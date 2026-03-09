Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Đề xuất 29.000 tỷ làm 120 km cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên

Quốc Nam
TPO - Theo đề xuất của tỉnh Lạng Sơn, tuyến cao tốc nối với Thái Nguyên có chiều dài khoảng 120 km, tổng mức dự kiến đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề xuất xây dựng tuyến cao tốc kết nối Lạng Sơn - Thái Nguyên để đưa Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, đây là tuyến cao tốc thuộc trục cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Hà Giang với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 355 km, trong đó đoạn Tuyên Quang - Hà Giang dài 165 km đã được đưa vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên có điểm đầu giao với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (tỉnh Lạng Sơn). Điểm cuối giao với đường cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên).

tp-quocnam-1.jpg
Lạng Sơn đang xây dựng hai tuyến cao tốc kết nối với Khu kinh tế cửa khẩu sầm uất với Trung Quốc. Ảnh: Quốc Nam.

Tuyến cao tốc này có chiều dài toàn tuyến khoảng 120 km, trong đó đoạn qua tỉnh Lạng Sơn dài khoảng 70 km; đoạn qua tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 50 km. Quy mô cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng. UBND tỉnh Lạng Sơn dự kiến thực hiện đầu tư tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên trong giai đoạn 2026-2030, bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Sau khi nhận được đề xuất, Bộ Xây dựng đã có văn bản truyền đạt ý kiến gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về dự án trên. Theo đó, Bộ Xây dựng thông tin hiện nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, trong đó đã bổ sung cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên vào quy hoạch. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn rà soát, cập nhật tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên vào quy hoạch tỉnh Lạng Sơn làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

“Trường hợp tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên được bổ sung vào quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư công để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận giao 1 địa phương làm cơ quan chủ quản”, Bộ Xây dựng nêu rõ và cho biết, trong quá trình rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ theo quy hoạch tổng thể quốc gia, Bộ Xây dựng sẽ xem xét đánh giá khả năng bổ sung các tuyến cao tốc này.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng thông tin hiện nay, kết nối giao thông đường bộ được thực hiện thông qua các tuyến cao tốc hướng tâm với Thủ đô Hà Nội, tuyến vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Song theo Bộ Xây dựng, để thúc đẩy kết nối giữa hai địa phương, việc nghiên cứu quy hoạch tuyến cao tốc kết nối tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Thái Nguyên là cần thiết.

Hiện tại Lạng Sơn đang trong quá trình thi công hai tuyến cao tốc là Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng nối các tỉnh Cao Bằng - Lạng Sơn và trục cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh - Lạng Sơn. Hai tuyến cao tốc này khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển kinh tế, hạ tầng cho vùng kinh tế cửa khẩu biên giới Lạng Sơn đầy sôi động. Cùng với đó, tạo không gian mở cho tuyến hành lang biên giới kết nối theo trục Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh và khu vực kinh tế phía Bắc với trung tâm Hà Nội.

Quốc Nam
