kiệt, P. Phú Thọ, TP HCM

● Hotline/Zalo : 0918132242

Đặt hàng trực tuyến

● Thbvietnam.com

● Maydochuyendung.com