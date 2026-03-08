Tiến độ thi công cao tốc về Đất Mũi và cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận tinh thần của nhà thầu thi công ngày đêm trên công trường dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.

Ngày 8/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến kiểm tra công trường và động viên công nhân, kỹ sư đang thi công Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, và đường ra đảo Hòn Khoai.

2773198869821911409.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nghe báo cáo tiến độ thi công tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai.

Nhà thầu Binh Đoàn 12 cho biết, đoạn cao tốc Cà Mau - Cái Nước dài 42km có tổng mức đầu tư hơn 28.100 tỷ đồng. Hiện đã thi công bóc đất hữu cơ, bơm cát được 4%, khoan cọc nhồi một số cầu trên tuyến. Giá trị tập kết vật tư, nhiên liệu, sản xuất cấu kiện và thi công đạt trên 705 tỷ đồng, bằng 3% giá trị gói thầu.

Đoạn cao tốc Cái Nước - Đất Mũi dài gần 40km, tổng mức đầu tư hơn 29.700 tỷ đồng. Nhà thầu đang thi công bóc hữu cơ, đắp bờ bao tuyến chính và mặt bằng, khối lượng đạt trên 6%. Giá trị tập kết vật tư, nhiên liệu, sản xuất cấu kiện và thi công đạt trên 506 tỷ đồng, bằng 2% giá trị xây lắp.

Với Dự án đường và cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai, theo Binh Đoàn 12, có chiều dài hơn 18km, tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đã triển khai thi công đại trà cọc khoan nhồi trên cạn và trên biển. Giá trị tập kết vật tư, nhiên liệu, sản xuất cấu kiện và thi công đạt trên 407 tỷ đồng, bằng gần 2% giá trị xây lắp.

504695660743359056.jpg
Lực lượng thi công nỗ lực bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Sau khi nghe nhà thầu báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận cố gắng, nỗ lực của những người đang ngày đêm bám biển, bám công trường để triển khai quyết liệt 2 dự án. Nhà thầu cần tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, tổ chức thi công, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1, thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đến dâng hương tại đền thờ Lạc Long Quân trong Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau.

152e457c94851adb4394.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đất Mũi, Cà Mau.
Tân Lộc
