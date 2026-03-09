Sôi nổi các hoạt động gắn kết, chào mừng ngày 8/3 tại Vedan Việt Nam

Sáng ngày 07/03/2026, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty CPHH Vedan Việt Nam đã tổ chức Hội thi kéo co và nấu ăn dành cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ,. Đây là hoạt động thường niên nhằm tri ân những đóng góp của các nhân viên nữ, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cho toàn thể người lao động tại Vedan Việt Nam.

Ngay từ sáng sớm, khu vực thi đấu kéo co đã rất sôi động với sự tham gia của 28 đội thi (14 đội nam và 14 đội nữ) đến từ các bộ phận, phòng ban khác nhau trong công ty. Các trận đấu diễn ra đầy gay cấn, cân tài cân sức, thể hiện sức mạnh, tinh thần đồng đội và sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Những tiếng cổ vũ náo nhiệt từ các cổ động viên càng khiến không khí buổi thi đấu thêm nhiều niềm vui và đậm tinh thần đoàn kết.

Song song đó, ở hội thi nấu ăn, 12 đội đã cùng so tài ẩm thực, mang đến những mâm cơm hội tụ đủ sắc - hương - vị. Với chủ đề “Món ngon Vedan” cho 6 người ăn, trong thời gian quy định, các đội cùng nhau chuẩn bị và chế biến thực đơn đa dạng, sử dụng gia vị Vedan để tạo nên những món ăn bổ dưỡng. Bên cạnh chất lượng món ăn, nhiều đội còn thể hiện sự sáng tạo trong cách trình bày và xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng nhưng vẫn tiết kiệm. Với sự góp mặt của các đầu bếp của Hội Ẩm thực Đồng Nai và các trọng tài đến từ phòng Văn hóa Thể thao xã Long Thành, những nỗ lực của các đội thi được ghi nhận mang tính khách quan và chuyên môn cao, đồng thời nhiều kinh nghiệm qúy báu cũng được các giám khảo truyền đạt tận tình.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Trung Thuyên (Chủ tịch Công đoàn Vedan Việt Nam) cho biết: “Hội thi 8/3 là dịp để toàn thể các thành viên trong Đại gia đình Vedan Việt cùng gặp gỡ, giao lưu và gắn kết qua những kỷ niệm cùng nhau. Đây là lúc từng nhân viên cùng chia sẻ, thực hành và phát huy các giá trị cốt lõi của Vedan, bao gồm ‘Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội’ trong công việc lẫn hoạt động tập thể. Nhờ đó, Vedan luôn có nguồn lực vững chắc để không ngừng mang đến những sản phẩm chất lượng và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng”. Cũng tại sự kiện, đại diện Ban Giám đốc Vedan Việt Nam đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể nữ CBCNV nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực và sự gắn bó của chị em đối với công ty. Ban Giám đốc mong các chị em luôn “chân cứng đá mềm” để tiếp tục phát huy năng lực và khẳng định Vedan sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ người lao động trong công việc lẫn đời sống.

Đến nay, Vedan Việt Nam là doanh nghiệp FDI có 35 năm hoạt động tại Việt Nam, nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng trong ngành thực phẩm - gia vị. Với định hướng “Nhân viên là tài sản quý giá nhất của công ty”, Vedan luôn chú trọng tạo dựng môi trường làm việc ổn định, nơi người lao động được tôn trọng, tạo điều kiện học hỏi và phát triển.