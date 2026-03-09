Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hà Nội: 21 cây xăng dừng và hạn chế bán

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 9/3, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội - Sở Công Thương Hà Nội thông tin danh sách các cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng, hạn chế bán hàng do thiếu nguồn cung. Theo đó, có 14 cây xăng dừng, 7 cây xăng hạn chế bán hàng.

Theo cơ quan quản lý thị trường, một số cửa hàng xăng dầu đã bán hàng trở lại do có thêm nguồn cung.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Chi cục ghi nhận 14 cây xăng dừng bán hàng, toàn bộ đều có lý do chính đáng.

Cụ thể, có 14 cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng trong ngày 8/3. Danh sách bao gồm:

1. Cửa hàng xăng dầu Bảo Anh - 236 Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ.

2. Cửa hàng xăng dầu Thạch Xá - thôn Yên, xã Tây Phương.

3. Cửa hàng xăng dầu Kim Quan - Km15+300, xã Thạch Thất.

4. Cửa hàng xăng dầu Hạ Bằng - thôn 8, xã Hạ Bằng.

5. Cửa hàng xăng dầu Phùng Xá - xã Tây Phương.

6. Cửa hàng xăng dầu Hoàng Xá - xã Tây Phương.

7. Cửa hàng xăng dầu Đồng Lư - thôn Đồng Lư, xã Hưng Đạo.

8. Cửa hàng xăng dầu Hòa Lạc - xã Hòa Lạc.

9. Cửa hàng xăng dầu Phú Cát - thôn 7, xã Phú Cát.

10. Cửa hàng xăng dầu Thạch Hòa - thôn 1, xã Hòa Lạc.

11. Cửa hàng xăng dầu 136 Phạm Văn Đồng - phường Đông Ngạc.

12. Cửa hàng xăng dầu Đức Phát Petro - Km14+100 Đại lộ Thăng Long, xã Sơn Đồng.

13. Cửa hàng xăng dầu Trường Yên - Km29 Quốc lộ 6, xã Phú Nghĩa.

14. Cửa hàng xăng dầu (bán lẻ) thuộc Công ty VTXD Việt Nam - khu vực Tây Phương/Thạch Thất.

img4910-22252500-1773015035198-17730150359631678688069.jpg
Một cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển INDEL dừng bán. Ảnh: VTCNews.

Bên cạnh đó, 7 cửa hàng xăng dầu đang bán hàng hạn chế do thiếu nguồn cục bộ, gồm:

· Cửa hàng xăng dầu Quảng Bị - xã Quảng Bị.

· Cửa hàng xăng dầu 209 - Quốc lộ 6, Ninh Sơn, Chương Mỹ.

· Cửa hàng xăng dầu Quang Cường - Km432 đường Hồ Chí Minh, phường Trần Phú.

· Cửa hàng xăng dầu Hai Bà Trưng - thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

· Cửa hàng xăng dầu Văn Khê - Khê Ngoại 1, xã Mê Linh.

· Cửa hàng xăng dầu Nam Triệu 02 - số 125 Trần Phú, Hà Đông.

· Cửa hàng xăng dầu Thụy Dương - khu Ao Cửa Chùa, đường Vành đai 3, phường Yên Sở.

Trong khi đó, một số cửa hàng đã được bổ sung nguồn hàng và hoạt động trở lại, gồm:

· Cửa hàng xăng dầu Minh Quang - thôn Mộc, xã Ba Vì.

· Cửa hàng xăng dầu Indel Ngọc Hồi - Km10 Quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi, phường Yên Sở.

· Cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông - số 164 Quang Trung, phường Hà Đông.

· Cửa hàng xăng dầu số 2 - khu vực bến xe khách đường Phạm Văn Đồng, phường Đông Ngạc.

· Cửa hàng xăng dầu HTX Công nghiệp Tân Tiến - số 219 đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì.

Các cửa hàng này đã được bổ sung xăng, dầu và bán hàng bình thường trở lại trong ngày 8/3.

Trần Hoàng
#Danh sách cây xăng dừng bán hàng #Nguồn cung xăng dầu hạn chế tại Hà Nội #Cửa hàng xăng dầu hạn chế bán hàng #Chỉ đạo kiểm tra và giám sát thị trường xăng dầu #Hoạt động trở lại của các cây xăng

Xem thêm

Cùng chuyên mục