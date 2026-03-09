Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Vận tải đường sắt thiệt hại nặng nề do sà lan đâm cầu Ghềnh

Mạnh Thắng
TPO - Vụ việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến biểu đồ chạy tàu toàn tuyến, gây thiệt hại cho vận tải đường sắt trên 40 tỷ đồng và dự kiến đến ngày 20/3 thiệt hại thêm 140 tỷ đồng.

Thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, tính đến ngày 9/3 ngành vận tải đường sắt đã thiệt hại trên 40 tỷ đồng do sự cố sà lan đâm va vào dầm cầu Ghềnh (km 1699 + 860, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM đoạn qua phường Trấn Biên, Đồng Nai).

cau-ghenh.jpg
Ngành đường sắt đã phong tỏa cầu Ghềnh.

Theo đó, sau khi xảy ra vụ sà lan NB-8437 đâm va vào cầu Ghềnh gây hư hại kết cấu cầu, ngành đường sắt đã dừng chạy các đoàn tàu khách, tàu hàng qua Khu gian Biên Hòa - Dĩ An, thay đổi phương án tổ chức chạy tàu. Vụ việc đã ảnh hưởng trực tiếp đến biểu đồ chạy tàu toàn tuyến.

Về vận tải hành khách (sơ bộ đến 8h ngày 8/3), hàng ngày bãi bỏ 2 đoàn tàu khách Thống nhất, 6 đoàn tàu khách khu đoạn. Số lượng vé trả lại các tàu trên tuyến Hà Nội - TPHCM là trên 10.000 vé (hủy vé bình quân 2.000 vé/ngày). Chạy tàu chuyển tải Chuyển tải 23 đoàn tàu khách giữa Biên Hòa - Dĩ An, 1 đoàn tàu khách Biên Hòa - Sài Gòn (9.000 lượt). Chạy tàu chuyển tải hành khách từ Sài Gòn đến Dĩ An: 18 đoàn (82 lượt); Chuyển tải 160 tấn hành lý.

cau-ghenh-4.jpg
Hành khách được trung chuyển tại ga Biên Hòa.

Vận tải hàng hóa, bãi bỏ 3 đôi tàu chuyên tuyến/ngày, 2 đoàn tàu hàng khu đoạn; Giải thể dọc đường 6 đoàn tàu hàng chuyên tuyến; 2 đoàn tàu hàng khu đoạn. Ước tính mỗi ngày giảm 6.000 tấn hàng. Tăng chi phí do cự ly chuyển tải bằng ô tô. Làm chậm tất cả các đoàn tàu từ Nha Trang đến Tháp Chàm - Sài Gòn và chậm tiếp các ngày tiếp theo. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, dự kiến đến ngày 20/3, ước tính thiệt hại thêm do sự cố này khoảng 140 tỷ đồng.

Mạnh Thắng
#đường sắt #cầu Ghềnh #sà lan #thiệt hại #tàu hỏa #đồng Nai

